Sabato 26 luglio, Rai 1 manda in onda la quarta puntata dell’edizione 2025 di Azzurro Storie di mare. Il programma è visibile il pomeriggio, dalle ore 17:55 circa.

Azzurro Storie di mare 26 luglio, viaggio fra Roma e lo Stato del Vaticano

Al timone di Azzurro Storie di mare, anche durante l’appuntamento del 26 luglio, è presente Beppe Convertini. Quest’ultimo, per la puntata odierna, firma un viaggio che mischia spiritualità, storia e bellezza, attraversando i luoghi iconici della capitale Roma e lo Stato del Vaticano.

La prima tappa è posta sull’iconica Via della Conciliazione, strada lungo la quale è presente il confine fra l’Italia e lo Stato enclave. Convertini, nella via, ha la possibilità di ammirare la suggestiva Infiorata di San Pietro. Essa si svolge con l’ausilio di migliaia di petali di fiori che sono utilizzati per comporre immagini sacre, creando un’atmosfera solenne ed al contempo festosa.

Ospite della puntata l’Arcivescovo Vincenzo Paglia

Beppe Convertini, durante la puntata di Azzurro Storie di mare di oggi, è affiancato da un ospite. Si tratta dell’Arcivescovo Vincenzo Paglia, che spiega l’importanza ed il significato del Giubileo ed accompagna Beppe Convertini alla Porta Santa, da mesi meta del pellegrinaggio di migliaia di fedeli, provenienti da tutto il mondo.

In un secondo momento, Convertini raggiunge le sponde del Fiume Tevere. Una volta qui, il padrone di casa sale a bordo dei gommoni in dotazione alla Polizia di Stato. A bordo delle imbarcazioni, il conduttore ha la possibilità di ammirare da una prospettiva inedita alcuni dei monumenti più celebri della Capitale. Inoltre, testimonia l’impegno quotidiano delle forze dell’ordine, in prima fila nel garantire la sicurezza delle tantissime persone che affollano, tutti i giorni, le vie di Roma.

Un lungo approfondimento è dedicato agli agenti del Servizio Fluviale, la cui attività è indispensabile per la tutela dei fiumi e dei mari del nostro paese.

Azzurro Storie di mare 26 luglio, la storia del Forte Michelangelo

Il viaggio di Azzurro del 26 luglio procede a Civitavecchia. Nella località è visitato il Forte Michelangelo. La fortezza che protegge il porto è una prestigiosa opera progettata da Bramante ed alla fine completata da Michelangelo Buonarroti, da cui ha preso in seguito il nome.

Convertini racconta l’importanza del porto, snodo strategico per il commercio e per la navigazione lungo tutto il Mediterraneo sin dai tempi degli Etruschi.

Dopo una sosta a Ladispoli, dove trascorre una giornata insieme a una famiglia di pescatori locali e poi con i giovani del circolo velico, il presentatore saluta gli spettatori dal Castello Odescalchi, antica fortezza affacciata sul mare.