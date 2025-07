Sabato 12 luglio, Rai 1 manda in onda la puntata di Linea Blu Porti d’Italia ambientata ad Ancona. La trasmissione è proposta, sulla rete ammiraglia della TV di Stato, dalle ore 14:00.

Linea Blu Porti d’Italia Ancona, protagonista le Marche

Il nuovo appuntamento di Linea Blu Porti d’Italia è guidato, come sempre, da Donatella Bianchi. Al suo fianco, per tutto l’arco del viaggio, è atteso l’inviato Fabio Gallo.

Nella puntata di Linea Blu di oggi, i due padroni di casa continuano il viaggio alla scoperta delle Marche. L’itinerario porta i presentatori da Ancona a Numana, in un tragitto alla scoperta della riviera del Conero, del suo mare e della sua gente, ma anche del suo porto commerciale, uno dei più importanti dell’Adriatico.

L’appuntamento, in onda anche in streaming su Rai Play, è realizzato in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e l’Autorità di Sistema Portuale.

Le barche mangia plastiche

Il viaggio alla scoperta del mare di Ancona di Linea Blu di oggi prende il via con un incontro con le Dragonesse, associazione di vogatrici tenaci. Le telecamere di Rai 1 salgono a bordo del Pelikan per scoprire l’attività delle barche mangia plastiche che contribuiscono a mantenere pulite acque.

Un tema, quello della salvaguardia degli ambienti marini, che è fondamentale nella regione. Bianchi dà spazio agli sforzi della ricerca scientifica mirati ad offrire risposte per contrastare le trasformazioni dell’ecosistema marino, dove rischiano di sparire specie autoctone come i moscioli, le cozze selvatiche tipiche della riviera del Conero.

Linea Blu Porti d’Italia Ancona, il porto

La puntata di Linea Blu Porti d’Italia procede con un lungo approfondimento dedicato al porto di Ancona. I conduttori, in particolare, analizzano il funzionamento di quello che è uno scalo da sempre strategico per i commerci marittimi fra l’Occidente e l’Oriente.

Il porto rappresenta una sorta di città nella città, all’interno della quale lavorano centinaia di persone. Il format racconta la storia di una giovane comandante a capo di una flotta di rimorchiatori, per poi concentrarsi sul lavoro dei gruisti e dei rizzatori addetti alla sicurezza del carico a bordo.

Bianchi e Gallo, durante Linea Blu di sabato 12 luglio, parlano dei grottaroli, gli anconetani che si ritrovano nelle pittoresche cantine scavate nella roccia per trascorrere giornate a stretto contatto con la natura. Infine, spazio alle ricette tipiche del territorio, su tutte il brodetto all’anconetana, piatto inventato dai pescatori che, per realizzarlo, utilizzavano il pesce povero ed invenduto.