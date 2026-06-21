La programmazione televisiva per la serata di oggi regala un palinsesto ricco di eventi musicali, approfondimenti giornalistici in diretta e grandi visioni cinematografiche. Per scoprire tutti i dettagli della serata, puoi consultare la guida ufficiale direttamente sul sito di Rai 1.
Stasera in TV lunedì 22 giugno 2026, Rai
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Rai 1: Vita! Il Concerto (21:20 – 00:00) – Intrattenimento. Grande serata di musica e spettacolo in diretta per celebrare la solidarietà e l’arte.
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Rai 2: Boss In Incognito (21:50 – 00:20) – Intrattenimento. Un nuovo imprenditore si camuffa tra i suoi dipendenti per scoprirne le storie e migliorarne le dinamiche lavorative.
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Rai 3: Filorosso (21:15 – 00:00) – Intrattenimento. Talk show estivo incentrato sui principali fatti di attualità, cronaca e politica nazionale.
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Rai 4: Warrior (21:25 – 23:41) – Serie TV. Proseguono gli scontri ad alta tensione tra le bande rivali nella Chinatown di fine Ottocento.
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Rai 5: Schubert – Winterreise D.911 (21:45 – 23:15) – Ragazzi E Musica. Una raffinata esecuzione concertistica del celebre ciclo di Lieder del compositore austriaco.
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Rai Movie: Il vento del perdono (21:15 – 23:15) – Film. Un intenso dramma familiare con Robert Redford e Morgan Freeman ambientato in un ranch del Wyoming.
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Rai Storia: Il mistero dei capolavori perduti (21:15 – 22:10) – Mondo E Tendenze (Prima Tv). Documentario dedicato alle opere d’arte più famose andate distrutte o misteriosamente rubate nel corso dei secoli.
Programmi Mediaset, La7, TV8, Nove
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Canale 5: Un nuovo inizio (21:21 – 22:50) – Serie TV. Nuovi intensi sviluppi sentimentali scuotono le vite dei protagonisti in questo appassionante capitolo drammatico.
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Italia 1: Fall (21:30 – 23:46) – Film. Due amiche amanti del brivido rimangono intrappolate sulla cima di una torre televisiva abbandonata alta seicento metri.
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Rete 4: Quarta repubblica (21:34 – 00:57) – Informazione (Prima Tv). Nicola Porro conduce il dibattito politico settimanale focalizzato su economia, riforme e temi sociali di stretta attualità.
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La7: La Torre di Babele Album – Sandro Pertini Un presidente (21:15 – 23:00) – Intrattenimento. Serata speciale dedicata alla figura storica, morale e politica dell’amatissimo Presidente della Repubblica italiana.
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TV8: Sei giorni, sette notti (21:40 – 23:30) – Film. Una spumeggiante commedia romantica in cui Harrison Ford e Anne Heche naufragano su un’isola deserta del Pacifico.
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Nove: Little Big Italy (21:30 – 23:25) – Intrattenimento. Francesco Panella vola all’estero alla ricerca del miglior ristorante autenticamente italiano votato dagli espatriati.
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20: Operazione U.N.C.L.E. (21:10 – 23:34) – Film (Prima Tv). Un agente della CIA e una spia del KGB uniscono le forze durante la Guerra Fredda contro una misteriosa organizzazione criminale.
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Iris: Gli ultimi fuorilegge (21:10 – 22:50) – Film. Jesse James e la sua banda combattono contro una spietata compagnia ferroviaria decisa a espropriare le terre dei contadini.
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DMAX: Enigmi alieni (21:20 – 22:04) – Documentari (Prima Tv). Approfondimento ufologico che analizza antichi manufatti e misteriose tracce alla ricerca di contatti extraterrestri nella storia.
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Sky Uno: MasterChef USA (21:15 – 22:00) – Intrattenimento (Prima Tv). Gordon Ramsay valuta i talenti culinari amatoriali americani pronti a sfidarsi in una spietata prova a eliminazione.
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Sky Atlantic: House of the Dragon (21:15 – 22:20) – Serie TV (Prima Tv). Entra nel vivo l’epico e sanguinoso scontro dinastico interno alla casata Targaryen per il dominio sui Sette Regni.
I film di questa sera in tv lunedì 22 giugno 2026
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Breaking In (Twentyseven, 21:15): Una madre deve sfidare una banda di ladri professionisti per salvare i suoi due figli tenuti in ostaggio all’interno di una villa super tecnologica.
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Flipper (Twentyseven, 21:11): Un ragazzino ribelle viene mandato a trascorrere l’estate con lo zio su un’isola e stringe una profonda e straordinaria amicizia con un delfino orfano.
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L’ombra del diavolo (Twentyseven, 21:15): Un poliziotto di New York di origini irlandesi ospita in casa un giovane connazionale senza sapere che si tratta di un pericoloso terrorista dell’IRA in missione segreta.
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Stanno tutti bene – Everybody’s Fine (Twentyseven, 21:10): Un vedovo pensionato decide di intraprendere un viaggio a sorpresa per andare a trovare i suoi figli scoprendo che le loro vite non sono così perfette come gli avevano raccontato.
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Vicini di casa (Cielo, 21:00): Due coppie sposate che vivono nello stesso condominio si incontrano a cena scatenando un gioco di confessioni audaci che mette in crisi i rispettivi equilibri.
I film su Sky lunedì 22 giugno 2026
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Assassinio a Venezia (Sky Cinema Uno, 21:15)
Il celebre detective Hercule Poirot viene coinvolto in una misteriosa seduta spiritica che si trasforma in un incubo a causa di un efferato omicidio.
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Rosanero (Sky Cinema Due, 21:00)
Un boss della malavita organizzata e una bambina delle scuole elementari si scambiano misteriosamente i corpi dando vita a situazioni paradossali.
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Fast & Furious 8 (Sky Cinema Collection, 21:00)
Una misteriosa ed esperta hacker riesce a sedurre Dom Toretto spingendolo a tradire la sua storica squadra per coinvolgerlo nel terrorismo internazionale.
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M3GAN 2.0 (Sky Cinema Suspense, 21:00)
L’inquietante e letale bambola robotica dotata di intelligenza artificiale torna a seminare il terrore con nuove e sofisticate funzioni tecnologiche.
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Un fantastico via vai (Sky Cinema Comedy, 21:00)
Un impiegato di banca di mezza età viene cacciato di casa dalla moglie per un malinteso e decide di andare a convivere con quattro studenti universitari.
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Un ragazzo d’oro (Sky Cinema Romance, 21:00)
Un giovane creativo pubblicitario frustrato decide di completare il romanzo autobiografico lasciato incompiuto dal padre scrittore recentemente scomparso.
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Diamanti (Sky Cinema Drama, 21:00)
Un’intensa e drammatica saga familiare che ruota attorno ai conflitti, alle ambizioni personali e ai segreti inconfessabili legati al commercio delle pietre preziose.
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Non così vicino (Sky Cinema, 21:15)
Un vedovo dal carattere estremamente scontroso e metodico vede le sue rigide abitudini stravolte dall’arrivo di una bizzarra e rumorosa famiglia di vicini.
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Le vele scarlatte (Sky Cinema, 21:15)
Una favola storica e poetica incentrata sulla determinazione e sui sogni romantici di una giovane donna cresciuta nelle campagne francesi dopo la Grande Guerra.