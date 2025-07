Domenica 20 luglio, Rete 4 manda in onda un nuovo appuntamento di Freedom Oltre il confine. La trasmissione di divulgazione culturale è guidata da Roberto Giacobbo e prende il via alle 21:20.

Freedom Oltre il confine 20 luglio, la Torre di Pisa e la disposizione dei monumenti nella Piazza dei Miracoli

Nel corso di Freedom Oltre il confine di domenica 20 luglio, il padrone di casa si reca a Pisa. In particolare, Roberto Giacobbo, affiancato dalla sua squadra, entra all’interno della Torre di Pisa, uno dei simboli del nostro paese conosciuto in tutto il mondo.

Giacobbo, sfidando le avverse condizioni meteo, hanno raggiunto in piena solitudine la cima della Torre. Da qui sono analizzati i segreti architettonici sia del monumento che della Piazza dei Miracoli nella quale sorge.

In seguito, il conduttore analizza i documenti storici per dimostrare un’antica teoria, secondo la quale i vari monumenti presenti nella piazza sarebbero disposti in un modo tale da riprodurre la costellazione dell’Ariete.

Il Portogallo e la Sardegna

Le telecamere di Freedom Oltre il confine del 20 luglio abbandonano l’Italia e raggiungono il Portogallo. Nel paese, Giacobbo raggiunge Cabo da Roca, lo spettacolare promontorio situato all’estremità più occidentale d’Europa. Il territorio è composto da scogliere alte oltre 140 metri, che si affacciano direttamente sull’Oceano Atlantico. In tale luogo sono passati importantissimi navigatori, come Ferdinando Magellano e Vasco Da Gama.

Freedom Oltre il confine del 20 luglio prosegue in Sardegna. Il format si concentra sulla cittadina Sanluri, dove nel 1409 si è svolta la terribile ed omonima battaglia che ha causato la perdita dell’autonomia del Giudicato di Arborea. Il conduttore si sposta in direzione sud, in provincia di Cagliari, per visitare la grande necropoli di Tuvixeddu, una delle più antiche di tutto il Mar Mediterraneo.

Freedom Oltre il confine 20 luglio, la storia di Rambo

Freedom Oltre il confine ha come protagonista Cava de’ Tirreni, in Campania. All’interno della suggestiva Abbazia, Giacobbo prova a comprendere quali possono essere le proprietà e i benefici della preghiera. Per farlo, è chiesto aiuto alla medicina, mediante la quale si prova a comprendere se effettivamente esiste una correlazione tra la preghiera ed il benessere psicofisico.

In Piemonte, poi, sono visitate le bellissime stanze dei Savoia presenti a Venaria Reale, reggia dal 1987 inserita nel Patrimonio mondiale dell’umanità UNESCO. Infine, nella puntata di domenica 20 luglio è proposto un focus sulla vera storia che ha ispirato il personaggio di John Rambo, portato al successo al cinema dall’attore Sylvester Stallone.