Si intitolano Proiettile vagante e Dolci amari i primi due appuntamenti della seconda stagione di Simon Coleman. La serie tv appartiene al genere poliziesco ed è in onda dalle ore 21:25 circa, su Rai 1.

Simon Coleman Proiettile vagante, regista e dove è girata

Le società che hanno curato la realizzazione di Simon Coleman sono Episode Productions, France Télévisions, Be-FILMS e RTBF. Il titolo è una produzione originale della Francia e del Belgio. La seconda stagione ha debuttato, nel settembre dello scorso anno, sull’emittente locale belga La Une.

Coloro che hanno firmato la sceneggiatura degli episodi sono Alexandra Echkenazi e Thomas Perrier. La regia, invece, è realizzata da Nicolas Copin e Sandra Perrin. Le riprese, come di consueto, si sono svolte in varie località della città Marsiglia e della Provenza.

La seconda stagione è composta da un totale di sei appuntamenti, ognuno dei quali ha una durata di circa 50 minuti. Rai 1, salvo improvvise modifiche di palinsesto, ne propone due alla settimana, nel prime time del martedì.

Simon Coleman Proiettile vagante, la trama

Nel corso dell’appuntamento intitolato Proiettile vagante, il protagonista Simon Coleman è chiamato a risolvere un intricato caso di omicidio. Durante una partita di paintball, Fabien, direttore delle risorse umane in un laboratorio di prodotti cosmetici, viene ucciso.

Il personaggio principale effettua subito le analisi del caso sulla scena del crimine e scopre che la vittima è morta dopo essere stata colpita da un proiettile avvelenato.

Nel frattempo, si avvicina la giornata della Festa della Mamma e Sam è disperato perché non può festeggiarla.

Dolci amari, la trama

A seguire prende il via l’episodio Dolci amari. In esso, il protagonista è allertato per la scomparsa di Hugo, pasticcere nonché marito della proprietaria di una famosa pasticceria. L’uomo è stato rapito e, poco dopo, le forze dell’ordine riescono a rintracciarlo, trovandolo svenuto a fianco al cadavere dell’amico Axel. Infine, Simon vedere arrivare a casa Camille, il ragazzo di Violette, che oramai sta diventando grande.

Simon Coleman Proiettile vagante, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati nel corso della seconda stagione di Simon Coleman, al via con i primi due appuntamenti martedì 24 giugno, visibili dalle ore 21:20 circa su Rai 1 e in streaming su Rai Play.