Lunedì 12 ottobre, Rai 2 celebra sé stessa con il format Formidabile. Il programma è proposto in prima serata, dalle ore 21:20 circa.

Formidabile Rai 2, previste cinque puntate

Lo show Formidabile, novità assoluta dei palinsesti di Rai 2, è formato da un totale di cinque puntate, in onda per altrettante settimane nel prime time del lunedì. Salvo improvvise modifiche di programmazione, la trasmissione dovrebbe terminare il prossimo 9 novembre. Gli appuntamenti, oltre che in televisione, sono fruibili anche in streaming e on demand mediante l’applicazione RaiPlay.

Alla conduzione del format c’è Elenoire Casalegno. Per quest’ultima si tratta dell’ennesimo impegno di un periodo sempre più ricco a livello lavorativo. Tutti i giorni su Rai Radio2 guida lo show Casa Radio2, mentre solamente pochi giorni fa è stata protagonista su Rai 5 con The Venice Debut.

Un format che ripercorre le tappe che hanno portato alla nascita della seconda rete

Formidabile ha come obiettivo quello di celebrare la lunga storia di Rai 2. L’anno nel quale ha debuttato l’emittente è il 1961, quando aveva il nome di Secondo Programma. Rispetto all’istituzionalità dell’ammiraglia, la nuova rete si è da subito contraddistinta per una maggiore creatività, dando spazio anche alle nuove leve dello spettacolo.

Con il tempo, Rai 2 è riuscita a ritagliarsi un proprio spazio, centrando l’obiettivo iniziare: scardinare le regole, inventare nuovi programmi e nuove formule all’insegna della comicità, dell’innovazione e della trasgressione. In ogni puntata di Formidabile è ripercorsa la storia dei programmi e dei volti che hanno fatto la storia della seconda rete e, con essa, quella della televisione italiana.

Formidabile Rai 2, i programmi analizzati

Fra le trasmissioni analizzate nel corso delle cinque puntate di Formidabile ci sono Quelli della notte e Indietro tutta, entrambe nate dal genio creativo di Renzo Arbore. La prima in onda nel 1985 e la seconda fra il 1987 e il 1988, tutte e due hanno segnato uno spartiacque nella storia della seconda rete. I format, infatti, hanno rivoluzionato il concetto di comicità fino a quel momento presente, lanciando personaggi rimasti impressi nella storia dello spettacolo, dalle Ragazze Coccodè al frate Antonino da Scasazza interpretato da Nino Frassica.

Altro programma sotto la lente di ingrandimento di Formidabile è Libero, ideato da Giovanni Benincasa e portato al successo da Teo Mammucari. In onda per diverse stagioni televisive, dal 2000 al 2007, ha saputo tenere incollati milioni di spettatori specialmente per gli iconici scherzi telefonici che colpivano sia volti celebri che persone comuni.