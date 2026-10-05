La nuova settimana, quella dal 5 al 9 ottobre, di Il Paradiso delle Signore si annuncia ricca di tensioni sentimentali e nuove sfide al Circolo. La soap italiana, in onda su Rai 1 alle 16:10 e disponibile in streaming su RaiPlay, continua a seguire le storie del grande magazzino milanese.

Gli episodi porteranno al centro della scena l’anniversario di Ciro e Concetta, i problemi di Marcello con la Caffetteria, la ricerca di Lia, la strategia di Carla contro Adelaide e il segreto matrimoniale di Riccardo.

Il Paradiso delle Signore 5-9 ottobre 2026 – lunedì 5 ottobre 2026

La settimana si apre con Ciro desideroso di organizzare qualcosa di speciale per l’anniversario di matrimonio con Concetta. Lei, però, è oberata di lavoro e spegne il suo entusiasmo.

Al Paradiso la presenza di Cesare diventa un problema per Elisa e Valter, mentre Odile e Iacopo ritrovano un clima di collaborazione per la collezione natalizia della GMM. Carla prepara intanto una mossa destinata a sorprendere Adelaide.

Il Paradiso delle Signore, trama martedì 6 ottobre 2026

Lia coglie un indizio sul padre e decide di muoversi di nascosto. Il suo comportamento insospettisce Irene, che capisce che la ragazza sta nascondendo qualcosa.

Marcello vorrebbe godersi gli ultimi giorni prima delle dimissioni dal Paradiso, ma deve sistemare molte pratiche urgenti della Caffetteria trascurate da Ciro. Marta, invece, resta preoccupata per Riccardo e per il suo rapporto con Nicoletta.

Il Paradiso delle Signore 5-9 ottobre 2026 – mercoledì 7 ottobre 2026

Lia mente sul misterioso incontro a Brugherio, alimentando ancora di più i sospetti di Irene. La ragazza vorrebbe proteggere la sua ricerca, ma ogni bugia rischia di avvicinarla alla verità.

Ciro prova a recuperare un po’ di romanticismo con Concetta, ma tutto sembra remargli contro. Marcello, per prendersi del tempo, affida a Ciro la gestione della Caffetteria per procura.

Il Paradiso delle Signore, trama giovedì 8 ottobre 2026

Un dettaglio rivela a Matteo che Lia sta cercando suo padre e lui le promette di aiutarla. La giovane trova così un alleato inatteso in una vicenda molto delicata.

Concetta è presa dagli aggiusti ai modelli di Botteri, mentre Ciro prova la fuoriserie di Marcello e ha un incidente, ferendosi a un braccio. Intanto Carla riesce a far cadere Adelaide nella sua trappola.

Il Paradiso delle Signore 5-9 ottobre 2026 – venerdì 9 ottobre 2026

Dopo il colpo di Carla, Adelaide cambia strategia con il sostegno di Umberto. La contessa non intende arrendersi e cerca una nuova mossa per ribaltare la situazione al Circolo.

Un malinteso rischia di mettere in pericolo il posto di Valter, mentre Marcello valuta di tornare ad aiutare in Caffetteria dopo l’infortunio di Ciro. Riccardo, in un momento di debolezza, confida a Marta parte della verità sulla sua situazione matrimoniale.

Dove vederla

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì su Rai 1 alle 16:10, salvo variazioni di palinsesto.

Le puntate sono disponibili anche in streaming e on demand su RaiPlay.