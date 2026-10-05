Lunedì 5 ottobre prende il via la stagione 2026-2027 di Passato e Presente. Si tratta di un’edizione molto importante per il format, che festeggia il decimo anniversario di messa in onda.

Passato e Presente 2026-2027, previste 120 nuove puntate

Alla conduzione di Passato e Presente è riaccolto Paolo Mieli. Il giornalista, ex Direttore de Il Corriere della Sera e de La Stampa, è il padrone di casa della trasmissione sin dalla primissima edizione, che ha debuttato nel 2017.

La nuova stagione del programma è formata da un totale di 120 puntate inedite, ognuna delle quali ha una durata di circa 40 minuti. Gli appuntamenti sono proposti su Rai 3 tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, a partire dalle ore 13:15 circa. Oltre che in televisione è possibile seguire il format anche in streaming e on demand su RaiPlay.

La storia come chiave di lettura per il presente

Non cambia il funzionamento di Passato e Presente. Il programma, anche nella nuova stagione, ha l’obiettivo di interrogare e approfondire la storia, intesa come uno strumento fondamentale per riuscire a leggere e a comprendere il presente.

Al fianco di Paolo Mieli, in ogni puntata, ci sono degli esperti, accademici e giovani storici. Questi ultimi, durante la stagione, si cimentano nel ruolo di narratori, partecipando ai vari dibattiti e lavorando, talvolta, come inviati. Si tratta di una nuova generazione di professionisti che hanno in questo modo la possibilità di emergere e farsi conoscere, integrando nuovi linguaggi grazie ai quali ci si può avvicinare a un pubblico sempre più vasto.

A Passato e Presente si parla dei grandi avvenimenti storici, che si mischiano alle storie personali e generazionali. Il tutto con la speranza di rafforzare ulteriormente il dialogo tra passato e contemporaneità, interrogando la memoria collettiva ed aprendo lo sguardo sulle grandi questioni globali.

Passato e Presente 2026-2027, lo spazio web

Passato e Presente, nella stagione 2026-2027, apre allo spazio digitale, con contenuti autonomi originali pensati appositamente per il web e i social. Si tratta di clip tematiche e pillole verticali, realizzate con rigore scientifico e pensate soprattutto per un pubblico giovane.

La nuova edizione di Passato e Presente prende il via con uno speciale dedicato a San Francesco. A 800 anni dalla sua morte Paolo Mieli dedica un lungo approfondimento al Santo Patrono d’Italia, alle sue opere e ai suoi insegnamenti. Nello spirito del programma, il conduttore racconta quanto quella di San Francesco sia una figura ancora oggi contemporanea e attuale. In studio è presente lo storico Antonio Musarra.