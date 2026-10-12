La nuova settimana, quella dal 12 al 18 ottobre, di Forbidden Fruit si annuncia ricca di intrighi, ricatti e nuove tensioni familiari. La soap turca, in onda su Canale 5 e disponibile in streaming su Mediaset Infinity, continua a seguire le mosse di Yildiz, Ender, Sahika, Hasan Ali e Cagatay, tra ambizione, vendette e giochi di potere.

Gli episodi porteranno al centro della scena il matrimonio lampo tra Sahika e Hasan Ali, il divorzio di Zehra da Mert, il servizio fotografico con cui Sahika vuole imporsi e il ricatto che Mert userà contro Cagatay.

Forbidden Fruit 12-18 ottobre 2026 – lunedì 12 ottobre 2026

Ender e Caner si preparano a lasciare la loro vecchia casa e commentano il matrimonio lampo tra Sahika e Hasan Ali. La notizia continua a sembrare assurda e alimenta sospetti, ironie e nuove strategie. Poco dopo arriva Yildiz con un’altra novità: Zehra sta divorziando da Mert.

Sahika non si accontenta delle offerte di Hasan Ali e continua a tormentarlo, decisa a trasformare il matrimonio in uno strumento di potere. La donna pretende di essere chiamata Signora Presidente e progetta un servizio fotografico per una rivista.

Forbidden Fruit, trama martedì 13 ottobre 2026

Zehra, ormai libera dal legame con Mert, si trasferisce da Hasan Ali grazie all’intervento dell’uomo. La scelta le sembra una via d’uscita, ma quando va a trovare Yildiz viene umiliata da Feride, che non perde occasione per farle pesare la situazione.

Yildiz osserva con preoccupazione quello che accade intorno a lei. Da una parte cerca di difendere Zehra, dall’altra capisce che Sahika sta usando il matrimonio con Hasan Ali per guadagnare terreno.

Forbidden Fruit 12-18 ottobre 2026 – mercoledì 14 ottobre 2026

Mahmut confida a Sedai il suo amore per Cansu, aprendo un fronte sentimentale inatteso. La confessione, però, non resta senza conseguenze perché ogni legame personale finisce per intrecciarsi con gli intrighi dei protagonisti.

Nel frattempo Sahika organizza un’intervista e un servizio fotografico per ostentare la sua unione con Hasan Ali. L’obiettivo non è romantico, ma politico: vuole apparire forte, rispettata e indispensabile.

Forbidden Fruit, trama giovedì 15 ottobre 2026

Mert decide di passare all’attacco e ricatta Cagatay con alcune foto compromettenti, pretendendo denaro in cambio del silenzio. Il giovane si ritrova intrappolato in una situazione delicata, dove ogni scelta potrebbe compromettere la sua immagine.

Le rivelazioni di Sedai su Cansu e Cagatay creano nuovi dubbi in Sahika ed Ender. Le due donne capiscono che la verità potrebbe diventare una leva preziosa.

Forbidden Fruit 12-18 ottobre 2026 – venerdì 16 ottobre 2026

Sahika continua a muoversi come se fosse ormai la padrona della scena. Il titolo di Signora Presidente diventa per lei una vera ossessione e il servizio fotografico con Hasan Ali viene preparato come una dichiarazione di potere.

Ender osserva ogni mossa con sospetto, mentre Yildiz teme che la nuova alleanza matrimoniale possa travolgere anche lei. Il ricatto di Mert contro Cagatay resta una mina pronta a esplodere.

Forbidden Fruit, trama sabato 17 ottobre 2026

Zehra prova a ricostruire la propria vita dopo il divorzio, ma la vicinanza a Hasan Ali la espone a nuove critiche. Feride non arretra e continua a umiliarla, alimentando il disagio della giovane.

Yildiz tenta di mantenere il controllo, ma il matrimonio tra Sahika e Hasan Ali cambia gli equilibri della famiglia. La presenza di Sahika diventa sempre più ingombrante.

Forbidden Fruit 12-18 ottobre 2026 – domenica 18 ottobre 2026

La settimana si chiude con Sahika sempre più determinata a usare il suo nuovo ruolo per comandare. La donna vuole apparire rispettabile, ma il suo comportamento conferma che il matrimonio con Hasan Ali è soprattutto una strategia.

Ender, Caner e Yildiz si ritrovano davanti a un nuovo scenario: Sahika non è più solo una rivale, ma una minaccia interna alla famiglia.

Dove vedere Forbidden Fruit

Forbidden Fruit va in onda dal lunedì al venerdì alle 14:10 e nel weekend alle 15:30 su Canale 5. Gli episodi sono disponibili anche in streaming e on demand su Mediaset Infinity.