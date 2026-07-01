Su Prime Video arriva Elle, nuova serie tv del 2026 ambientata nell’universo di La rivincita delle bionde. La storia è un prequel e racconta gli anni dell’adolescenza di Elle Woods, molto prima dell’arrivo a Harvard e della svolta che l’ha trasformata in una delle protagoniste più iconiche delle commedie americane.

La serie è ambientata nel 1995 e segue Elle durante il liceo. La giovane deve affrontare amicizie complicate, un amore difficile, scelte di moda discutibili e il trasferimento dalla soleggiata California a una Seattle molto diversa dal mondo a cui era abituata.

Regia, produzione e protagonisti della serie tv Elle

Elle è creata da Laura Kittrell, che firma anche il ruolo di showrunner insieme a Caroline Dries. La serie è prodotta da Hello Sunshine e Amazon MGM Studios, con Reese Witherspoon tra le produttrici esecutive.

La protagonista è Elle Woods, interpretata da Lexi Minetree. Elle ha sedici anni, ama il rosa, la moda e le cose belle, ma non è soltanto l’immagine glamour che gli altri vedono. Dietro il suo carattere luminoso c’è una ragazza determinata, intelligente e pronta a difendere ciò in cui crede.

La serie racconta un periodo fondamentale della sua crescita. Elle deve lasciare il mondo patinato di Beverly Hills e affrontare una nuova realtà scolastica a Seattle, città legata alla cultura grunge e molto distante dal suo stile di vita.

June Diane Raphael interpreta Eva Woods, madre di Elle e figura centrale nel suo percorso. Tom Everett Scott è invece Wyatt Woods, il padre della protagonista. Il rapporto con la famiglia avrà un ruolo importante perché Elle, anche nei momenti più difficili, trova proprio nei genitori un punto di riferimento.

Nel cast figurano inoltre Chandler Kinney, Gabrielle Policano, Jacob Moskovitz, Zac Looker, Jessica Belkin, Logan Shroyer, Amy Pietz, Lisa Yamada, David Burtka e James Van Der Beek.

Dove è stata girata?

Elle è ambientata tra Los Angeles e Seattle, ma è stata girata soprattutto in Canada, nell’area di Vancouver, nella British Columbia.

La produzione ha utilizzato strade, scuole, quartieri residenziali e studi cinematografici della zona di Vancouver per ricreare la Seattle degli anni Novanta. Alcune sequenze sono state realizzate anche a Port Coquitlam e ai Bridge Studios di Burnaby.

Una scena legata alla parte iniziale della storia è stata girata anche a Rodeo Drive, a Beverly Hills. La scelta aiuta a mostrare il contrasto tra il mondo dorato da cui proviene Elle e la nuova vita più cupa e alternativa che la aspetta a Seattle.

L’ambientazione del 1995 è uno degli elementi più riconoscibili della serie. Abiti, telefoni, musica, arredamenti e riferimenti culturali riportano il pubblico in un’epoca precedente ai social network, ma già segnata da pressioni scolastiche, giudizi degli altri e bisogno di appartenenza.

Trama della serie tv Elle

La trama di Elle segue Elle Woods quando ha sedici anni. Prima di diventare la brillante studentessa di legge conosciuta in La rivincita delle bionde, Elle è una ragazza che vive a Beverly Hills e sembra avere tutto: amici, stile, sicurezza e una famiglia affettuosa.

La sua vita cambia però quando deve trasferirsi con i genitori a Seattle. Per Elle è uno shock. La nuova città ha un’atmosfera completamente diversa dalla California e il liceo che frequenta è popolato da ragazzi che guardano con sospetto la sua energia, il suo abbigliamento rosa e il suo modo spontaneo di vivere.

Elle deve quindi trovare un nuovo equilibrio. A scuola incontra persone che potrebbero diventare amiche, rivali o qualcosa di più. Alcune relazioni la mettono subito alla prova, mentre altre le mostrano lati di sé che non aveva mai avuto bisogno di conoscere.

Tra amicizie difficili, primi sentimenti e momenti imbarazzanti, Elle scopre che essere sé stessa non è sempre semplice. Il suo ottimismo viene spesso scambiato per superficialità, ma la giovane impara a non lasciare che gli altri definiscano chi è.

La serie racconta quindi come Elle inizi a costruire quella sicurezza che, anni dopo, la porterà a sfidare stereotipi e pregiudizi anche ad Harvard.

Spoiler finale

Il finale di Elle non è ancora disponibile, perché la prima stagione debutta su Prime Video il 1° luglio 2026.

Le anticipazioni ufficiali confermano che il cuore della serie sarà la crescita personale di Elle durante il liceo. La protagonista dovrà affrontare il trasferimento, i rapporti con i nuovi compagni e alcune esperienze sentimentali capaci di cambiare il suo modo di guardare al futuro.

La seconda stagione è già stata confermata. Questo lascia immaginare che il percorso di Elle non si chiuderà con i primi episodi, ma continuerà ad approfondire gli anni che precedono il suo arrivo al college e poi a Harvard.

Cast completo della serie tv Elle

Lexi Minetree : Elle Woods

: Elle Woods June Diane Raphael : Eva Woods

: Eva Woods Tom Everett Scott : Wyatt Woods

: Wyatt Woods Chandler Kinney : Kimberly

: Kimberly Gabrielle Policano : Liz

: Liz Jacob Moskovitz : Miles

: Miles Zac Looker : Dustin

: Dustin Jessica Belkin : Madison

: Madison Logan Shroyer : Josh

: Josh Amy Pietz : Donna

: Donna Lisa Yamada : Amber

: Amber Chloe Wepper : Ms. Burke

: Ms. Burke David Burtka : Chad

: Chad Brad Harder : ruolo non specificato

: ruolo non specificato Kayla Maisonet : Tiffany

: Tiffany James Van Der Beek: Dean Wilson

Dove vedere Elle in streaming

Elle è disponibile in streaming su Prime Video dal 1° luglio 2026.

La serie è composta da una prima stagione e può essere vista con audio e sottotitoli in italiano. Il progetto è collegato ai film di La rivincita delle bionde, ma racconta una storia ambientata molti anni prima dell’arrivo di Elle Woods a Harvard.