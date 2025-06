Lunedì 23 giugno e fino a venerdì 27 sono in onda, su Rai 1, nuove puntate di Camper in viaggio e di Camper. Le due trasmissioni sono visibili, rispettivamente, dalle ore 11:30 e dalle ore 12:00 circa.

Camper in viaggio 23 27 giugno, protagonista il Cilento

Camper in viaggio, anche nella nuova settimana di messa in onda, è guidato da Tinto e da Alessia Mancini, che sono affiancati dal professor Umberto Broccoli. Quest’ultimo assegna ai presentatori delle missioni, grazie alle quali è approfondita al meglio la conoscenza dei territori visitati.

Così come avvenuto già durante i primi appuntamenti, Camper in viaggio è in Campania. Una volta nella regione, i padroni di casa propongono un focus sul Cilento, un territorio incontaminato, situato lungo la costa tirrenica a sud della provincia di Salerno.

Camper in viaggio 23 27 giugno, le tappe

Il viaggio di Camper in viaggio inizia, lunedì 23 giugno, con una visita a Castellabate. Il borgo, soprannominato la terrazza del Cilento, si caratterizza per le case e i vicoli a picco sul mare, che hanno ospitato le riprese del film campione d’incassi Benvenuti al Sud con Claudio Bisio e Alessandro Siani.

Tinto, poi, raggiunge l’isolotto di Licosa, nel cuore di una delle due aree marine protette della costa cilentana, comprese nel Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano. Da qui, i conduttori parlano del fisiologo americano Ancel Keys, ovvero colui che ha codificato per primo la dieta Mediterranea.

Nel piccolo comune Pisciotta è dato spazio all’antica arte della pesca delle alici di menaica. Non manca anche un momento di degustazione delle prelibatezze del Cilento nella nota località turistica di Palinuro, sulla spettacolare terrazza di Torre Mozza, conosciuta per essere un punto panoramico di particolare fascino. Infine, la settimana di Camper in viaggio giunge al termine a Marina di Camerota.

Confermato lo spazio con Peppone Calabrese

Al termine di Camper in viaggio, anche nella settimana dal 23 al 27 giugno, su Rai 1 sono in onda nuove puntate di Camper. Il format, versione in studio dello show di Tinto e Mancini, è guidato da Peppone Calabrese. Al suo fianco vi sono numerosi inviati, tra cui Monica Caradonna, grazie ai quali si viaggia alla scoperta delle tradizioni e della cultura del nostro paese.

Peppone, inoltre, accoglie in studio numerosi ospiti ed esperti, con i quali firma momenti di intrattenimento e di divulgazione. Tutte le puntate settimanali sia di Camper che di Camper in viaggio sono fruibili anche in streaming su Rai Play.