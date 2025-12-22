La soap opera turca La forza di una donna (titolo originale: Kadın) prosegue il suo emozionante appuntamento quotidiano su Canale 5, mantenendo l’orario delle 16:05. La settimana che va da lunedì 22 a domenica 28 dicembre 2025 vedrà la messa in onda di episodi inediti, densi di suspense, nuove crisi personali e decisioni cruciali per il futuro dei protagonisti, il tutto ambientato nell’atmosfera delle feste. I personaggi centrali di questo ciclo settimanale sono Bahar, Sarp, la fragile Piril, la solidale Ceyda, la saggia Hatice, il fedele Arif e la manipolatrice Sirin.

La forza di una donna 22–28 dicembre 2025: lunedì 22 dicembre 2025

In questo episodio, Bahar riceve una minaccia inattesa che la spinge a riflettere sulla sua sicurezza e sul suo futuro. Contemporaneamente, Piril ricompare all’improvviso dopo la sua fuga, gettando chi la cerca in uno stato di confusione. Intanto, Ceyda affronta direttamente Emre per discutere una questione delicata che riguarda il loro rapporto, cercando di ottenere un chiarimento definitivo.

La forza di una donna martedì 23 dicembre 2025

La minaccia a Bahar allarma profondamente Sarp, che teme per la sua incolumità e quella dei suoi figli. Contemporaneamente, Hatice si confida con Enver, rivelandogli tutte le sue paure riguardo alle sorti della sua famiglia e di Bahar. Nel frattempo, la perfida Sirin continua a tessere trame e a ordire piani contro Bahar per danneggiarla, spinta dal suo odio.

La forza di una donna 22–28 dicembre 2025: mercoledì 24 dicembre 2025

Alla Vigilia di Natale, Bahar riceve un’interessante e inattesa proposta di lavoro che le apre nuove e importanti prospettive per il futuro. Piril, finalmente al sicuro, racconta ciò che le è accaduto durante la sua misteriosa assenza. Ceyda si trova a vivere un momento di forte incertezza e si sente combattuta tra il dolore che prova e una ritrovata speranza per il futuro.

La forza di una donna giovedì 25 dicembre 2025

Nel giorno di Natale, Hatice riceve una lettera misteriosa, il cui contenuto la sconvolge e la mette in forte allarme. Bahar, valutando la proposta di lavoro e la possibilità di una nuova vita, prepara meticolosamente i documenti necessari per il trasferimento con i suoi figli. In un colpo di scena, Sarp riceve una telefonata anonima che lo sconvolge profondamente e lo costringe a un’azione immediata.

La forza di una donna 22–28 dicembre 2025: venerdì 26 dicembre 2025

Ceyda prende una decisione definitiva e la comunica a Emre, chiarendo il loro rapporto futuro. Bahar, presa la sua decisione cruciale, parte insieme ai suoi figli, lasciando dietro di sé una vita di sofferenza e incertezze. Sirin, furiosa per la partenza di Bahar, giura apertamente vendetta, mostrando la sua indole malvagia.

La forza di una donna sabato 27 dicembre 2025

Hatice trova il coraggio e affronta il pericoloso Nezir in un confronto ad alta tensione. Bahar, nonostante il trasferimento e l’inizio della sua nuova vita, riceve una nuova proposta di lavoro ancora più vantaggiosa e sorprendente. Piril, in preda alla disperazione, decide di lasciare la casa di Sarp, scomparendo nuovamente e volontariamente.

La forza di una donna domenica 28 dicembre 2025

La settimana si conclude con Bahar che prende una decisione definitiva e cruciale sul suo futuro, tracciando una linea netta con il passato. Sarp, rendendosi conto della distanza, tenta in ogni modo di riconquistarla, ma trova molta resistenza. Ceyda, dopo un lungo periodo di sofferenza, trova finalmente un po’ di serenità e stabilità emotiva.

Dove vederla

La soap opera La forza di una donna va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle ore 16:05 e il sabato alle ore 14:20. Tutte le repliche delle puntate e la possibilità di rivedere gli episodi sono disponibili gratuitamente in streaming sulla piattaforma Mediaset Infinity.