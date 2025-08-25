Nella settimana dal 25 al 31 agosto 2025 la soap spagnola La Promessa continua su Rete 4 con episodi in prima visione, in onda tutti i giorni alle 19:40, le puntate sono disponibili anche in streaming su Mediaset Infinity. Jana scopre che Manuel e Cruz hanno tramato alle sue spalle. Di conseguenza, decide di sparire nel nulla, gettando tutti nella disperazione. Nel frattempo, Catalina riceve una visita del tutto inaspettata. Maria, invece, è turbata da un incontro al fiume. Infine, Cruz prende decisioni drastiche che cambieranno gli equilibri.

La Promessa 25–31 agosto 2025: Lunedì 25 agosto

Tutti a palazzo, dalla servitù alla famiglia de Luján, cercano di tirare su il morale di Catalina. La ragazza, infatti, è ancora molto provata dopo l’abbandono all’altare. Tuttavia, una visita inaspettata di Tadeo potrebbe cambiare tutto. Nel frattempo, Julia sorprende Curro e Martina in una situazione piuttosto ambigua. Maria Fernandez, inoltre, scopre che il pettegolezzo su Catalina si è diffuso ovunque. Per evitare di ricevere il duca de Carril, infine, Vera si provoca un taglio alla mano. La ferita è così grave da richiedere l’intervento del medico.

Martedì 26 agosto

Teresa inizia a sospettare che Vera nasconda qualcosa. Per questo motivo, la interroga sulla sua relazione con il duca. Santos, invece, scopre che suo padre si è riconciliato con Pía. Questa notizia lo irrita profondamente. Jana è sempre più nervosa per l’imminente festa di fidanzamento. La goccia che fa traboccare il vaso, però, è un’altra. Scopre, infatti, che Manuel e Cruz hanno inventato un passato decoroso per lei. Volevano presentarla in società senza destare sospetti.

La Promessa 25–31 agosto 2025: Mercoledì 27 agosto

Manuel non riesce a capire perché Jana se ne sia andata senza dire nulla. Vera, intanto, confessa a Teresa di essere fuggita da casa. Voleva, infatti, allontanarsi da suo padre, un uomo malvagio. Cruz fa pesare a Manuel l’annullamento della festa di fidanzamento. Nel frattempo, Tadeo rivela a Catalina un dettaglio importante. Il cesto di frutta ricevuto è stato inviato da Adriano. Petra, invece, si lamenta con Rómulo per l’assenza di Maria. Maria, intanto, sorprende Samuel che fa il bagno nudo nel lago. Poco dopo, Ricardo e Pia si baciano appassionatamente. Infine, José Juan minaccia Julia: deve sposare Curro.

Giovedì 28 agosto

Di Jana non c’è ancora nessuna notizia. Curro litiga furiosamente con José Juan per difendere Julia. Fortunatamente, Manuel interviene per separarli. Teresa, Vera e Marcelo, intanto, raccontano la verità a Lope. Maria, sempre più invaghita di Samuel, lo segue di nascosto. Nel frattempo, Candela, Simona e Rómulo sono molto preoccupati per Jana. Manuel, disperato, chiede aiuto a Teresa per capire dove possa essere andata.

La Promessa 25–31 agosto 2025: Venerdì 29 agosto

Alonso chiede a Catalina e Manuel un consiglio importante. Devono aiutarlo a decidere se accettare l’accordo con il duca de Carril. Nel frattempo, Cruz paga Gloria, la sua informatrice. Le dice, infatti, che non avrà più bisogno di lei. È convinta che Jana non tornerà mai più alla Promessa. Poco dopo, Curro ha un nuovo, duro confronto con suo padre Lorenzo. Infine, Cruz rivela a Petra un’informazione scottante sulla moglie di don Ricardo.

Sabato 30 agosto

Jana continua a non dare notizie di sé. La disperazione di Manuel cresce di ora in ora. Cruz, però, non perde occasione per parlare male della ragazza. Catalina è ancora molto provata per l’abbandono. Sarà Martina a incoraggiarla a distrarsi un po’. Nei giardini del palazzo, tuttavia, le due si imbatteranno in un intruso inaspettato.

La Promessa 25–31 agosto 2025: Domenica 31 agosto

Nel finale di settimana, emerge un legame tra il passato di Marcelo e quello di Vera. La cameriera, infatti, è travolta dai dubbi. Non sa cosa fare nei confronti di suo padre. Petra, da sempre ostile a Pia, trova un nuovo pretesto per attaccarla. Questa volta si tratta della sua relazione con Ricardo. La governante, infatti, è decisa a distruggere il loro legame.

Dove vederla

La soap va in onda su Rete 4 tutti i giorni alle 19:40. Le repliche, inoltre, sono al mattino alle 07:10. Gli episodi sono disponibili anche in streaming su Mediaset Infinity.