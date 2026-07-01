Cosa vedere stasera in TV, giovedì 2 luglio 2026? La prima serata propone una sfida molto varia: il calcio dei Mondiali 2026 su Rai 1, la grande musica di Tim Battiti Live su Canale 5, La Corrida con Amadeus sul Nove, l’approfondimento di Corrado Formigli su La7 e tanti film tra Rai, Mediaset e Sky Cinema.

Di seguito la guida ai principali programmi in onda in prima serata. Gli orari potrebbero subire variazioni dell’ultimo minuto.

Stasera in TV: i programmi da non perdere

Rai 1, ore 20:30 – Mondiali di calcio 2026 . In campo Spagna-Austria , con spazio al pre e post partita.

– . In campo , con spazio al pre e post partita. Canale 5, ore 21:20 – Tim Battiti Live . Ilary Blasi, Fabio Rovazzi e Daniele Battaglia conducono la serata musicale dell’estate.

– . Ilary Blasi, Fabio Rovazzi e Daniele Battaglia conducono la serata musicale dell’estate. Nove, ore 21:30 – La Corrida . Amadeus guida il celebre show dedicato ai dilettanti allo sbaraglio.

– . Amadeus guida il celebre show dedicato ai dilettanti allo sbaraglio. La7, ore 21:15 – Speciale Piazzapulita – L’amico americano . Corrado Formigli torna con una puntata di approfondimento politico e di attualità.

– . Corrado Formigli torna con una puntata di approfondimento politico e di attualità. TV8, ore 21:40 – Quattro matrimoni. Costantino della Gherardesca mette a confronto quattro spose e i loro ricevimenti.

Programmi Rai in prima serata

Rai 1, ore 20:30 – Mondiali di calcio 2026 – Spagna-Austria.

– – Spagna-Austria. Rai 2, ore 21:20 – La ragazza che ho sempre desiderato – Film thriller e drammatico.

– – Film thriller e drammatico. Rai 3, ore 21:15 – Overland – Viaggio alla scoperta di Madeira e delle sue storie.

– – Viaggio alla scoperta di Madeira e delle sue storie. Rai 4, ore 21:21 – S.W.A.T. – Tre episodi della settima stagione.

– – Tre episodi della settima stagione. Rai 5, ore 21:23 – La Bohème – L’opera di Giacomo Puccini dal Teatro Comunale di Bologna.

– – L’opera di Giacomo Puccini dal Teatro Comunale di Bologna. Rai Movie, ore 21:10 – Il matrimonio del mio migliore amico – Commedia romantica con Julia Roberts.

– – Commedia romantica con Julia Roberts. Rai Premium, ore 21:10 – Belve – Interviste senza filtri con Francesca Fagnani.

Programmi Mediaset in prima serata

Rete 4, ore 21:34 – Il bisbetico domato – La commedia cult con Adriano Celentano e Ornella Muti.

– – La commedia cult con Adriano Celentano e Ornella Muti. Canale 5, ore 21:20 – Tim Battiti Live – Concerto con i protagonisti della musica italiana e internazionale.

– – Concerto con i protagonisti della musica italiana e internazionale. Italia 1, ore 21:28 – Indiana Jones e il regno del teschio di cristallo – Harrison Ford torna nel ruolo dell’archeologo avventuriero.

– – Harrison Ford torna nel ruolo dell’archeologo avventuriero. 20, ore 21:07 – Matrix Reloaded – Secondo capitolo della saga con Keanu Reeves.

– – Secondo capitolo della saga con Keanu Reeves. Iris, ore 21:11 – Alaska – Film d’avventura per tutta la famiglia.

La7, TV8 e Nove: cosa vedere stasera

La7, ore 21:15 – Speciale Piazzapulita – L’amico americano – Attualità e politica con Corrado Formigli.

– – Attualità e politica con Corrado Formigli. TV8, ore 21:40 – Quattro matrimoni – Docu-reality con Costantino della Gherardesca.

– – Docu-reality con Costantino della Gherardesca. Nove, ore 21:30 – La Corrida – Talent e varietà con Amadeus.

I film di stasera in TV giovedì 2 luglio 2026

La ragazza che ho sempre desiderato – Rai 2, ore 21:20. Un film crime ambientato nella Los Angeles degli anni Ottanta.

– Rai 2, ore 21:20. Un film crime ambientato nella Los Angeles degli anni Ottanta. Il bisbetico domato – Rete 4, ore 21:34. Adriano Celentano e Ornella Muti nella popolare commedia di Castellano e Pipolo.

– Rete 4, ore 21:34. Adriano Celentano e Ornella Muti nella popolare commedia di Castellano e Pipolo. Indiana Jones e il regno del teschio di cristallo – Italia 1, ore 21:28. Indiana Jones affronta una nuova missione durante la Guerra Fredda.

– Italia 1, ore 21:28. Indiana Jones affronta una nuova missione durante la Guerra Fredda. Matrix Reloaded – 20, ore 21:07. Neo e i ribelli cercano di fermare l’avanzata delle macchine verso Zion.

– 20, ore 21:07. Neo e i ribelli cercano di fermare l’avanzata delle macchine verso Zion. Alaska – Iris, ore 21:11. Un’avventura ambientata tra gli scenari selvaggi dell’Alaska.

– Iris, ore 21:11. Un’avventura ambientata tra gli scenari selvaggi dell’Alaska. Il matrimonio del mio migliore amico – Rai Movie, ore 21:10. Julia Roberts prova a riconquistare il suo migliore amico prima del suo matrimonio.

I film su Sky Cinema giovedì 2 luglio 2026

Sky Cinema Uno, ore 21:15 – The Batman . Robert Pattinson interpreta il Cavaliere Oscuro in una Gotham attraversata da misteri e corruzione.

– . Robert Pattinson interpreta il Cavaliere Oscuro in una Gotham attraversata da misteri e corruzione. Sky Cinema Stories, ore 21:15 – What They Had . Dramma familiare con Hilary Swank e Michael Shannon.

– . Dramma familiare con Hilary Swank e Michael Shannon. Sky Cinema Collection, ore 21:15 – Non c’è due senza quattro . Bud Spencer e Terence Hill in una delle loro commedie più amate.

– . Bud Spencer e Terence Hill in una delle loro commedie più amate. Sky Cinema Family, ore 21:00 – Sing . Animazione musicale per tutta la famiglia.

– . Animazione musicale per tutta la famiglia. Sky Cinema Action, ore 21:00 – Antigang – Nell’ombra del crimine . Action con Jean Reno.

– . Action con Jean Reno. Sky Cinema Suspense, ore 21:00 – The Secret – Le verità nascoste . Thriller dai risvolti inquietanti.

– . Thriller dai risvolti inquietanti. Sky Cinema Comedy, ore 21:00 – 2 single a nozze . Commedia romantica con Owen Wilson e Vince Vaughn.

– . Commedia romantica con Owen Wilson e Vince Vaughn. Sky Cinema Romance, ore 21:00 – Settembre . Film corale diretto da Giulia Steigerwalt.

– . Film corale diretto da Giulia Steigerwalt. Sky Cinema Drama, ore 21:00 – Conclave. Thriller ambientato tra i cardinali chiamati a eleggere il nuovo Papa.

Stasera in TV, giovedì 2 luglio: la scelta migliore

La serata è dominata dalla musica di Tim Battiti Live su Canale 5 e dalla sfida dei Mondiali di calcio 2026 su Rai 1. Per chi cerca leggerezza ci sono La Corrida sul Nove e Quattro matrimoni su TV8, mentre su Italia 1 torna l’avventura di Indiana Jones e il regno del teschio di cristallo.