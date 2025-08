La soap spagnola La Promessa, di cui vi diamo le anticipazioni dal 4 al 10 agosto 2025, va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 16:40, con episodi disponibili anche in streaming su Mediaset Infinity. In questa settimana, Jana fa una scoperta che potrebbe finalmente far luce sulla morte di sua madre Dolores. La sua indagine la mette però in rotta di collisione diretta con Cruz, che si sente braccata e passa a minacce esplicite. Intanto, il rapporto tra Manuel e Jimena raggiunge un nuovo punto di rottura.

La Promessa 4–10 agosto 2025: Lunedì 4 agosto

Jana, sistemando i vecchi alloggi della servitù, fa una scoperta. Trova, infatti, un piccolo medaglione che apparteneva a sua madre Dolores. All’interno, una data incisa la insospettisce.

Cruz, inoltre, osserva Jana con crescente nervosismo. Ordina, perciò, a Petra di non perderla mai di vista.

Nel frattempo, Manuel progetta un nuovo prototipo di aereo. Jimena, però, lo accusa di trascurare i suoi doveri.

Curro, infine, continua a indagare sul suo vero padre. Lo fa con l’aiuto di Martina.

Martedì 5 agosto

Jana mostra il medaglione a Manuel. Lui riconosce uno stemma.

Lo stemma è legato a una tenuta vicina, ormai abbandonata. Decide così di aiutarla.

Cruz, intanto, intercetta una conversazione. Capisce, perciò, che sono vicini a una scomoda verità.

Pia affronta problemi con il piccolo Dieguito. Si scontra, infatti, con il parere medico superficiale.

Lope, infine, riceve una proposta di lavoro. È combattuto se lasciare La Promessa.

La Promessa 4–10 agosto 2025: Mercoledì 6 agosto

Sfruttando un momento di distrazione, Jana e Manuel si recano alla tenuta abbandonata. Lì, trovano i resti di un falò e un bottone di una divisa della guardia, risalente a molti anni prima. Questa scoperta li avvicina sempre più alla verità sul passato di Dolores.

Nel frattempo, Jimena, furiosa per l’assenza di Manuel, fa una scenata davanti ad Alonso. Accusa il marito di avere una relazione clandestina, esacerbando le tensioni familiari. Cruz, venuta a sapere della loro “gita”, decide di agire. Prepara così un piano per fermare Jana una volta per tutte, temendo che la verità possa distruggere la reputazione della famiglia.

Salvador e Maria Fernandez, intanto, litigano a causa della gelosia di lui verso Lope.

La Promessa 4–10 agosto 2025: Giovedì 7 agosto

Il piano di Cruz scatta. Accusa pubblicamente Jana di aver rubato un gioiello prezioso dalla sua camera. Si tratta dello stesso medaglione che la ragazza aveva trovato.

La marchesa chiede che venga perquisita. Inoltre, se trovata colpevole, sia consegnata alla Guardia Civile.

Manuel, però, interviene per difenderla. Dichiara di essere a conoscenza del medaglione. Questo, tuttavia, peggiora la sua posizione con Jimena e la sua famiglia.

Tutta la servitù è in subbuglio. Si divide, infatti, tra chi crede a Jana e chi teme l’ira della marchesa.

La Promessa 4–10 agosto 2025: Venerdì 8 agosto

Mentre la tensione è alle stelle, Curro fa un passo avanti. Rileva, infatti, che il medaglione era un regalo di sua madre a Dolores. Questo crea un diversivo inatteso.

Cruz, messa all’angolo e furiosa per l’intromissione di Curro, affronta Jana in privato. Le parole della marchesa sono agghiaccianti. Le ordina, infatti, di smettere di indagare. Altrimenti, farà del male a qualcuno a cui tiene. Allude, così, a Manuel o Curro.

La Promessa 4–10 agosto 2025: Sabato 9 agosto

Episodio speciale del weekend

Jana è terrorizzata dalle minacce di Cruz. Valuta, perciò, se abbandonare La Promessa. Vuole proteggere tutti. Ne parla con Maria Fernandez. Lei, però, la sprona a non arrendersi.

Manuel, intanto, affronta sua madre. L’accusa apertamente di perseguitare Jana. Lo scontro tra i due è durissimo. Alonso, infatti, è costretto a intervenire.

Jimena, vedendo Manuel difendere Jana, ha un crollo nervoso. Minaccia così di andarsene per sempre.

La Promessa 4–10 agosto 2025: Domenica 10 agosto

Episodio speciale del weekend

Abel, il medico, riesce a calmare Jimena. Confida, però, a Manuel che la situazione della moglie è fragile.

Jana, intanto, prende la sua decisione: resterà e combatterà. Ma lo farà con più astuzia. Decide di usare il bottone trovato. Cerca, infatti, di identificare la guardia presente.

La settimana si chiude con Jana che invia una lettera anonima. La manda al sergente Funes. Allega il bottone e chiede di riaprire un vecchio caso irrisolto.

Dove vederla

Gli episodi de La Promessa sono trasmessi su Canale 5 alle 16:40. Sono disponibili, inoltre, anche in streaming su Mediaset Infinity. Si possono seguire, quindi, sia in diretta che on demand.