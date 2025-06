Stasera in tv martedì 24 giugno 2025. Su Rai2, il talk show di Monica Setta, Storie al bivio Show. Su Rete 4, l’attualità con il programma di Bianca Berlinguer, E’ sempre Cartabianca.

Stasera in tv martedì 24 giugno 2025, Rai

Su Rai1, alle 21.30, la nuova stagione del telefilm Simon Coleman, con Jean-Michel Tinivelli. Due episodi: il primo s’intitola, “Proiettile vagante”. Fabien, direttore delle risorse umane in un laboratorio di prodotti cosmetici, muore durante una partita di paintball organizzata per rafforzare la coesione del team. Simon (Jean-Michel Tinivelli) scopre che è stato ucciso da un proiettile avvelenato. A seguire, “Dolci amari”. Hugo, giovane pasticciere, viene aggredito nel suo laboratorio mentre sta tenendo un corso di cucina in diretta sui social. Quando Chloé e Simon arrivano sul posto, Hugo è sparito, e subito dopo la famiglia riceve una richiesta di riscatto. I sospetti dei due detective si concentrano sull’assistente del pasticciere.

Su Rai2, alle 21.20, il talk show Storie al bivio Show. Monica Setta torna in prima serata con uno spin-off di “Storie di donne al bivio” che si differenzia dall’originale per l’apertura a ospiti maschili. Anche loro ripercorrono con la popolare giornalista il proprio momento di svolta. Niente contributi o servizi, solo le storie, raccontate anche attraverso la musica.

Su Rai3, alle 21.20, il programma di viaggi Kilimangiaro on the Road. Anche questa estate Camila Raznovich ci porta in viaggio intorno al mondo con nuovi reportage e tanti consigli. Accanto alla conduttrice, vecchi e nuovi compagni di avventura per parlare di ambiente, scoperte scientifiche, esplorazioni, avventure, tecnologia e futuro. Sono previste sei puntate.

Programmi Mediaset, La7, Real Time

Su Rete 4, alle 21.20, l’attualità con E’ sempre Cartabianca. Le forze che si oppongono al governo Meloni, dal Pd di Elly Schlein alla Cgil di Maurizio Landini, cercano nuove soluzioni dopo la pesante sconfitta dei referendum, snobbati da due terzi degli elettori italiani. E’ uno dei temi all’attenzione di Bianca Berlinguer, in onda oggi con una nuova puntata.

Su Canale 5, alle 21.20, il programma musicale Gigi & Friends – Sicily for Life. Sul palco dello Stadio Renzo Barbera di Palermo, Gigi D’Alessio canta i suoi più grandi successi amati in Italia e nel mondo. Accanto a lui, amici e ospiti tra i quali Fiorella Mannoia, Geolier e Clementino. L’evento promuove una raccolta fondi per un poliambulatorio per la cura delle malattie rare.

Su Italia 1, alle 21.00, Calcio Club World Cup 25: Bayern Monaco-Benfica. Sfida tutta europea nel martedì di Italia 1 dedicato al Mondiale di calcio per club. Oltre alla squadra portoghese e a quella tedesca, stasera si sfidano anche Auckland City, in arrivo dalla Nuova Zelanda, e il Boca Juniors in una partita che si può vedere solo in streaming a pagamento sulla piattaforma Dazn.

Su La7, alle 21.15, l’attualità con Inchieste in movimento. Dopo il Presidente americano Donald Trump, protagonista della prima puntata, è il turno questa sera di Elon Musk, l’uomo più ricco del mondo. Federico Rampini propone un’inchiesta sull’imprenditore che vuole portare l’uomo su Marte.

Su Real Time, alle 21.30, il reality Primo appuntamento crociera. Le possibilità offerte dalla nave di Flavio Montrucchio sono diverse: dalla piscina alle passeggiate sui ponti ai tramonti, gli scenari romantici sono molteplici. E chissà che per i single non scatti la scintilla.

I film di questa sera martedì 24 giugno 2025

Su Rai5, alle 21.15, il film drammatico del 2020, di Alessandro Grande, Regina, con Francesco Montanari, Ginevra Francesconi. La quindicenne Regina sogna di fare la cantante. A supportarla c’è suo padre Luigi con il quale ha un legame fortissimo. Ma un giorno un evento imprevedibile cambierà le loro vite.

Su Rai Movie, alle 21.10, il film storico del 2000, di Roland Emmerich, Il patriota, con Mel Gibson, Heath Ledger. Carolina del Sud, 1776. Quando gli inglesi imprigionano suo figlio Gabriel, Benjamin Martin organizza la guerriglia dei coloni americani contro l’esercito britannico.

Su Tv8, alle 21.30, il film di spionaggio del 2021, di Cary Fukunaga, No time to die, con Daniel Craig. Bond subisce un attentato della Spectre mentre si trova con Madeleine a Matera. Furioso, accusa la donna di far parte dell’organizzazione e la lascia, per trasferirsi in Giamaica. Ben presto, però…

Su Nove, alle 21.30, il film fantastico del 1995, di Joe Johnston, Jumanji, con Robin Williams, Bonnie Hunt. Due ragazzini scovano uno strano gioco chiamato Jumanji, che li mette in comunicazione con un mondo fantastico. Lì si trova Alan, che è rimasto intrappolato nel gioco per ben 26 anni.

Su 20 Mediaset, alle 21.10, il film fantastico del 2020, di Cathy Yan, Birds of Prey e la fantasmagorica rinascita di Harley Quinn, con Margot Robbie. Separatosi da Joker, Harley Quinn si allea con le eroine Black Canary, Huntress e Renée Montoya per salvare la giovane Cassandra da Black Mask.

Stasera in tv martedì 24 giugno 2025, i film su Sky

Su Sky Uno, alle 21.15, il film drammatico del 2016, di John Madden, Miss Sloane – Giochi di potere, con Jessica Chastain. Elizabeth, una spietata lobbista sull’orlo dell’esaurimento, è disposta a superare i limiti etici e legali pur di far approvare una controversa legge legata alla vendita delle armi.

Su Sky Due, alle 21.15, il film drammatico del 2024, di Savi Gabizon, Era mio figlio, con Richard Gere. Daniel, ricco sessantenne, incontra una sua ex che gli rivela di aver avuto un figlio da lui vent’anni prima e che questi è morto in un incidente stradale. Sconvolto, cerca di scoprire i dettagli della vita del figlio.

Su Sky Cinema Family, alle 21.00, il film fantastico del 2020, di Jeff Fowler, Sonic – Il film, con James Marsden, Ben Schwartz. Il velocissimo riccio Sonic, alieno del mondo dei videogiochi, è inseguito dal terribile dr. Robotnik che vuole impadronirsi dei suoi poteri. In suo aiuto accorre lo sceriffo Tom.

Su Sky Cinema Action, alle 21.00, il film d’azione del 2015, di Brad Peyton, San Andreas, con Dwayne Johnson, Carla Gugino. Un devastante terremoto colpisce la California. Il pilota Ray Gaines e l’ex moglie fanno fronte comune per salvare la loro figlia in viaggio da Los Angeles a San Francisco.

Su Sky Cinema Suspense, alle 21.00, il film horror del 2019, di Alexandre Aja, Crawl – Intrappolati, con Kaya Scodelario. Durante un uragano, Haley accorre in aiuto del padre, ferito e intrappolato nello scantinato di casa. Ma con l’alzarsi del livello dell’acqua, i due si trovano di fronte ad una grossa minaccia.