Sabato 26 luglio esordisce il format Mediterranea Dal mare alla terra. La trasmissione prende il via, rigorosamente su Rai 1, dalle ore 17:10 circa.

Mediterranea Dal mare alla terra, il conduttore è Fabrizio Rocca

Al timone di Mediterranea Dal mare alla terra, format branded content realizzato da Ege Produzioni e da A.Bi Comunicazione, c’è Fabrizio Rocca. Giornalista e conduttore, è da tempo il padrone di casa di Bellissima Italia, programma che gira in lungo ed in largo per il nostro paese per parlare di benessere fisico, emotivo ed intellettuale degli italiani.

Con Mediterranea, invece, il conduttore effettua un viaggio a bordo di una barca a vela, alla scoperta delle meraviglie del Mar Mediterraneo. La prima edizione dello show è composta da otto puntate inedite, in onda per altrettante settimane nel pomeriggio del sabato. Gli appuntamenti, oltre che in televisione, sono fruibili in diretta streaming ed on demand mediante l’applicazione gratuita Rai Play.

La prima tappa è a Trapani

La prima puntata di Mediterranea Dal mare alla terra è ambientata in Sicilia. In particolare, il presentatore propone un focus su Trapani, città nella quale attracca in compagnia del fidato timoniere Lorenzo Zichichi.

Il viaggio di Fabrizio Rocca in quel di Trapani promette di essere ricco sia di storie che di leggende ed è ulteriormente valorizzato dagli incontri con alcuni abitanti del posto, a partire da Natale. Quest’ultimo è un espertissimo pescatore, nonché grande conoscitore di tutti i segreti della costa siciliana. Con il professionista, Rocca approfondisce tutti i segreti dell’antica arte della pesca, che da secoli è uno dei pilastri dell’economia locale.

Mediterranea Dal mare alla terra, il Castello di Venere ad Erice

Mediterraneo Dal mare alla terra prosegue l’appuntamento siculo facendo tappa ad Erice. Il borgo è ricco di interessanti attrazioni, come il Castello di Venere, risalente all’epoca dei normanni e la cui costruzione risale al XII secolo.

Insieme a Daria Luppino, Rocca propone un focus sull’artigianato ceramico siciliano, vera e propria istituzione locale, e sulle ricette gustose della pasticceria di Erice. Per parlare di quest’ultima tematica interviene Maria Grammatico, una delle più note pasticcere della zona, che racconta la sua vita piena di coraggio.

Luppino, invece, raggiunge un luogo storico, nel quale fu siglato un importante avvicinamento fra Stati Uniti e l’Unione Sovietica nell’epoca della Guerra Fredda. Infine, la puntata di Mediterranea termina in piazza, dove tra musica e prodotti tipici del posto, Fabrizio Rocca assaggia le deliziose preparazioni dello chef Pietro Vattia.