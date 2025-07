Stasera in tv, sabato 5 luglio 2025, la televisione italiana offre un palinsesto eclettico e variegato. Il programma prevede, infatti, un mix di musica, sport, film d’azione, commedie romantiche e documentari per accontentare tutti i gusti. Su Rai 1 torna, molto atteso, Dalla strada al palco, mentre Canale 5 trasmette l’imperdibile quarto di finale della FIFA Club World Cup, con la sfida tra Juventus e Real Madrid. Tra i film più interessanti in evidenza ci sono: Il fuggitivo, Stranizza d’amuri, Blind War, Sissi – La giovane imperatrice e 15 minuti – Follia omicida a New York. Ecco, dunque, la guida completa per la vostra serata.

Stasera in TV sabato 5 luglio 2025, Rai

Rai 1 alle 21.30 propone, come ogni settimana, Dalla strada al palco 4. Si tratta del talent show condotto da Nek, che continua a dare ampio spazio ad artisti di strada provenienti da tutta Italia, offrendo loro una vetrina nazionale e un’opportunità unica. Di conseguenza, il programma promette sempre emozioni e scoperte.

Rai 2 alle 21.20 trasmette il film Nuotando nella follia. Una giovane nuotatrice, purtroppo tormentata da un trauma del passato, si allena strenuamente per le Olimpiadi. Tuttavia, lotta incessantemente contro incubi e allucinazioni che mettono seriamente in pericolo la sua carriera sportiva e la sua sanità mentale. È, quindi, un thriller psicologico avvincente.

Rai 3 alle 21.20 manda in onda il film Stranizza d’amuri. Questo film, ambientato nella suggestiva Sicilia degli anni ’80, racconta la commovente storia di due adolescenti che scoprono l’amore in un contesto purtroppo ostile e conservatore. Si tratta di un racconto delicato ma, al contempo, potente sull’identità, sul coraggio e sulla ricerca della felicità. Pertanto, è una pellicola da non perdere.

Programmi Mediaset, La7, Tv8, Nove

Rete 4 alle 21.20 propone il film Il fuggitivo. Il dottor Richard Kimble, accusato ingiustamente dell’omicidio della moglie, evade rocambolescamente durante il trasferimento in carcere. Inizia così una corsa contro il tempo per trovare il vero colpevole, mentre è braccato incessantemente da un determinato agente federale. Si tratta, quindi, di un classico senza tempo.

Canale 5 alle 21.30 trasmette i Quarti di finale della FIFA Club World Cup 2025. La partita imperdibile vedrà affrontarsi due giganti del calcio europeo: Juventus vs Real Madrid. Sarà, pertanto, una sfida all’ultimo respiro.

Italia 1 propone alle 21.20 il film per famiglie Windstorm – Ritorno alle origini. Mika torna al maneggio della nonna e scopre, con preoccupazione, che il suo amato cavallo Ostwind è in serio pericolo. Inizia così un emozionante viaggio alla ricerca delle sue radici e della salvezza dell’amico a quattro zampe. È, di conseguenza, un’avventura toccante.

La7 alle 21.15 manda in onda il film classico Un marito per Cinzia. Una giovane e vivace babysitter americana si innamora del padre vedovo dei bambini che accudisce, dando vita a una serie di equivoci e momenti di puro romanticismo anni ’50. Si tratta, quindi, di una commedia leggera e divertente.

TV8 alle 21.30 propone il film Il mio amico Nanuk. Un ragazzo e un cucciolo di orso polare intraprendono un viaggio epico e commovente attraverso i vasti ghiacci dell’Artico per ritrovare la madre dell’animale. È, pertanto, una storia di amicizia e avventura.

Nove alle 21.30 trasmette una nuova puntata di Faking It – Bugie criminali. In questo programma, esperti analizzano attentamente il linguaggio del corpo di noti criminali per smascherare le loro menzogne e manipolazioni. Di conseguenza, offre uno sguardo affascinante sulla psicologia criminale.

I film di questa sera in tv sabato 5 luglio 2025

Rai 4 alle 21.20 propone il film d’azione Blind War. Un ex agente delle forze speciali, rimasto cieco in missione, torna in azione per salvare la figlia rapita. Con l’aiuto dei suoi sensi affinati, affronta un’organizzazione criminale spietata. È, dunque, un film ad alta tensione.

Rai Movie alle 21.10 manda in onda il classico Sissi – La giovane imperatrice. Elisabetta d’Austria, giovane e ribelle, affronta le rigide regole della corte viennese dopo il suo matrimonio con l’imperatore Franz Joseph. Si tratta, quindi, di un intramontabile film storico-romantico.

Iris alle 21.15 propone il thriller 15 minuti – Follia omicida a New York. Un detective della polizia e un investigatore dei vigili del fuoco indagano su una serie di omicidi efferati che vengono trasmessi in diretta TV da due criminali in cerca di notorietà. È, pertanto, una critica alla spettacolarizzazione della violenza.

La5 alle 21.10 trasmette il film romantico La casa tra le montagne – Una casa per due. Due sconosciuti ereditano la stessa baita in montagna e sono costretti, quindi, a convivere. Tra scontri iniziali e crescente complicità, nascerà qualcosa di più profondo dell’inimicizia. È, dunque, una commedia sentimentale affascinante.

Italia 2 alle 21.15 manda in onda il thriller italiano Non ho sonno, diretto dal maestro dell’horror Dario Argento. Un ex detective indaga su una serie di omicidi che sembrano essere collegati a un vecchio caso irrisolto, riaprendo ferite del passato. Pertanto, i fan del genere non possono perderlo.

I film su Sky sabato 5 luglio 2025

Sky Cinema Uno alle 21.15 propone The Lost City, con protagonisti Sandra Bullock e Channing Tatum. Una scrittrice di romanzi rosa viene rapita da un eccentrico miliardario convinto che lei possa aiutarlo a trovare un tesoro nascosto. È, dunque, una commedia d’avventura esilarante.

Sky Cinema Due alle 21.15 trasmette Il ritratto del duca. Questa pellicola, basata su una storia vera, racconta la vicenda di un tassista inglese che ruba un celebre dipinto per protestare contro le disuguaglianze sociali. Si tratta, quindi, di un dramma biografico con un forte messaggio.

Sky Cinema Action alle 21.00 manda in onda The Equalizer 2, con il carismatico Denzel Washington. L’ex agente Robert McCall torna in azione per vendicare la morte di un’amica, affrontando una complessa rete di corruzione e violenza. È, pertanto, un action-thriller ricco di adrenalina.

Sky Cinema Romance alle 21.00 propone Il meglio di me, tratto dal celebre romanzo di Nicholas Sparks. Due ex fidanzati si ritrovano dopo vent’anni e riaprono, inevitabilmente, vecchie ferite e passioni mai sopite. Si tratta, quindi, di un film romantico che farà sognare.