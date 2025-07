Sono la Liguria e la Calabria le protagoniste delle puntate di sabato 12 luglio di Linea Verde Illumina e Linea Verde Sentieri. I due programmi sono proposti, rigorosamente su Rai 1, dalle ore 12:00 e dalle 12:30. I format sono fruibili anche in streaming ed on demand tramite l’applicazione Rai Play.

Linea Verde Illumina Linea Verde Sentieri 12 luglio, Gasparri in Liguria

Al timone di Linea Verde Illumina torna il confermato Francesco Gasparri, che per l’occasione firma un viaggio in Liguria, fra le province di Genova e di Savona.

Il padrone di casa è accompagnato, anche questa settimana, da tre importanti esponenti dello sport italiano, ovvero Manuela Di Centa, Stefano Pantano e Alessandro Ossola.

Tutti insieme raccontano i progetti di Sport e Salute dedicati all’inclusività, oltre a parlare dell’importanza dello sport dal punto di vista degli effetti sul benessere fisico e psicologico.

Prosegue il viaggio in Alto Adige di Caruso e Lo Cicero

Gasparri e i suoi ospiti, durante Linea Verde Illumina, si concentrano, in primis, su varie località di Genova, città capoluogo della Liguria e sede di molte attività sportive rivolte alla cittadinanza. Il viaggio del padrone di casa continua, poi, fino al borgo Spotorno, posto in provincia di Savona.

In contemporanea, procede il viaggio di Valentina Caruso e di Andrea Lo Cicero in Alto Adige. Nel loro percorso all’insegna del vivere bene affrontano numerosi temi, come quello del benessere e di un corretto stile di vita.

Linea Verde Illumina Linea Verde Sentieri 12 luglio, Capocchi e Zani in Calabria

A seguire, sempre su Rai 1, parte Linea Verde Sentieri. Al timone della trasmissione ci sono i soliti Giulia Capocchi e Lino Zani, che questa settimana raggiungono la Calabria. Qui percorrono la Ciclovia dei Parchi.

Zani e Capocchi partono insieme da Laino Castello, alle porte del Parco Nazionale del Pollino. Dopo qualche km in bici, si fermano sul fiume Lao per affrontare un’adrenalinica esperienza di rafting.

Giunti nel borgo Morano Calabro, Capocchi segue ancora la ciclovia toccando Saracena, Acquaformosa e Policastrello. In tali località ha la possibilità di approfondire le tradizioni arbereshe, minoranza etnico-linguistica originaria dell’Albania.

Lino Zani, invece, abbandona le due ruote e percorre un tratto di strada a piedi lungo il Sentiero Italia del Club Alpino Italiano. Esso, in tale località, prende il nome di Sentiero Calabria boschi, altopiani e radure. Il viaggio dei due padroni di casa giunge al termine a San Donato di Ninea, comune di appena mille abitanti posto in provincia di Cosenza.