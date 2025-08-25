La Promessa 25–31 agosto 2025
La Promessa 25–31 agosto 2025: Jana fugge dalla tenuta, Cruz licenzia la signora Ros

Sveva Loriano
25 Agosto 2025 3 Minuti di lettura
0 Commenti

Nella settimana dal 25 al 31 agosto 2025 la soap spagnola La Promessa continua su Rete 4 con episodi in prima visione, in onda tutti i giorni alle 19:40, le puntate sono disponibili anche in streaming su Mediaset Infinity. Jana scopre che Manuel e Cruz hanno tramato alle sue spalle. Di conseguenza, decide di sparire nel nulla, gettando tutti nella disperazione. Nel frattempo, Catalina riceve una visita del tutto inaspettata. Maria, invece, è turbata da un incontro al fiume. Infine, Cruz prende decisioni drastiche che cambieranno gli equilibri.

Jana (Ana Garcés) e Manuel (Arturo Sancho) in un momento di intensa vicinanza nel palazzo de La Promessa, simbolo della loro tormentata storia d'amore.

La Promessa 25–31 agosto 2025: Lunedì 25 agosto

Tutti a palazzo, dalla servitù alla famiglia de Luján, cercano di tirare su il morale di Catalina. La ragazza, infatti, è ancora molto provata dopo l’abbandono all’altare. Tuttavia, una visita inaspettata di Tadeo potrebbe cambiare tutto. Nel frattempo, Julia sorprende Curro e Martina in una situazione piuttosto ambigua. Maria Fernandez, inoltre, scopre che il pettegolezzo su Catalina si è diffuso ovunque. Per evitare di ricevere il duca de Carril, infine, Vera si provoca un taglio alla mano. La ferita è così grave da richiedere l’intervento del medico.

Martedì 26 agosto

Teresa inizia a sospettare che Vera nasconda qualcosa. Per questo motivo, la interroga sulla sua relazione con il duca. Santos, invece, scopre che suo padre si è riconciliato con Pía. Questa notizia lo irrita profondamente. Jana è sempre più nervosa per l’imminente festa di fidanzamento. La goccia che fa traboccare il vaso, però, è un’altra. Scopre, infatti, che Manuel e Cruz hanno inventato un passato decoroso per lei. Volevano presentarla in società senza destare sospetti.

Jana (Ana Garcés) fugge dalla Promessa, una scena che rappresenta la sua disperazione dopo aver scoperto il tradimento di Manuel e Cruz.

La Promessa 25–31 agosto 2025: Mercoledì 27 agosto

Manuel non riesce a capire perché Jana se ne sia andata senza dire nulla. Vera, intanto, confessa a Teresa di essere fuggita da casa. Voleva, infatti, allontanarsi da suo padre, un uomo malvagio. Cruz fa pesare a Manuel l’annullamento della festa di fidanzamento. Nel frattempo, Tadeo rivela a Catalina un dettaglio importante. Il cesto di frutta ricevuto è stato inviato da Adriano. Petra, invece, si lamenta con Rómulo per l’assenza di Maria. Maria, intanto, sorprende Samuel che fa il bagno nudo nel lago. Poco dopo, Ricardo e Pia si baciano appassionatamente. Infine, José Juan minaccia Julia: deve sposare Curro.

Giovedì 28 agosto

Di Jana non c’è ancora nessuna notizia. Curro litiga furiosamente con José Juan per difendere Julia. Fortunatamente, Manuel interviene per separarli. Teresa, Vera e Marcelo, intanto, raccontano la verità a Lope. Maria, sempre più invaghita di Samuel, lo segue di nascosto. Nel frattempo, Candela, Simona e Rómulo sono molto preoccupati per Jana. Manuel, disperato, chiede aiuto a Teresa per capire dove possa essere andata.

Catalina (Carmen Asecas) riceve una visita inaspettata, un momento che potrebbe cambiare le sorti della sua storia a La Promessa.

La Promessa 25–31 agosto 2025: Venerdì 29 agosto

Alonso chiede a Catalina e Manuel un consiglio importante. Devono aiutarlo a decidere se accettare l’accordo con il duca de Carril. Nel frattempo, Cruz paga Gloria, la sua informatrice. Le dice, infatti, che non avrà più bisogno di lei. È convinta che Jana non tornerà mai più alla Promessa. Poco dopo, Curro ha un nuovo, duro confronto con suo padre Lorenzo. Infine, Cruz rivela a Petra un’informazione scottante sulla moglie di don Ricardo.

Sabato 30 agosto

Jana continua a non dare notizie di sé. La disperazione di Manuel cresce di ora in ora. Cruz, però, non perde occasione per parlare male della ragazza. Catalina è ancora molto provata per l’abbandono. Sarà Martina a incoraggiarla a distrarsi un po’. Nei giardini del palazzo, tuttavia, le due si imbatteranno in un intruso inaspettato.

La Promessa 25–31 agosto 2025: Domenica 31 agosto

Nel finale di settimana, emerge un legame tra il passato di Marcelo e quello di Vera. La cameriera, infatti, è travolta dai dubbi. Non sa cosa fare nei confronti di suo padre. Petra, da sempre ostile a Pia, trova un nuovo pretesto per attaccarla. Questa volta si tratta della sua relazione con Ricardo. La governante, infatti, è decisa a distruggere il loro legame.

Dove vederla

La soap va in onda su Rete 4 tutti i giorni alle 19:40. Le repliche, inoltre, sono al mattino alle 07:10. Gli episodi sono disponibili anche in streaming su Mediaset Infinity.

Sveva Loriano

Sono nata a Milano trent'anni fa. La mia casa è tutta in una valigia. Amo girare il mondo ma non rinuncio ai programmi del piccolo schermo. Amo il trash televisivo d'elite.

