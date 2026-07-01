Cosa vedere stasera in TV, giovedì 2 luglio 2026? La prima serata propone una sfida molto varia: il calcio dei Mondiali 2026 su Rai 1, la grande musica di Tim Battiti Live su Canale 5, La Corrida con Amadeus sul Nove, l’approfondimento di Corrado Formigli su La7 e tanti film tra Rai, Mediaset e Sky Cinema.
Di seguito la guida ai principali programmi in onda in prima serata. Gli orari potrebbero subire variazioni dell’ultimo minuto.
Stasera in TV: i programmi da non perdere
- Rai 1, ore 20:30 – Mondiali di calcio 2026. In campo Spagna-Austria, con spazio al pre e post partita.
- Canale 5, ore 21:20 – Tim Battiti Live. Ilary Blasi, Fabio Rovazzi e Daniele Battaglia conducono la serata musicale dell’estate.
- Nove, ore 21:30 – La Corrida. Amadeus guida il celebre show dedicato ai dilettanti allo sbaraglio.
- La7, ore 21:15 – Speciale Piazzapulita – L’amico americano. Corrado Formigli torna con una puntata di approfondimento politico e di attualità.
- TV8, ore 21:40 – Quattro matrimoni. Costantino della Gherardesca mette a confronto quattro spose e i loro ricevimenti.
Programmi Rai in prima serata
- Rai 1, ore 20:30 – Mondiali di calcio 2026 – Spagna-Austria.
- Rai 2, ore 21:20 – La ragazza che ho sempre desiderato – Film thriller e drammatico.
- Rai 3, ore 21:15 – Overland – Viaggio alla scoperta di Madeira e delle sue storie.
- Rai 4, ore 21:21 – S.W.A.T. – Tre episodi della settima stagione.
- Rai 5, ore 21:23 – La Bohème – L’opera di Giacomo Puccini dal Teatro Comunale di Bologna.
- Rai Movie, ore 21:10 – Il matrimonio del mio migliore amico – Commedia romantica con Julia Roberts.
- Rai Premium, ore 21:10 – Belve – Interviste senza filtri con Francesca Fagnani.
Programmi Mediaset in prima serata
- Rete 4, ore 21:34 – Il bisbetico domato – La commedia cult con Adriano Celentano e Ornella Muti.
- Canale 5, ore 21:20 – Tim Battiti Live – Concerto con i protagonisti della musica italiana e internazionale.
- Italia 1, ore 21:28 – Indiana Jones e il regno del teschio di cristallo – Harrison Ford torna nel ruolo dell’archeologo avventuriero.
- 20, ore 21:07 – Matrix Reloaded – Secondo capitolo della saga con Keanu Reeves.
- Iris, ore 21:11 – Alaska – Film d’avventura per tutta la famiglia.
La7, TV8 e Nove: cosa vedere stasera
- La7, ore 21:15 – Speciale Piazzapulita – L’amico americano – Attualità e politica con Corrado Formigli.
- TV8, ore 21:40 – Quattro matrimoni – Docu-reality con Costantino della Gherardesca.
- Nove, ore 21:30 – La Corrida – Talent e varietà con Amadeus.
I film di stasera in TV giovedì 2 luglio 2026
- La ragazza che ho sempre desiderato – Rai 2, ore 21:20. Un film crime ambientato nella Los Angeles degli anni Ottanta.
- Il bisbetico domato – Rete 4, ore 21:34. Adriano Celentano e Ornella Muti nella popolare commedia di Castellano e Pipolo.
- Indiana Jones e il regno del teschio di cristallo – Italia 1, ore 21:28. Indiana Jones affronta una nuova missione durante la Guerra Fredda.
- Matrix Reloaded – 20, ore 21:07. Neo e i ribelli cercano di fermare l’avanzata delle macchine verso Zion.
- Alaska – Iris, ore 21:11. Un’avventura ambientata tra gli scenari selvaggi dell’Alaska.
- Il matrimonio del mio migliore amico – Rai Movie, ore 21:10. Julia Roberts prova a riconquistare il suo migliore amico prima del suo matrimonio.
I film su Sky Cinema giovedì 2 luglio 2026
- Sky Cinema Uno, ore 21:15 – The Batman. Robert Pattinson interpreta il Cavaliere Oscuro in una Gotham attraversata da misteri e corruzione.
- Sky Cinema Stories, ore 21:15 – What They Had. Dramma familiare con Hilary Swank e Michael Shannon.
- Sky Cinema Collection, ore 21:15 – Non c’è due senza quattro. Bud Spencer e Terence Hill in una delle loro commedie più amate.
- Sky Cinema Family, ore 21:00 – Sing. Animazione musicale per tutta la famiglia.
- Sky Cinema Action, ore 21:00 – Antigang – Nell’ombra del crimine. Action con Jean Reno.
- Sky Cinema Suspense, ore 21:00 – The Secret – Le verità nascoste. Thriller dai risvolti inquietanti.
- Sky Cinema Comedy, ore 21:00 – 2 single a nozze. Commedia romantica con Owen Wilson e Vince Vaughn.
- Sky Cinema Romance, ore 21:00 – Settembre. Film corale diretto da Giulia Steigerwalt.
- Sky Cinema Drama, ore 21:00 – Conclave. Thriller ambientato tra i cardinali chiamati a eleggere il nuovo Papa.
Stasera in TV, giovedì 2 luglio: la scelta migliore
La serata è dominata dalla musica di Tim Battiti Live su Canale 5 e dalla sfida dei Mondiali di calcio 2026 su Rai 1. Per chi cerca leggerezza ci sono La Corrida sul Nove e Quattro matrimoni su TV8, mentre su Italia 1 torna l’avventura di Indiana Jones e il regno del teschio di cristallo.
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