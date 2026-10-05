La nuova settimana, quella dal 5 all’11 ottobre, di La Promessa si annuncia ricca di segreti, amori difficili e tensioni sociali. La soap spagnola, in onda su Rete 4 e disponibile in streaming su Mediaset Infinity, continua a intrecciare le vicende dei Luján e della servitù.

Gli episodi porteranno al centro della scena l’offerta ricevuta da Lope, la confessione di Enora a Manuel, il tormento di Martina per Adriano, l’allarme di Petra su Cristobal e la scelta disperata di Angela, pronta a dire addio a Curro.

La Promessa 5-11 ottobre 2026 – lunedì 5 ottobre 2026

La settimana si apre con Lope davanti a una proposta importante: lavorare in un ristorante di Siviglia. L’occasione potrebbe cambiare la sua vita, ma il giovane non vuole lasciare Vera.

La decisione non è semplice. Lope sente il peso del futuro, ma il legame con Vera resta più forte dell’ambizione. A La Promessa, intanto, Manuel mette Enora alle strette.

La Promessa, trama martedì 6 ottobre 2026

Enora confida a Manuel di averlo ingannato perché costretta ad agire agli ordini del duca de Carvajal y Fuentes. La rivelazione cambia il modo in cui Manuel guarda la situazione.

Il giovane si sente tradito, ma capisce anche che Enora potrebbe essere stata vittima di pressioni più grandi di lei. Il segreto apre una nuova crepa negli equilibri della tenuta.

La Promessa 5-11 ottobre 2026 – mercoledì 7 ottobre 2026

Martina decide di continuare la relazione con Jacobo. La scelta dovrebbe restituirle serenità, ma la ragazza non riesce a liberarsi dal turbamento provocato dal bacio con Adriano.

Quando Adriano si congratula con lei per la riconciliazione, Martina si sente a pezzi. La sua apparente decisione nasconde un conflitto interiore sempre più doloroso.

La Promessa, trama giovedì 8 ottobre 2026

Petra discute con Teresa e la mette in guardia sulla sua vicinanza a Cristóbal. La governante teme che dietro il comportamento dell’uomo si nasconda qualcosa di pericoloso.

Teresa prova a difendere le proprie scelte, ma le parole di Petra la colpiscono. A La Promessa il clima resta sospeso tra diffidenza, paura e alleanze sempre più fragili.

La Promessa 5-11 ottobre 2026 – venerdì 9 ottobre 2026

Un investigatore rivela ad Adriano, Martina e Alonso che Catalina starebbe guidando un gruppo di rivoluzionari per incitare i lavoratori a ribellarsi e lottare per i propri diritti.

La notizia sconvolge tutti. Catalina non appare più solo come una donna determinata, ma come il centro di una possibile rivolta capace di mettere in crisi l’ordine della tenuta.

La Promessa, trama sabato 10 ottobre 2026

Le conseguenze della rivelazione su Catalina iniziano a farsi sentire. Alonso teme che la situazione possa sfuggire di mano e coinvolgere l’intera famiglia.

Martina osserva tutto con inquietudine, mentre Adriano si ritrova diviso tra ciò che prova e la necessità di capire quanto sia davvero rischioso il piano dei lavoratori.

La Promessa 5-11 ottobre 2026 – domenica 11 ottobre 2026

La settimana si chiude con Angela vestita da sposa e ormai rassegnata alle nozze. La giovane, però, non riesce a cancellare il sentimento per Curro.

Prima del matrimonio, Angela scrive una lettera di addio a Curro. Il gesto racchiude tutta la sua disperazione e apre un finale carico di dolore e incertezza.

Dove vederla

La Promessa va in onda tutti i giorni su Rete 4 alle 19:45.

Gli episodi sono disponibili anche in streaming e on demand su Mediaset Infinity.