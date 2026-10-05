Dopo la pausa estiva torna, con l’edizione 2026-2027, il format Caffè Italia. La trasmissione è visibile dal 5 ottobre, a partire dalle ore 15:25 circa, su Rai 3.

Caffè Italia 2026-2027, i conduttori

Sulla terza rete della TV di Stato, dunque, fa il suo ritorno il programma culturale proposto nella passata edizione da novembre a maggio. Gli appuntamenti inediti sono in onda con cadenza settimanale nel pomeriggio del lunedì. Le puntate hanno una durata di circa 45 minuti e sono fruibili non solo in televisione, ma anche in streaming e on demand su RaiPlay.

Non cambia la coppia di conduttori di Caffè Italia. In primis è confermato Pino Strabioli. Il padrone di casa, sul finire della scorsa stagione, sembrava essere fra i protagonisti delle reti Rai, presenziando in gara a The Unknown su Rai 2 e partecipando spesso come ospite a Domenica In e Splendida Cornice. Ad oggi, tuttavia, Caffè Italia è l’unico impegno confermato per la nuova stagione. Al fianco di Pino Strabioli per la guida della trasmissione c’è Greta Mauro, che torna sul piccolo schermo dopo l’impegno nel daytime estivo dell’ammiraglia con 1mattina News.

I temi

Caffè Italia, nell’edizione 2026-2027, conferma lo spirito con il quale è nato. Il format, dunque, torna a esplorare le grandi questioni etiche, artistiche e culturali del nostro tempo, mettendo in discussione conformismi, luoghi comuni, ideologismi e tic del presente.

Per compiere al meglio tale missione, i due padroni di casa accolgono, in ogni puntata, numerosi ospiti provenienti da diversi ambiti, fra cui il mondo della letteratura, del cinema, dell’arte, del teatro e dello spettacolo. Il tutto mantenendo un tono brillante e ironico, seppur impegnato. Ad arricchire le varie puntate, inoltre, ci sono i contributi delle Teche Rai, grazie ai quali è possibile rivedere testimonianze e video che raccontano com’era la televisione e la società italiana nel passato. Da quest’anno, infine, il format è arricchito dalla SIAE, Società Italiana Autori ed Editori.

Caffè Italia 2026-2027, le rubriche

Nelle puntate di Caffè Italia 2026-2027 non mancano le novità, con una formula rinnovata e finalizzata a rendere l’intero programma più adatto alla fascia pomeridiana.

Fra le rubriche introdotte c’è quella dedicata ai libri e alla letteratura italiana e non solo. A guidare tale spazio c’è Emanuele Ricucci, scrittore che ha realizzato diverse opere letterarie di successo, fra cui Indecenti. Uomini e donne oltre il politicamente corretto. L’obiettivo della nuova rubrica è quello di tradurre il presente e provare a comprendere quale potrà essere il futuro mediante le opere analizzate e dialogando direttamente con gli autori che le hanno scritte.