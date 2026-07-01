Stasera in tv giovedì 2 luglio 2026
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Stasera in TV giovedì 2 luglio 2026: guida completa ai programmi, film e show in prima serata

Sveva Loriano
2 Luglio 2026 3 Minuti di lettura
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Cosa vedere stasera in TV, giovedì 2 luglio 2026? La prima serata propone una sfida molto varia: il calcio dei Mondiali 2026 su Rai 1, la grande musica di Tim Battiti Live su Canale 5, La Corrida con Amadeus sul Nove, l’approfondimento di Corrado Formigli su La7 e tanti film tra Rai, Mediaset e Sky Cinema.

Di seguito la guida ai principali programmi in onda in prima serata. Gli orari potrebbero subire variazioni dell’ultimo minuto.

Stasera in TV: i programmi da non perdere

  • Rai 1, ore 20:30Mondiali di calcio 2026. In campo Spagna-Austria, con spazio al pre e post partita.
  • Canale 5, ore 21:20Tim Battiti Live. Ilary Blasi, Fabio Rovazzi e Daniele Battaglia conducono la serata musicale dell’estate.
  • Nove, ore 21:30La Corrida. Amadeus guida il celebre show dedicato ai dilettanti allo sbaraglio.
  • La7, ore 21:15Speciale Piazzapulita – L’amico americano. Corrado Formigli torna con una puntata di approfondimento politico e di attualità.
  • TV8, ore 21:40Quattro matrimoni. Costantino della Gherardesca mette a confronto quattro spose e i loro ricevimenti.

Programmi Rai in prima serata

  • Rai 1, ore 20:30Mondiali di calcio 2026 – Spagna-Austria.
  • Rai 2, ore 21:20La ragazza che ho sempre desiderato – Film thriller e drammatico.
  • Rai 3, ore 21:15Overland – Viaggio alla scoperta di Madeira e delle sue storie.
  • Rai 4, ore 21:21S.W.A.T. – Tre episodi della settima stagione.
  • Rai 5, ore 21:23La Bohème – L’opera di Giacomo Puccini dal Teatro Comunale di Bologna.
  • Rai Movie, ore 21:10Il matrimonio del mio migliore amico – Commedia romantica con Julia Roberts.
  • Rai Premium, ore 21:10Belve – Interviste senza filtri con Francesca Fagnani.

Programmi Mediaset in prima serata

  • Rete 4, ore 21:34Il bisbetico domato – La commedia cult con Adriano Celentano e Ornella Muti.
  • Canale 5, ore 21:20Tim Battiti Live – Concerto con i protagonisti della musica italiana e internazionale.
  • Italia 1, ore 21:28Indiana Jones e il regno del teschio di cristallo – Harrison Ford torna nel ruolo dell’archeologo avventuriero.
  • 20, ore 21:07Matrix Reloaded – Secondo capitolo della saga con Keanu Reeves.
  • Iris, ore 21:11Alaska – Film d’avventura per tutta la famiglia.

La7, TV8 e Nove: cosa vedere stasera

  • La7, ore 21:15Speciale Piazzapulita – L’amico americano – Attualità e politica con Corrado Formigli.
  • TV8, ore 21:40Quattro matrimoni – Docu-reality con Costantino della Gherardesca.
  • Nove, ore 21:30La Corrida – Talent e varietà con Amadeus.

I film di stasera in TV giovedì 2 luglio 2026

  • La ragazza che ho sempre desiderato – Rai 2, ore 21:20. Un film crime ambientato nella Los Angeles degli anni Ottanta.
  • Il bisbetico domato – Rete 4, ore 21:34. Adriano Celentano e Ornella Muti nella popolare commedia di Castellano e Pipolo.
  • Indiana Jones e il regno del teschio di cristallo – Italia 1, ore 21:28. Indiana Jones affronta una nuova missione durante la Guerra Fredda.
  • Matrix Reloaded – 20, ore 21:07. Neo e i ribelli cercano di fermare l’avanzata delle macchine verso Zion.
  • Alaska – Iris, ore 21:11. Un’avventura ambientata tra gli scenari selvaggi dell’Alaska.
  • Il matrimonio del mio migliore amico – Rai Movie, ore 21:10. Julia Roberts prova a riconquistare il suo migliore amico prima del suo matrimonio.

I film su Sky Cinema giovedì 2 luglio 2026

  • Sky Cinema Uno, ore 21:15The Batman. Robert Pattinson interpreta il Cavaliere Oscuro in una Gotham attraversata da misteri e corruzione.
  • Sky Cinema Stories, ore 21:15What They Had. Dramma familiare con Hilary Swank e Michael Shannon.
  • Sky Cinema Collection, ore 21:15Non c’è due senza quattro. Bud Spencer e Terence Hill in una delle loro commedie più amate.
  • Sky Cinema Family, ore 21:00Sing. Animazione musicale per tutta la famiglia.
  • Sky Cinema Action, ore 21:00Antigang – Nell’ombra del crimine. Action con Jean Reno.
  • Sky Cinema Suspense, ore 21:00The Secret – Le verità nascoste. Thriller dai risvolti inquietanti.
  • Sky Cinema Comedy, ore 21:002 single a nozze. Commedia romantica con Owen Wilson e Vince Vaughn.
  • Sky Cinema Romance, ore 21:00Settembre. Film corale diretto da Giulia Steigerwalt.
  • Sky Cinema Drama, ore 21:00Conclave. Thriller ambientato tra i cardinali chiamati a eleggere il nuovo Papa.

Stasera in TV, giovedì 2 luglio: la scelta migliore

La serata è dominata dalla musica di Tim Battiti Live su Canale 5 e dalla sfida dei Mondiali di calcio 2026 su Rai 1. Per chi cerca leggerezza ci sono La Corrida sul Nove e Quattro matrimoni su TV8, mentre su Italia 1 torna l’avventura di Indiana Jones e il regno del teschio di cristallo.

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Sveva Loriano

Sono nata a Milano trent'anni fa. La mia casa è tutta in una valigia. Amo girare il mondo ma non rinuncio ai programmi del piccolo schermo. Amo il trash televisivo d'elite.

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