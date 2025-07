Forbidden Fruit 21-25 luglio 2025 va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle ore 14:10, con episodi in prima visione assoluta. La settimana sarà dominata dalle strategie di Ender, le dichiarazioni audaci di Yildiz, e l’avvicinamento tra Zeynep e Alihan. Ma una nuova arrivata, Azra, metterà tutto in discussione.

Forbidden Fruit 21–25 luglio 2025 – Lunedì 21 luglio

Ender convince Caner a trovare informazioni compromettenti su Azra. Lei, infatti, è la nuova rivale in amore di Yildiz. Nel frattempo, Halit offre a Yildiz una carta di credito illimitata. Questo, però, scatena la furia di Zehra e Zerrin. Zeynep, invece, cerca di mantenere le distanze da Alihan. Un incontro casuale, però, riaccende la scintilla.

Martedì 22 luglio

Yildiz fa un gesto audace. Si presenta, infatti, a una cena di gala con un abito provocante. Halit è colpito dalla sua sicurezza. Annuncia, quindi, davanti a tutti che potrebbe sposarla. Alihan, turbato, lascia l’evento. Zeynep, però, lo rincorre per chiarire i loro sentimenti. La settimana, perciò, entra nel vivo con scene ad alta tensione.

Forbidden Fruit 21–25 luglio 2025 – Mercoledì 23 luglio

Ender trova una foto compromettente. Questa, infatti, lega Azra a un imprenditore coinvolto in frodi. Decide, quindi, di usare l’informazione per allontanarla da Halit. Azra, però, si rivela più astuta del previsto. Caner, nel frattempo, si avvicina a Sengul per un favore. Yildiz e Zerrin, infine, hanno un duro scontro.

Giovedì 24 luglio

Zeynep affronta Alihan sul loro passato. Gli chiede, infatti, tempo per capire se può fidarsi di nuovo. Halit, intanto, è irritato dalla resistenza di Yildiz. Si avvicina, perciò, di nuovo ad Azra. La puntata, inoltre, rivela le debolezze di Halit. Ender, infine, è pronta a colpire con un nuovo piano.

Forbidden Fruit 21–25 luglio 2025 – Venerdì 25 luglio

Ender fa circolare delle voci su Azra. Le fa girare, infatti, con l’aiuto di Sinan. Questo, quindi, fa vacillare Halit. Yildiz, stanca dei giochi, fa una dichiarazione pubblica. Afferma, infatti, di non voler essere più una “donna da mantenere”. Zeynep e Alihan, infine, condividono un momento di complicità. Si trovano, infatti, tra le montagne, lontano da Istanbul.