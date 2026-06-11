The Evil Lawyer è la nuova serie tv thailandese disponibile su Netflix, un legal thriller che porta lo spettatore dentro un caso giudiziario oscuro, tra accuse pesantissime, segreti da scoprire e un sistema della giustizia in cui verità e potere sembrano muoversi su binari opposti.

Al centro della storia c’è Mek, un giovane avvocato accusato dell’omicidio del figlio di un poliziotto. Per provare la propria innocenza, l’uomo sarà costretto ad affidarsi a Jittri, una professionista tanto discussa quanto abile, conosciuta come la Evil Lawyer, un’avvocata capace di usare ogni cavillo legale pur di vincere.

Regia, produzione e protagonisti della serie tv The Evil Lawyer

The Evil Lawyer è una serie thailandese di genere legal drama, crime e thriller giudiziario. La regia è affidata a Nottapon Boonkrapob, già legato a produzioni Netflix come Mad Unicorn. La serie si inserisce nel filone dei courtroom drama, ma con una forte identità locale: il racconto utilizza il caso giudiziario principale per esplorare i lati più ambigui della giustizia thailandese, il rapporto tra legge e morale e le zone grigie del potere.

La protagonista è Jittri, una legale temuta e discussa, considerata da molti una professionista senza scrupoli. La sua reputazione nasce dalla capacità di sfruttare falle, cavilli e contraddizioni del sistema giudiziario, trasformando ogni processo in una battaglia di strategia.

Accanto a lei entra in scena Mek, un giovane avvocato idealista che si ritrova improvvisamente accusato di un delitto gravissimo. Da quel momento la sua vita cambia completamente: per salvarsi, dovrà accettare l’aiuto proprio di una figura che rappresenta tutto ciò che lui sembrava voler evitare.

The Evil Lawyer trama: di cosa parla la serie tv Netflix

La trama di The Evil Lawyer ruota attorno a Mek, un giovane avvocato accusato di aver ucciso il figlio di un agente di polizia. L’accusa è devastante non solo per la gravità del crimine, ma anche perché coinvolge direttamente le forze dell’ordine, rendendo il caso ancora più delicato e pericoloso.

Mek sostiene di essere innocente, ma la situazione sembra chiudersi rapidamente intorno a lui. Le prove, le pressioni esterne e il peso mediatico del caso lo spingono verso un vicolo cieco. Per questo decide di affidarsi a Jittri, una legale dalla fama controversa, conosciuta come la Evil Lawyer.

Jittri non è una figura rassicurante. È cinica, spietata in aula e pronta a piegare le regole pur di arrivare al risultato. Tuttavia, proprio il suo metodo potrebbe essere l’unica possibilità per Mek di dimostrare la propria innocenza. La serie costruisce così un rapporto complesso tra i due protagonisti: da una parte l’idealismo di un giovane avvocato travolto da un’accusa ingiusta, dall’altra il pragmatismo di una professionista che conosce fin troppo bene le fragilità del sistema.

The Evil Lawyer finale spiegato: come finisce la serie tv

Il finale di The Evil Lawyer porta al centro la domanda principale della serie: fino a che punto è lecito spingersi per difendere la verità dentro un sistema che sembra già compromesso?

Senza anticipare eccessivamente gli sviluppi più importanti, la serie accompagna lo spettatore verso la ricostruzione del caso che ha travolto Mek. L’indagine processuale non si limita a stabilire chi sia il colpevole, ma mette in discussione l’intero meccanismo che ha portato il giovane avvocato a essere accusato.

La figura di Jittri diventa decisiva proprio perché costringe tutti a guardare oltre le apparenze. La sua strategia non è mai lineare e spesso appare moralmente discutibile, ma permette di far emergere contraddizioni, interessi nascosti e verità che altri avrebbero preferito lasciare sepolte.

Il finale, quindi, non chiude soltanto il caso giudiziario, ma rafforza il tema centrale della serie: la giustizia non coincide sempre con ciò che appare corretto in superficie, e talvolta per arrivare alla verità bisogna attraversare zone molto più oscure.

The Evil Lawyer cast completo

Nel cast di The Evil Lawyer troviamo interpreti thailandesi già noti al pubblico locale e internazionale. Di seguito i principali protagonisti della serie:

Rhatha Phongam nel ruolo di Jittri

nel ruolo di Jittri Nat Kitcharit nel ruolo di Mek

nel ruolo di Mek Atchareeya Potipipittanakorn nel ruolo principale della serie

Dove è girata The Evil Lawyer

The Evil Lawyer è una produzione thailandese e la storia è ambientata all’interno del sistema giudiziario della Thailandia. Le location richiamano il mondo dei tribunali, degli studi legali, delle indagini e degli ambienti istituzionali in cui si muove il caso al centro della trama.

La serie utilizza il contesto thailandese non solo come sfondo narrativo, ma come elemento essenziale del racconto. Il legal thriller diventa così anche un modo per mostrare tensioni sociali, rapporti di potere e fragilità del sistema giudiziario locale.

Dove vedere The Evil Lawyer in streaming

The Evil Lawyer è disponibile in streaming su Netflix. Gli episodi possono essere visti dagli abbonati alla piattaforma, anche on demand, secondo la disponibilità del catalogo nel proprio Paese.

La serie è consigliata a chi ama i legal thriller, i crime drama asiatici e le storie giudiziarie costruite su ambiguità morali, accuse ingiuste e verità nascoste.