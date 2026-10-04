Domenica 4 ottobre, su Rai 1, va in onda una nuova puntata di Linea Verde. La storica trasmissione che racconta le bellezze del nostro paese e non solo è proposta dalle ore 12:20 circa.

Linea Verde 4 ottobre, le terre del riso

La conduzione di Linea Verde del 4 ottobre è curata dal trio formato da Fabio Gallo, Margherita Granbassi e Peppone Calabrese. Essi raggiungono, ogni settimana, una specifica zona italiana analizzandone tradizioni e feste popolari. L’appuntamento, che ha una durata di circa 50 minuti, è visibile non solo in televisione, ma anche in streaming e on demand mediante l’applicazione RaiPlay.

Durante Linea Verde del 4 ottobre sono visitate le cosiddette terre del riso. Si tratta di quei territori la cui economia è quasi interamente basata sulla risicoltura, con una filiera che dà vita a un prodotto delizioso ed esportato anche al di fuori dell’Italia.

Il Canale Cavour

Peppone Calabrese, a Linea Verde di oggi, inizia il proprio viaggio dal Principato di Lucedio. Si tratta di una delle realtà più importanti per la risicoltura nazionale, che conta su una storia che ha attraversato circa nove secoli. A seguire entra nella Borsa del Riso di Vercelli, per seguire in prima persona il percorso che parte dal risone e arriva alla valutazione commerciale, per poi concludersi con la contrattazione del prezzo finale.

Fabio Gallo, invece, si sposta a Chivasso per approfondire la storia e il funzionamento del Canale Cavour. Si tratta di una infrastruttura chiave, che porta l’acqua del Po nella pianura risicola e che negli anni ha permesso all’intero territorio di cambiare il proprio volto, oltre che l’economia. Il conduttore, inoltre, analizza il lavoro degli acquaioli, figure professionali che gestiscono, sorvegliano e regolano i flussi d’acqua all’imbocco del Canale Cavour. In un secondo momento è al Molino di San Giovanni, a Fontanetto Po. Qui l’acqua delle risaie diventa energia, mettendo in movimento un intero sistema produttivo.

Linea Verde 4 ottobre, la memoria delle mondine

Margherita Granbassi, a Linea Verde di oggi, dà spazio alla memoria delle mondine, ovvero le lavoratrici che un tempo erano impiegate nella pulizia e nel trapianto delle piantine di riso nelle risaie. Per il gran finale di puntata, i tre conduttori si ritrovano tutti insieme nel centro di Vercelli, sotto la statua di Cavour, per gustare alcuni piatti tipici con il riso protagonista. Fra le ricette mostrate ci sono quelle del pane di riso e del risotto con la tinca.