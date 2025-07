Sabato 5 luglio, su Rai 1, tornano protagonisti i format delle Linee, ovvero Linea Verde Discovery, Linea Verde Illumina e Linea Verde Sentieri. I tre format sono in onda rispettivamente dalle 11:25, dalle 12:00 e dalle 12:30.

Federico Quaranta in Sicilia

Al timone di Linea Verde Discovery torna Federico Quaranta. Il conduttore, questa settimana, è in Sicilia, in un viaggio che parte dalla spiaggia di Cefalù, dove tartarughe marine della specie caretta caretta da circa 20 anni sono tornate a nidificare nonostante la massiccia presenza umana.

In seguito ci si sposta nel Parco delle Madonie, che custodisce circa il 50% delle piante autoctone della regione. Federico Quaranta propone un focus sul Tyrrhenian Link, un’infrastruttura di interconnessione elettrica che collegherà la Sicilia alla Sardegna e alla Campania, permettendo di accelerare la decarbonizzazione nelle due isole.

Dopo una rapida visita al Museo delle Trame del Mediterraneo a Gibellina, ci si sposta a Castelvetrano per visitare la cooperativa agricola Rita Atria, dove si coltivano tipicità locali seguendo i dettami della sostenibilità su terreni confiscati alle mafie. Infine, spazio ad Elmed, terminale italiano dell’interconnessione elettrica Italia-Tunisia.

Linea Verde Sentieri 5 luglio, protagonista l’Alto Adige

In seguito, sabato 5 luglio è in programma, su Rai 1, il format Linea Verde Illumina. Il conduttore Francesco Gasparri è in Basilicata, accompagnato da Tania di Mario, Patrizio Oliva e Giuseppe Maddaloni. Il viaggio inizia da Matera, dove le telecamere seguono la Giornata del Benessere, iniziativa rivolta ai bambini ed ai loro nonni.

Il padrone di casa raggiunge Pignola, per testimoniare come, anche in piccole realtà, si possa diffondere la cultura del movimento a cielo aperto. Prosegue, infine, il percorso di Andrea Lo Cicero e Valentina Caruso, alla scoperta di uno stile di vita sano in Alto Adige.

Infine, sabato 5 luglio torna l’appuntamento settimanale con Linea Verde Sentieri, condotto dai soliti Lino Zani e Giulia Capocchi. Protagonista della puntata è l’Alto Adige, con i presentatori che percorrono il sentiero Schwarz-Weiss.

Linea Verde Sentieri 5 luglio, tutte le tappe del viaggio altoatesino

Linea Verde Sentieri racconta che lo Schwarz-Weiss è lungo circa 80 km ed è suddiviso in sei tappe. I conduttori, nell’itinerario, partono da due versanti opposti, per poi riunirsi nel cuore del Parco Naturale del Monte Corno.

Nel primo giorno, partendo dal ponte di Gleno, Zani sale verso Aldino, mentre Capocchi attraversa i paesaggi di Montagna e Casignano, per poi passare la notte nel Passo Oclini. Il giorno seguente, Zani scende verso i Mulini di Trodena, passando prima per le Gole del Bletterbach. Capocchi, a sua volta, esplora il versante di Anterivo. Insieme, infine, visitano il Borgo di Egna, riconosciuto tra i Borghi più belli d’Italia.