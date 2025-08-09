Sabato 9 agosto, Rai 1 manda in onda una nuova puntata, in prima visione, di Linea Blu Porti d’Italia. La trasmissione, come di consueto, prende il via a partire dalle ore 14:00.

Linea Blu Porti d’Italia 9 agosto, protagonista Livorno

L’edizione di Linea Blu, quest’anno denominata Porti d’Italia, prosegue, dunque, con un nuovo appuntamento. Esso, come al solito, è fruibile, oltre che in televisione, anche in diretta streaming ed on demand mediante l’applicazione Rai Play.

Al timone della trasmissione torna Donatella Bianchi. Al suo fianco c’è l’inviato Fabio Gallo. Il format è realizzato in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e l’Autorità di Sistema Portuale.

La città protagonista di Linea Blu Porti d’Italia di oggi è Livorno, in Toscana.

Alla scoperta del porto cittadino

Ampio spazio lo ha, naturalmente, il porto di Livorno. Si tratta del principale approdo via mare della regione ed oggi non è solamente un porto storico. Si tratta, invece, di uno scalo di primaria importanza, al servizio di un sistema economico e produttivo quanto mai complesso e variegato.

Bianchi e Gallo, testimoniando il funzionamento del porto, mostrano che si tratta di un luogo sempre più aperto all’universo femminile. Dalle gruiste alle smarcatrici, passando per le capitane, le addette al rizzaggio e le direttrici di macchina: sono decine le attività che le donne livornesi ricoprono nell’industria portuale.

Tali occupazioni, per secoli, sono rimaste appannaggio solamente degli uomini, ma da qualche anno a questa parte stanno subendo un processo di profonda trasformazione.

Linea Blu Porti d’Italia 9 agosto, l’Area Marina Protetta Secche della Meloria

Il viaggio di Linea Blu Porti d’Italia di sabato 9 agosto prosegue nell’Area Marina Protetta Secche della Meloria. La zona, oltre ad essere conosciutissima dai livornesi, è visitata anche da numerosi turisti e riveste una funzione fondamentale. Grazie all’ausilio di professionisti e tecnologie innovative, infatti, qui si studia e si monitora lo stato di salute del mare e degli habitat marini. Per farlo, vengono campionate le sostanze tossiche presenti nella flora e fauna marina.

La puntata di Linea Blu Porti d’Italia di oggi giunge al termine navigando nelle acque del Parco Nazionale dell’Arcipelago Toscano. A bordo di una imbarcazione, i conduttori raggiungono Gorgona. Situata 34 km a largo dalla costa livornese, si tratta dell’isola più piccola fra le sette che compongono l’arcipelago. Nell’atollo sorge una casa di reclusione, che rende Gorgona l’unica isola-prigione ancora attiva nel Vecchio Continente.

I conduttori seguono le operazioni degli agenti di polizia impegnati in mare.