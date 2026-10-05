La nuova settimana, quella dal 5 all’11 ottobre, di Tutto per la mia famiglia si annuncia difficile per i fratelli Eren. La soap turca, in onda su Canale 5 e disponibile in streaming su Mediaset Infinity, continua a seguire le prove di Ömer, Asiye e della loro famiglia, sempre sospesi tra povertà, amore e nuove minacce.

Gli episodi porteranno al centro della scena la decisione di Cemile di lasciare la città, la furia di Tolga, una festa tra studenti che degenera in rissa, la memoria che torna a Sengul e la scelta di Omer di accettare un lavoro per aiutare la famiglia.

Tutto per la mia famiglia 5-11 ottobre 2026 – lunedì 5 ottobre 2026

La settimana si apre con Cemile decisa a trasferirsi a Smirne dall’amica Kader. La ragazza vuole proteggere sé stessa e gli Eren dalla furia di Tolga, che non riesce ad accettare il suo allontanamento.

La scelta di Cemile pesa su tutti. Omer comprende il suo bisogno di sicurezza, ma sente anche il dolore di un nuovo distacco. In famiglia cresce la paura che Tolga possa reagire in modo ancora più violento.

Tutto per la mia famiglia, trama martedì 6 ottobre 2026

Durante una festa tra studenti, la tensione esplode all’improvviso. Una violenta rissa coinvolge diversi ragazzi e degenera soprattutto per lo scontro tra Omer e Tolga.

Tolga accusa Omer di aver allontanato Cemile e scarica su di lui tutta la rabbia. La serata, nata come momento di leggerezza, diventa l’ennesima prova per i fratelli Eren.

Tutto per la mia famiglia 5-11 ottobre 2026 – mercoledì 7 ottobre 2026

Sengul si sforza di recuperare la memoria perduta. I ricordi tornano a frammenti, ma ogni immagine sembra avvicinarla a una verità pesante e pericolosa.

Intanto Orhan dovrebbe pagare Haluk, ma non ha denaro. La situazione economica diventa ancora più soffocante e la famiglia rischia di essere travolta da nuovi debiti.

Tutto per la mia famiglia, trama giovedì 8 ottobre 2026

Sengul ricorda finalmente i crimini commessi da Akif e lo accusa di essere un assassino davanti a tutta la famiglia. Le sue parole cadono come una bomba e mettono l’uomo con le spalle al muro.

La rivelazione apre una ferita profonda. Akif prova a difendersi, ma il dubbio si insinua tra i presenti e le vecchie bugie sembrano pronte a venire alla luce.

Tutto per la mia famiglia 5-11 ottobre 2026 – venerdì 9 ottobre 2026

Omer decide di farsi carico dei problemi economici familiari. Pur essendo ancora giovane, sente il peso della responsabilità e accetta un lavoro come guardiano notturno in un cantiere.

La scelta dimostra il suo coraggio, ma lo espone anche a nuove difficoltà. Asiye teme che il fratello si stia sacrificando troppo e che il lavoro possa metterlo in pericolo.

Tutto per la mia famiglia, trama sabato 10 ottobre 2026

Asiye viene umiliata da alcune compagne per le sue condizioni economiche. Le parole delle ragazze la feriscono profondamente, perché colpiscono proprio la fragilità che lei cerca sempre di nascondere.

Susen prende le sue difese e dimostra di non voler restare a guardare. Il suo gesto diventa importante per Asiye, che capisce di non essere completamente sola.

Tutto per la mia famiglia 5-11 ottobre 2026 – domenica 11 ottobre 2026

La settimana si chiude con gli Eren ancora una volta costretti a resistere. La partenza di Cemile, la rabbia di Tolga e le accuse contro Akif hanno cambiato gli equilibri.

Omer e Asiye provano a guardare avanti, ma il peso dei segreti e delle difficoltà economiche resta fortissimo. La famiglia dovrà trovare nuove forze per non crollare.

Dove vederla

Tutto per la mia famiglia va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 16:00 e nel weekend alle 14:30.

Gli episodi sono disponibili anche in streaming e on demand su Mediaset Infinity.