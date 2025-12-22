Lunedì 22 dicembre, su Rai 3, inizia la quinta edizione di Via dei Matti n.0. Le puntate sono trasmesse, sulla terza rete, dalle ore 20:20 circa.

Via dei Matti n.0 quinta edizione, conducono Valentina Cenni e Stefano Bollani

Via dei Matti n.o è una produzione originale di Rai Cultura, ideato dalla società Ballandi. Al timone del format, come di consueto, c’è la coppia composta da Valentina Cenni e Stefano Bollani, che sono anche gli ideatori dello show, insieme a Fosco d’Amelio.

In ogni appuntamento, la narrazione omaggia un particolare artista italiano od internazionale, che è tributato dai presentatori e da vari ospiti che raggiungono lo studio. In chiusura di puntata, invece, i conduttori, al pianoforte, salutano gli spettatori con un arrangiamento originale di brani provenienti da diverse tradizioni musicali.

Gli appuntamenti sono fruibili, in streaming ed on demand, su Rai Play.

Nel debutto arriva Toni Servillo

In occasione del debutto della quinta edizione di Via dei Matti n.0 è omaggiato Kurt Weill. Il grande compositore tedesco, nato nel ‘900, si è reinventato tante volte ed è riuscito a dare una svolta alla propria esistenza nel 1935, dopo il suo trasferimento negli Stati Uniti. Qui ha scritto musical di grande successo per Broadway ed Hollywood, fra cui Street Scene e Lost in the Stars. Ospite della serata, alla sua prima partecipazione nel programma, c’è l’attore Toni Servillo, vincitore di svariati premi, fra cui 4 David di Donatello.

Nella puntata di martedì 23 dicembre, invece, il protagonista della narrazione è Brian Wilson, il fondatore e principale autore dei The Beach Boys, gruppo che ha fatto la storia della musica statunitense ed internazionale. Ospiti della serata, accolti dai conduttori Valentina Cenni e Stefano Bollani, sono il dj e conduttore Alessio Bertallot e la violinista Irene Abrigo.

Via dei Matti n.0 quinta edizione, gli ospiti della prima settimana

La quinta edizione di Via dei Matti n.o continua il 24 dicembre. La serata della Vigilia di Natale è dedicata a John Lennon, cantautore polistrumentista, nonché autore di molti dei grandi successi dei Beatles. Per omaggiarlo c’è lo scrittore ed esperto di musica Alessandro Baricco.

Il giorno di Natale, giovedì 25 dicembre, la puntata ripercorre le principali tappe della carriera di Fabrizio De André, cantautore fra i più influenti della musica italiana. Per parlarne c’è il musicista ed etnomusicologo Ambrogio Sparagna. Infine, venerdì 26 dicembre, la narrazione tributa il trombettista statunitense Dizzy Gillespie. Per farlo, c’è uno dei trombettisti italiani più conosciuti ed apprezzati, ovvero Paolo Fresu.