La nuova settimana, quella dal 5 all’11 ottobre, di Forbidden Fruit si annuncia piena di inganni, ricatti e nuovi colpi di scena. La soap turca, in onda su Canale 5 e disponibile in streaming su Mediaset Infinity, continua a raccontare le mosse di Yildiz, Ender, Sahika e Hasan Ali, tutti impegnati a difendere potere, amore e reputazione.

Gli episodi porteranno al centro della scena l’incontro organizzato da Feride per presentare Yildiz, il piano di Ender e Sahika per arrivare al matrimonio con Hasan Ali, i sospetti di Emir e Yildiz sul ritorno di Sahika e la bugia della gravidanza usata per salvare la lavanderia.

Forbidden Fruit 5-11 ottobre 2026 – lunedì 5 ottobre 2026

La settimana si apre con Feride decisa a presentare Yildiz alle sue amiche. Per la giovane non è un momento semplice: deve mostrarsi all’altezza delle aspettative familiari, ma sa bene che ogni passo falso potrebbe essere usato contro di lei.

Intanto Sahika continua a muoversi con freddezza. La donna convince Ender e Caner ad accettare il piano del matrimonio con Hasan Ali, facendo leva sul bisogno di riconquistare spazio e potere dentro la holding.

Forbidden Fruit, trama martedì 6 ottobre 2026

Yildiz ed Emir cominciano a sospettare che Sahika sia ancora viva e che si nasconda proprio a casa di Ender. Il dubbio cresce quando alcuni dettagli non tornano e i due capiscono che dietro il silenzio dell’amica potrebbe esserci una nuova strategia.

La tensione aumenta anche perché il ritorno di Sahika rischia di cambiare nuovamente gli equilibri. Yildiz teme di essere manipolata, mentre Emir prova a ricostruire gli indizi per capire quanto Ender sappia davvero.

Forbidden Fruit 5-11 ottobre 2026 – mercoledì 7 ottobre 2026

Il proprietario del locale in cui Yildiz e i ragazzi gestiscono la lavanderia, Ozgur, comunica che dovranno lasciare lo spazio. La notizia manda in crisi Yildiz, che vede crollare un progetto costruito con fatica.

Per impietosire Ozgur, Yildiz decide di inventare una gravidanza. La bugia nasce come soluzione disperata, ma rischia di trasformarsi nell’ennesimo problema difficile da gestire.

Forbidden Fruit, trama giovedì 8 ottobre 2026

Ender e Sahika festeggiano il successo del loro piano. Le due donne sono convinte di aver recuperato le azioni della holding e di aver dimostrato la propria superiorità a Hasan Ali.

La vittoria, però, ha il sapore dell’ennesima battaglia provvisoria. Hasan Ali non sembra disposto a restare fermo e il gioco tra ricatti, alleanze e tradimenti è destinato a proseguire.

Forbidden Fruit 5-11 ottobre 2026 – venerdì 9 ottobre 2026

Hasan Ali e il suo avvocato attendono Sahika per firmare il divorzio prima della scadenza delle ventiquattro ore dal matrimonio. Il tempo stringe e ogni scelta può cambiare gli equilibri familiari.

Sahika, intanto, prepara il suo trasferimento a casa del marito. Yildiz, Caner ed Emir discutono del suo misterioso ritorno e capiscono che la donna ha ancora molte carte da giocare.

Forbidden Fruit, trama sabato 10 ottobre 2026

Nel weekend gli effetti delle mosse di Sahika si fanno sentire. Ender prova a mantenere il controllo, ma la presenza dell’ex alleata accanto a Hasan Ali rende tutto più instabile.

Yildiz continua a temere che la bugia della gravidanza possa ritorcersi contro di lei. La protagonista vorrebbe proteggere il suo nuovo equilibrio, ma gli intrighi attorno alla famiglia Argun non le lasciano tregua.

Forbidden Fruit 5-11 ottobre 2026 – domenica 11 ottobre 2026

La settimana si chiude con Sahika pronta a giocare una nuova partita dentro casa di Hasan Ali. Il suo ritorno non è solo una provocazione, ma una mossa studiata per tornare al centro del potere.

Yildiz, Ender, Caner ed Emir restano in allerta. Nessuno si fida davvero di nessuno e la prossima mossa potrebbe trasformare una fragile vittoria in una nuova guerra.

Dove vederla

Forbidden Fruit va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 14:10 e nel weekend alle 15:30.

Gli episodi sono disponibili anche in streaming e on demand su Mediaset Infinity.