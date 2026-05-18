Lunedì 18 maggio, su Rai 1, prende il via la puntata dal titolo Lucrezia Borgia La realtà di un mito di Ulisse. Il format, prodotto da Rai Cultura, parte alle ore 21:30 circa, subito dopo la fine di Affari Tuoi.

Ulisse Lucrezia Borgia La realtà di un mito, uno fra i personaggi più controversi della storia

Il conduttore Alberto Angela, nella terza puntata stagionale di Ulisse Il piacere della scoperta, ha deciso di proporre un focus su Lucrezia Borgia. Assassina, avvelenatrice, figlia e sorella incestuosa: è, senza dubbio, uno dei personaggi più controversi della storia.

Borgia è stata fra le protagoniste del Rinascimento italiano e il suo destino è, sin da subito, segnato. Lucrezia, infatti, è nata dal cardinale Rodrigo, divenuto poi papa Alessandro VI, ed è la sorella Cesare Borgia, genio politico ma anche controverso, punto di riferimento di Niccolò Macchiavelli per il trattato Il Principe.

Alberto Angela, durante la puntata, cerca di comprendere quanto ci sia di vero nelle varie leggende che, nel corso dei secoli, hanno interessato Lucrezia Borgia.

La biografia della nobildonna

Alberto Angela, nella puntata, dedica ampio spazio alla biografia di Lucrezia Borgia, raccontando le tante vicende oscure ma aprendo anche a nuove interpretazioni delle ricerche storiche. La giovinezza, per lei, è stata tutt’altro che semplice, avendo passato i primi anni della sua vita in balia di un padre decisamente prepotente e di un fratello spietato. Tutto cambia quando abbandona la famiglia e si trasferisce a Ferrara per sposare il duca d’Este.

Senza le oppressioni della famiglia, Lucrezia Borgia rivela un lato inedite di sé. In poco tempo diventa un’ottima imprenditrice e amministratrice, facendo sfoggio di importanti doti politiche e offrendo protezione a letterati come Ludovico Ariosto e Pietro Bembo.

La protagonista della puntata si trasforma da pedina di scambio a padrona del proprio destino.

Ulisse Lucrezia Borgia La realtà di un mito, le tappe del viaggio

Alberto Angela, nella puntata, visita alcuni dei luoghi chiave della vita di Lucrezia Borgia. Il punto di partenza è a Subiaco, dove è nata, per poi raggiungere il Castello di Nepi, suo rifugio in un momento molto difficile. Il conduttore effettua, in seguito, numerosi altri spostamenti, visitando la rocca di Gradara, il Palazzo Farnese di Caprarola e, infine, il Castel Sant’Angelo. La tappa finale del viaggio di Angela è il Palazzo Ducale di Ferrara, luogo di residenza di Lucrezia Borgia e Alfonso d’Este.