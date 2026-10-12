Lunedì 12 ottobre, su Rai 1, esordisce I Casi di Teresa Battaglia-Figlia della cenere. La fiction con protagonista Elena Sofia Ricci è proposta dalle ore 21:25 circa, prendendo il via subito dopo la fine di Affari Tuoi.

I Casi di Teresa Battaglia-Figlia della cenere, regista e dove è girata

La fiction è una co-produzione delle società Rai Fiction e Publispei. Quella al via oggi è la terza stagione del ciclo narrativo con protagonista Teresa Battaglia, profiler dall’intuito eccellente e che accusa i primi sintomi dell’Alzheimer. Le prime due, denominate Fiori sopra l’inferno e Ninfa dormiente, sono andate in onda, sempre sull’ammiraglia, nel 2023 e nel 2024.

La sceneggiatura del nuovo capitolo dedicato a Teresa Battaglia è scritta da Mario Cristiani, Donatella Diamanti, Valerio D’Annunzio e Vittoria Benedetti. La regia, invece, è di Kiko Rosati. Sono otto gli appuntamenti che compongono la stagione, ognuno dei quali ha una durata di circa un’ora. Rai 1 ne propone due alla settimana, nel prime time del lunedì. Le riprese si sono svolte in varie località del Lazio e del Friuli Venezia Giulia.

I Casi di Teresa Battaglia-Figlia della cenere, la trama

I Casi di Teresa Battaglia-Figlia della cenere è ambientata a cinque mesi di distanza dalla fine del secondo capitolo. Il commissario Teresa Battaglia, con gli ispettori Massimo Marini e Giacomo Parisi, indaga su un nuovo omicidio.

La vittima è un uomo, il cui cadavere mostra degli efferati segni di violenza che sono stati inflitto dopo la sua morte. Ben presto la situazione peggiora perché nel territorio avvengono altri delitti con le medesime modalità. Tutto lascia pensare che dietro tali omicidi ci sia un serial killer che punisce vittime legate da un segreto oscuro.

Spoiler finale

Durante I Casi di Teresa Battaglia-Figlia della cenere, la protagonista è impegnata a decifrare la mente dell’assassino quando fa il suo ritorno a Udine l’ex marito Sebastiano. Quest’ultimo è in città insieme alla nuova compagna e accusa Teresa di aver rivolto contro di lui delle minacce in anonimo.

I Casi di Teresa Battaglia-Figlia della cenere, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati durante la produzione, in onda a partire da lunedì 12 ottobre in prima serata su Rai 1 e in streaming e on demand su RaiPlay.