La settimana dal 16 al 22 giugno 2025 di Tradimento, in onda su Canale 5, sarà caratterizzata da eventi sconvolgenti e colpi di scena inaspettati. Kahraman si risveglia dopo l’operazione, per la gioia di Oylum e della sua famiglia. Nel frattempo, Ipek mette in atto un piano per vendicarsi di Yesim, coinvolgendo Azra. Sezai viene colpito da un grave malore e finisce in ospedale, mentre Tolga e Oylum rimangono coinvolti in una sparatoria.

Tradimento 16-22 giugno 2025: puntata lunedì 16 giugno 2025

Dopo giorni di angoscia, Kahraman si risveglia dall’operazione, portando sollievo a Oylum e alla sua famiglia. I preparativi per il suo ritorno a casa iniziano immediatamente, ma non mancano le tensioni. Ilknur, sempre pronta a spettegolare, viene duramente rimproverata da Oznur, che le ricorda che il suo posto nella casa è a rischio.

Nel frattempo, Ipek, esasperata dalla presenza di Yesim, decide di vendicarsi. Con l’aiuto di Azra, si introduce nella casa di Oltan, ruba il suo portatile e copia un video compromettente che mostra Yesim come escort.

Puntata martedì 17 giugno 2025

A casa Dicleli, fervono i preparativi per il ritorno di Kahraman, ma la tensione è palpabile. Yesim, nel frattempo, riesce a recuperare i soldi della sua cauzione e di quella di Umit, ma si rifiuta di darli a Tarik, scatenando un nuovo scontro tra i due.

Intanto, Azra informa Tarik che la chiavetta USB con cui Yesim lo ricatta è vuota, lasciando l’uomo senza parole. Guzide, invece, affronta nuovamente Dundar, mostrandogli i risultati del test del DNA, ma il giovane si scansa quando lei tenta un gesto affettuoso.

Tradimento 16-22 giugno 2025: puntata mercoledì 18 giugno 2025

Un evento drammatico sconvolge la famiglia: Sezai viene colpito da un infarto e finisce in ospedale. Ipek, furiosa, accusa Guzide di essere la responsabile del malore del padre, ma l’ex giudice respinge ogni accusa con fermezza.

Nel frattempo, Yesim e Umit vengono invitati a partecipare a una trasmissione televisiva, dove ricevono pubblicamente l’appoggio di Kemal, il fratello di Kadir, l’uomo morto a causa di uno choc anafilattico durante la festa organizzata da loro.

Puntata giovedì 19 giugno 2025

Tolga incontra Asli, una vecchia amica appena tornata dall’India. La ragazza, nel tentativo di far riavvicinare Tolga e Oylum, organizza un incontro tra i due a casa sua. Tuttavia, proprio in quel momento, un colpo di pistola esplode durante una lite tra vicini e Asli viene gravemente ferita.

Nel frattempo, Guzide cerca di difendersi dalle accuse di Ipek, mentre Sezai, ancora ricoverato, riceve un messaggio inquietante dalla figlia, in cui annuncia di voler farla finire.

Tradimento 16-22 giugno 2025: le puntate del weekend

Venerdì 20 giugno 2025

Dopo l’ennesimo scontro con il padre, Ipek scappa di casa e invia un video a Sezai, in cui lo avverte che sta per suicidarsi. Nel filmato, la ragazza si mostra mentre guida verso un lago, pronta a ricongiungersi alla madre defunta.

Vedendo queste immagini, Sezai va nel panico e chiama Guzide per chiederle aiuto. Nel frattempo, Tolga e Oylum, coinvolti nella sparatoria, vengono portati in centrale per rilasciare una dichiarazione.

Puntata sabato 21 giugno 2025

Sezai lascia l’ospedale e il medico gli dice che d’ora in poi dovrà cambiare stile di vita se non vuole rischiare altri infarti. Nel frattempo, Guzide cerca disperatamente Ipek, temendo il peggio.

Intanto, Yesim e Umit affrontano nuove tensioni, mentre Tarik cerca di capire chi abbia sabotato la chiavetta USB con il video compromettente.

Puntata domenica 22 giugno 2025

Alla tenuta arriva una figura misteriosa legata al passato di Guzide, pronta a vendicarsi. Nel frattempo, Oylum e Kahraman cercano di ricostruire la loro vita dopo il caos delle ultime settimane.