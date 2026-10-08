Fiorello e Amadeus verso un nuovo programma insieme e una serata di Sanremo 2027 al fianco di Stefano De Martino. Intanto, lo showman dà appuntamento al 18 ottobre su Rai 1. Per La Pennicanza si lavora al ritorno: le parole di Giovanni Alibrandi alla presentazione dei palinsesti.

Fiorello e Amadeus si preparano a condurre un nuovo programma televisivo. Secondo fonti autorevoli, il progetto riunirà i due amici e segnerebbe il ritorno di Amadeus in Rai. L’annuncio ufficiale è ancora atteso, così come i dettagli sul titolo, sulla formula e sulla data di messa in onda.

La coppia dovrebbe inoltre affiancare Stefano De Martino in una serata di Sanremo 2027, ritrovando il palco che ha consacrato la loro intesa.

Nell’attesa, Fiorello ha già dato appuntamento al pubblico per domenica 18 ottobre su Rai 1. Resta invece da definire il futuro de La Pennicanza, per la quale prosegue il dialogo con Rai Radio2.

Fiorello e Amadeus, dalla nuova trasmissione a Sanremo 2027

Il progetto punta su un’intesa costruita in anni di amicizia e collaborazione, capace di tradursi in televisione in una comicità spontanea e in un gioco di battute ormai familiare al pubblico.

A questo impegno si aggiungerebbe la partecipazione al prossimo Festival: secondo le stesse fonti, Fiorello e Amadeus saranno co-conduttori per una sera, accanto a Stefano De Martino. La loro presenza attende ancora una conferma ufficiale.

De Martino, già annunciato come conduttore e direttore artistico, guiderà la manifestazione in programma dal 16 al 20 febbraio 2027.

Fiorello su Rai 1 il 18 ottobre: tornano i cinque minuti

L’appuntamento più vicino è quello di domenica 18 ottobre 2026 alle 20.30, indicato nel promo diffuso dallo showman.

Stando alle anticipazioni della redazione, Fiorello tornerà nello spazio dopo il Tg1 con la formula dei “5 minuti di Bruno Vespa senza Bruno Vespa”, già sperimentata lo scorso anno.

Nel 2025 l’incursione aveva accompagnato il lancio de La Pennicanza, il programma radiofonico condotto con Fabrizio Biggio. Un precedente che suggerisce un possibile legame con la radio anche per questo nuovo appuntamento, senza però offrire conferme sulla ripartenza della trasmissione.

La Pennicanza, Alibrandi: si lavora al ritorno

Del futuro del programma ha parlato il direttore di Rai Radio2 Giovanni Alibrandi, durante la presentazione dei palinsesti Radio Rai 2026/2027, alla quale ha partecipato la nostra redazione.

Alibrandi ha spiegato che il confronto con Fiorello è costante e che si sta lavorando al suo ritorno. Restano alcuni aspetti tecnici da risolvere, legati al coinvolgimento di più direzioni e piattaforme di trasmissione.

Il direttore ha espresso grande apprezzamento per l’esperienza della Pennicanza e per il suo valore per Radio2 e per la Rai, senza indicare una data per l’annuncio. Tempi e modalità della ripartenza restano quindi da definire.