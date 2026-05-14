Da giovedì 14 a domenica 17 maggio si svolge il Salone del Libro di Torino 2026 e la Rai, con la sua casa editrice Rai Libri, è fra le assolute protagoniste. Di seguito vi sveliamo alcuni fra gli appuntamenti più attesi.

Salone del Libro di Torino 2026 Rai, l’opera di Maria Latella

Gli eventi a cura della Rai al Salone del Libro di Torino 2026 sono arricchiti dalla presenza dei suoi autori e si svolgono presso il padiglione Oval. La prima giornata della rassegna è quella del 14 maggio. In tale data, fra gli eventi più attesi c’è quello con protagonista Maria Latella.

La giornalista, che su Rai 3 conduce tutti i venerdì pomeriggio il format La Biblioteca dei Sentimenti, presenta l’opera La sfida delle idee. Per farlo dialoga con Sergio Chiamparino e Adriano Monti Buzzetti. L’opera analizza l’importanza delle idee in un mondo in cui tutto va veloce. L’incontro è in programma alle 18:00.

Federico Ruffo e il suo Mare Nero

Venerdì 15 maggio, Federico Ruffo, conduttore di Mi manda Rai 3 in onda il sabato e la domenica mattina, dialoga con Massimo Lugli in merito al libro Mare Nero. L’opera contiene un resoconto giornalistico relativo alla malavita, il traffico di droga e gli interessi politici ed economici. Tali fenomeni hanno coinvolto Ostia, riempiendo le pagine di nera degli ultimi trent’anni. Nel libro, però, c’è anche un pezzo di vita privata di Federico Ruffo, che proprio ad Ostia è nato e cresciuto.

Sabato 16 maggio, il programma Rai al Salone del Libro di Torino va avanti dalle 11:45. Lucia Loffredo dialoga con l’autore Federico Palmaroli, creatore de Le frasi di Osho, per presentare Awanagana. Mediante tale libro, Palmaroli realizza un tributo ad Alberto Sordi e al suo inglese maccheronico in Un americano a Roma. Nella stessa giornata, dalle 19:00, Cosimo Damiano Damato, dialogando con Adriano Monti Buzzetti e Vanessa Roghi, parla di Nessuna Grazia. Il libro è ambientato nel carcere pugliese di Turi, destinato a prigionieri politici del regime fascista. È qui che nell’ora d’aria si incontrano l’anarchico pazzo Luponio, l’avvocato socialista Sandro Pertini, futuro Presidente della Repubblica, e Antonio Gramsci, fondatore del PCI e filosofo perseguitato da Mussolini.

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Salone del Libro di Torino 2026 Rai, il ricordo di Andrea Camilleri

Domenica 17 maggio, nell’ultima giornata con Rai</strong> al centro del <strong>Salone del Libro di Torino 2026, dalle 12:00 Bruno Luverà dialoga con Giulia Ciarrapica, Gaetano Savatteri e Alessandra Mortelliti in merito ad Amo le triglie di scoglio, libro che ha scritto insieme a Vincenzo Mollica. Mediante la ricostruzione di venti anni di incontri, gli autori omaggiano Andrea Camilleri, dalla cui penna è nato l’amato Salvo Montalbano.