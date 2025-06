Martedì 24 giugno prende il via, su Rai 3, l’edizione 2025 di Kilimangiaro on the road. La trasmissione è proposta in prime time, dalle ore 21:20 circa.

Kilimangiaro on the road 2025, il programma ottiene ancora la fascia della prima serata

Kilimangiaro on the road è una produzione originale di Rai Cultura. La trasmissione, per la quarta volta, conquista la prestigiosa fascia della prima serata della terza rete della TV di Stato.

Con lo spin off denominato Kilimangiaro Estate, infatti, il format è andato in onda da giugno ad agosto già nel 2021, nel 2022 e nel 2024. A tal proposito, dodici mesi fa il programma ha ottenuto ottimi dati di ascolto. La trasmissione di approfondimento e divulgazione, infatti, ha tenuto compagnia, in più di una puntata, ad oltre 700 mila telespettatori, con una share che ha superato anche il 5%.

Al timone confermata Camila Raznovich

Kilimangiaro on the road, nell’edizione del 2025, è composta da un totale di sei puntate. Esse hanno una durata di circa due ore e sono mandate in onda, su Rai 3, per altrettante settimane, nel prime time del mercoledì. Oltre che in televisione, è possibile seguire la trasmissione anche in diretta streaming ed on demand tramite l’applicazione Rai Play.

Alla conduzione del programma c’è l’oramai veterana Camila Raznovich. Quest’ultima è da anni il volto di Kilimangiaro e di tutti i programmi ad esso collegati. L’esordio nel format è avvenuto nel 2014 e, da quel momento, ha svolto il ruolo di padrona di casa anche per i format Kilimangiaro Il Borgo dei Borghi, Kilimangiaro Summer Nights e Kilimangiaro Ogni cosa è illuminata, oltre che per Kilimangiaro Estate e, naturalmente, Kilimangiaro on the road.

Kilimangiaro on the road 2025, al via un Grand Tour alla scoperta dell’Italia e dell’Unione Europea

Non cambia il meccanismo di funzionamento di Kilimangiaro on the road. L’obiettivo di Raznovich è quello di accompagnare il pubblico in una sorta di Grand Tour alla scoperta delle più belle località naturalistiche e culturali, sparse per l’Italia e l’Unione Europea.

Fra le tappe dei reportage e dei documentari vi è, in primis, Parigi, città capitale della Francia. Per quanto riguarda il nostro paese, invece, sono approfondite le bellezze di Milano e di Palermo. Inoltre, ci si concentra sulla storia di Pompei, Parco Archeologico inserito nella lista dei patrimoni dell’umanità dell’UNESCO.

Camila Raznovich, durante le varie puntate, accoglie in studio anche vari ospiti ed esperti, con i quali approfondisce alcune delle tematiche che sono al centro dell’attualità.