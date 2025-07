Pubblicità Head & Shoulders Stefano De Martino recensione

Da poche settimane è in rotazione la nuova pubblicità di Head & Shoulders con protagonista Stefano De Martino. Il noto conduttore, lo scorso anno padrone di casa di Affari Tuoi, è il nuovo testimonial dell’azienda.

Pubblicità Head & Shoulders Stefano De Martino, l’inizio di una campagna destinata a durare mesi

Stefano De Martino, con Head & Shoulders, ha iniziato un sodalizio destinato a durare vari mesi. La campagna comunicativa dell’azienda, infatti, è appena agli inizi e, prossimamente, sono attese nuove iniziative, destinate anche a coinvolgere le persone comuni.

Ad anticiparlo è l’azienda stessa mediante il promo, che giunge al termine con il conduttore che recita la frase “Sto arrivando“, seguita da una frase in sovraimpressione che recita: “Stefano De Martino prossimamente a casa tua“.

L’agenzia creativa che firma la produzione è la VML Italia srl, mentre la casa di produzione che ha realizzato il filmato è Castadiva. La regia è firmata da Veronica Mengoli.

La descrizione dello spot

La pubblicità di Head & Shoulders ha una durata di appena venti secondi. Il conduttore, all’inizio del filmato, è impegnato in una videochiamata con un amico, al quale comunica la bella notizia: “Sono diventato il nuovo testimonial di Head & Shoulders!”.

L’interlocutore, non appena viene a sapere tale informazione, risponde: “Head & Shoulders? Non sapevo che avessi la forfora!”. De Martino, riprendendo il claim che da tempo accompagna tutte le comunicazioni dell’azienda, ribatte: “Infatti io non ce l’ho perché la prevengo. Ora, però, devo andare perché ho un compito speciale“.

In seguito, il filmato procede riprendendo il conduttore e testimonial sotto la doccia, intento a lavarsi i capelli utilizzando i prodotti della società. Infine, il promo giunge al termine con Stefano De Martino che esce da una porta di casa e, guardando dritto verso la telecamera, afferma: “E tu hai Head & Shoulders? Perché potrei bussare alla tua porta!“.

Pubblicità Head & Shoulders Stefano De Martino, la recensione

Head & Shoulders, selezionando Stefano De Martino come testimonial, ha senz’altro compiuto una scelta intelligente. D’altronde, affidarsi ad uno dei volti più popolari della televisione italiana, seguito in modo trasversale da tutto il pubblico, è sempre una buona idea.

La società, con De Martino, ha deciso di lavorare ad un progetto a lungo termine e il promo ora in onda non è altro che un’anticipazione di ciò che avverrà prossimamente. Una sorta di prequel, dunque, utile ad annunciare l’identità del testimonial e a suscitare interesse e curiosità negli spettatori. Da segnalare, poi, l’impegno dell’azienda a rilanciare il messaggio, centrale in tutte le ultime comunicazioni, che il prodotto non è utilizzabile solamente da coloro che hanno la forfora, ma anche da chi intende prevenirla.

L’esito di una campagna comunicativa così a lungo termine è valutabile solamente alla fine dell’intero processo. Le premesse per far bene, però, ci sono tutte.