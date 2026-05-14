Giovedì 14 maggio giunge al termine, con la puntata C’è un cadavere al Bioparco, la prima stagione di Buonvino Misteri a Villa Borghese. Il titolo parte alle ore 21:35 circa, su Rai 1.

Buonvino Misteri a Villa Borghese C’è un cadavere al Bioparco, regista e dove è girata

Produzione originale della Palomar A mediawan Company, che ha lavorato in collaborazione con Rai Fiction, la serie è tratta dai romanzi del ciclo Il commissario Buonvino, scritti da Walter Veltroni ed editi da Marsilio Editori.

Coloro che hanno scritto il soggetto e la sceneggiatura sono Salvatore De Mola e Michela Straniero. La regia, invece, è di Milena Cocozza. Le riprese si sono svolte quasi interamente all’interno di Villa Borghese, grande parco cittadino di Roma.

Con la puntata odierna, giunge alla conclusione la prima stagione di Buonvino Misteri a Villa Borghese. Considerati gli ascolti, con il debutto che ha raggiunto il 20,3% di share con 3 milioni e 300 mila abitanti, è lecito immaginare che, in futuro, ci possa essere un proseguo.

Buonvino Misteri a Villa Borghese C’è un cadavere al Bioparco, la trama

Durante l’appuntamento denominato C’è un cadavere al Bioparco, il commissario Buonvino deve affrontare un caso macabro. Nel Bioparco, l’ex giardino zoologico di Villa Borghese, è rinvenuto un cadavere. La vittima è un uomo, trovato nudo e senza la testa all’interno della teca dell’anaconda. Si tratta di un vero e proprio mistero, che la squadra fatica a decifrare, specie perché le condizioni del corpo rendono molto difficile l’identificazione.

Dopo un duro lavoro, che ha permesso di dare un nome alla vittima, gli agenti passano in rassegna tutti i dipendenti del Bioparco. Anche in questo caso, però, le difficoltà sono numerose, in quanto ognuno di loro sembra nascondere un movente per il delitto.

Spoiler finale

Nel corso della puntata, intanto, Veronica Viganò si convince di essere finalmente pronta a vivere un nuovo amore, dopo la tragica morte del marito e collega avvenuta qualche anno prima. Così, sia lei che Buonvino decidono di lasciarsi andare ai sentimenti e ufficializzare la loro relazione. Tutto sembra andare per il verso giusto, almeno fino a quando un altro terribile colpo di scena arriva a sparigliare tutte le carte in tavola.

Buonvino Misteri a Villa Borghese C’è un cadavere al Bioparco, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati durante Buonvino Misteri a Villa Borghese.