Da lunedì 7 a venerdì 11 luglio, Rai 1 manda in onda nuove puntate di Camper in viaggio e di Camper. I due format, per tutta la settimana, prendono il via rispettivamente alle ore 11:30 ed alle 12:00.

Camper in viaggio 7 11 luglio, le Isole Tremiti

Al timone di Camper in viaggio è confermata la coppia composta da Tinto e da Alessia Mancini. I due possono contare sul sostegno del professor Umberto Broccoli, che affida ai padroni di casa delle missioni, grazie alle quali è possibile conoscere al meglio il territorio visitato.

Al centro della settimana di Camper in viaggio ci sono le Isole Tremiti, arcipelago pugliese immerso fra bellezza, cultura, storia e un mare cristallino. La zona, un tempo, era un luogo di confino, oggi, invece, è una delle perle del Parco Nazionale del Gargano.

Il viaggio, tuttavia, parte da Termoli, cittadina molisana affacciata sull’Adriatico, dove è incontrato un giovane ricamatore di reti da pesca.

Camper in viaggio 7 11 luglio, le tappe

L’itinerario alle Tremiti, durante la settimana di Camper in viaggio, esplora in primis San Domino, il cui territorio è ricoperto per la quasi totalità da boschi, sentieri e una fitta foresta di pini d’Aleppo.

Segue una tappa a San Nicola, la prima ad essere abitata. Le telecamere si spostano a Cretaccio e Capraia, considerati gli atolli più incontaminati. Tinto e Mancini, visitando il territorio, parlano anche di Lucio Dalla. Il cantautore era molto legato a questi luoghi, che hanno fatto da ispirazione per alcuni dei suoi brani capolavoro.

Prevista, infine, una immersione per ammirare la statua sommersa di San Pio.

Gli ospiti di Peppone Calabrese

Al termine di Camper in viaggio, per tutta la settimana, c’è Camper, guidato da Peppone Calabrese. Grande protagonista delle puntate settimanali è la provincia di Trento, che accoglie la rubrica Casa Caradonna guidata da Monica Caradonna.

Lorenzo Branchetti visita alcuni borghi della Puglia e delle Marche, mentre Elisa Silvestrin racconta varie località di mare, come Cecina e Capalbio. L’inviato Marco Di Buono si gode la Festa del Pesce di Fiumicino, la Sagra dell’Ortolano di Balanzano a Perugia e l’evento Sor-Riso a Paullo, in Lombardia.

Il personal stylist Marco Scorza visita lo storico mercato di Forte dei Marmi. Se Cristina Rinaldi propone nuove idee per fare aperitivo, Gloria Aura Bartolini si reca sull’Isola Madre, perla del Lago Maggiore. Annalisa Baldi scopre le tradizioni popolari di Amalfi, Matera ed Alessandria.

Il conduttore Peppone, nel corso della settimana, accoglie in studio vari ospiti. Fra questi, lunedì 7 luglio è atteso l’étoile Raffaele Paganini.