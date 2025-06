La settimana dal 23 al 27 giugno 2025 di Ritorno a Las Sabinas, in onda su Rai 1, sarà ricca di emozioni forti e colpi di scena. Lucas e Lucía si avvicinano sempre di più, ma un segreto rivelato da Gracia cambierà tutto. Paloma affronta le conseguenze del bacio di Paca, mentre Manuela indaga sul progetto minerario e sul possibile coinvolgimento di Paca nella morte di Óscar. Intanto, un evento drammatico sconvolgerà la tenuta: Lucas viene rapito da uno sconosciuto.

Ritorno a Las Sabinas 23-27 giugno 2025: puntata lunedì 23 giugno 2025

Manuela è ancora confusa sui suoi sentimenti: Dani si accorge che prova qualcosa per Alex, ma lei non riesce a fare chiarezza.

Nel frattempo, Paloma confida a Esther di essersi licenziata da Paca dopo che quest’ultima ha tentato di baciarla.

Lucía è devastata: un video che la ritrae in una situazione compromettente è diventato virale. Si chiude in sé stessa, ma Gracia la sprona a confidarsi con Miguel.

Lucas, intanto, affronta Nico e pareggia i conti con lui. La situazione economica della tenuta peggiora, e i Molina sono costretti a prendere una decisione drastica su Wilson.

Puntata martedì 24 giugno 2025

Miguel accompagna Lucía alla Guardia Civile per denunciare Nico, ma la ragazza è ancora riluttante. Sarà Manuela, presente con loro, a convincerla a parlare.

Nel frattempo, Wilson, pronto a lasciare Las Sabinas, trova il coraggio di confessare a Paloma i suoi sentimenti.

Gracia riceve una notizia che la lascia senza parole: Paloma ha lasciato il lavoro per colpa di Paca, e la tensione tra le sorelle cresce.

Ritorno a Las Sabinas 23-27 giugno 2025: puntata mercoledì 25 giugno 2025

Tra Lucas e Lucía sboccia finalmente l’amore. I due si baciano, ma vengono sorpresi da Trini, che corre a raccontare tutto a Gracia.

Miguel scopre che Paloma ha lasciato il lavoro a El Acebuche e che ha accusato Paca di averla baciata.

Don Emilio propone alle figlie di fondare una nuova cooperativa agricola con gli agricoltori contrari a Paca.

Nel frattempo, Paca mostra a Miguel i suoi progetti di estrazione delle terre rare per Manterana, mentre Paloma incontra una persona che ha avuto un ruolo importante nel suo passato.

Puntata giovedì 26 giugno 2025

La notizia del progetto minerario sostenuto dai fratelli Larrea fa infuriare Alex e spinge Manuela a indagare sul possibile coinvolgimento di Paca nella morte di Óscar.

Paloma decide di ospitare María a Las Sabinas, ma Gracia si oppone. Ne nasce un duro scontro tra le due sorelle, che si rinfacciano vecchie ferite.

Gracia, nel tentativo di proteggere Lucas, gli rivela un segreto doloroso che lo sconvolge.

Puntata venerdì 27 giugno 2025

Gracia, preoccupata per lo stato emotivo del figlio, decide di mandarlo per qualche giorno dalla nonna a Barcellona. Lucía, ignara del motivo, è confusa e addolorata per l’allontanamento improvviso.

Nel frattempo, María racconta a Don Emilio le sofferenze che Paloma ha vissuto nel centro per minori. L’uomo, colpito, si sente in colpa per aver abbandonato le figlie.

La Guardia Civile interroga nuovamente Jiménez, mentre Lucas, in viaggio verso Barcellona, viene rapito da uno sconosciuto. La sua scomparsa getta la tenuta nel panico.