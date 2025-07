Stasera in TV domenica 13 luglio 2025, la prima serata si divide tra fiction, quiz musicali, inchieste e film cult. Su Rai 1 torna Imma Tataranni, mentre Canale 5 trasmette la finale della FIFA Club World Cup 2025. Da segnalare anche Sarabanda Celebrity su Italia 1, il thriller Caccia mortale su Rai 4, e il dramma La ricerca della felicità su Iris. Ecco la guida completa.

Stasera in TV domenica 13 luglio 2025, Rai

Rai 1 alle 21.30 offre la fiction Imma Tataranni – Dai sassi alle stelle. La scienziata Marta Ventura viene trovata assassinata. Imma, quindi, indaga tra segreti scientifici e tensioni personali.

Rai 2 alle 21.00 presenta lo show comico Facci Ridere. Pino Insegno e Roberto Ciufoli conducono il programma. Tre squadre, infatti, si sfidano per far ridere una giuria.

Rai 3 alle 21.00 manda in onda Report Estate. Sigfrido Ranucci conduce il programma. La trasmissione, infatti, offre inchieste esclusive e approfondimenti.

Programmi Mediaset, La7, TV8, Nove

Rete 4 alle 21.20 trasmette Freedom – Oltre il confine. Roberto Giacobbo esplora misteri, scienza e archeologia.

Canale 5 alle 21.02 offre la finale della FIFA Club World Cup 2025. Due top club internazionali, quindi, si sfidano per il titolo mondiale.

Italia 1 alle 21.25 presenta la quinta puntata di Sarabanda Celebrity. Enrico Papi conduce il quiz. In gara ci sono Anna Tatangelo, Martina Colombari, Asia Argento e altri vip.

La7 alle 21.15 manda in onda il film La caduta. Il dramma storico racconta la fine del regime nazista. Bruno Ganz, infatti, interpreta Adolf Hitler.

TV8 alle 21.30 propone la serie I delitti del BarLume. Il nuovo episodio unisce misteri e ironia toscana.

Nove alle 21.30 trasmette La Corrida. La trasmissione vede protagonisti dilettanti allo sbaraglio.

I film di questa sera in tv domenica 13 luglio 2025

Rai 4 alle 21.20 offre il thriller Caccia mortale. Una famiglia americana è in safari in Kenya. Lì, però, viene braccata da predatori e criminali.

Rai Movie alle 21.10 trasmette il crime drama Suburra. A Roma, politica, Chiesa e criminalità si intrecciano.

Iris alle 21.15 offre il dramma La ricerca della felicità. Will Smith interpreta un padre single. Egli, infatti, lotta contro la povertà per il futuro del figlio.

La5 alle 21.10 manda in onda il film romantico Kiss the Chef. Una chef torna nel suo paese per salvare il ristorante di famiglia.

20 Mediaset alle 21.03 trasmette l’action Wanted – Scegli il tuo destino. Un giovane scopre di appartenere a una setta di assassini.

I film su Sky domenica 13 luglio 2025

Sky Cinema Uno alle 21.15 propone The Lost City. Un miliardario rapisce una scrittrice di romanzi rosa. Crede, infatti, che lei possa trovare un tesoro nascosto.

Sky Cinema Due alle 21.15 trasmette Il ritratto del duca. Il film racconta la storia vera di un tassista inglese. Egli, infatti, ruba un dipinto per protestare contro le disuguaglianze.

Sky Cinema Action alle 21.00 offre The Equalizer 2. Denzel Washington interpreta un ex agente segreto. Egli, infatti, torna in azione per vendicare un’amica.

Sky Cinema Romance alle 21.00 manda in onda Il meglio di me. La storia è tratta da un romanzo di Nicholas Sparks. Due ex fidanzati, infatti, si ritrovano dopo vent’anni.