Venerdì 20 giugno, Rai 1 manda in onda la seconda puntata del TIM Summer Hits 2025. La kermesse musicale è proposta dalle ore 21:30 circa, prendendo il via subito dopo la fine del game show Affari Tuoi.

TIM Summer Hits 2025 seconda puntata, i conduttori

Al timone del TIM Summer Hits 2025, anche in occasione della seconda puntata, torna la coppia composta da Carlo Conti e da Andrea Delogu.

Il primo, anche conduttore e direttore artistico del Festival di Sanremo, è alla sua seconda edizione da padrone di casa. La seconda, invece, ha guidato tutte le edizioni del programma, comprese le prime, andate in onda su Rai 2.

Coinvolti, durante la serata, anche il content creator Mattia Stanga e Jody Cecchetto. I due effettuano vari collegamenti dal backstage, durante i quali raccolgono le dichiarazioni dei vari artisti protagonisti dello show.

L’edizione ha debuttato la scorsa settimana con ottimi ascolti

La seconda puntata dei TIM Summer Hits è visibile, oltre che in televisione, in diretta streaming ed on demand tramite l’applicazione Rai Play. Inoltre, è possibile seguire l’intera serata in diretta radiofonica tramite l’emittente Rai Radio 2 con le interviste esclusive e i contenuti dal dietro le quinte realizzati da Carolina Di Domenico.

La società che cura la messa in onda dello show è la Friends TV, che lo ha realizzato con la collaborazione di Roma Capitale – Assessorato ai Grandi Eventi. La produzione è firmata dalla Direzione Intrattenimento Prime Time. La rassegna musicale si svolge presso Piazza del Popolo di Roma.

La nuova edizione del programma ha debuttato sette giorni fa. In quella occasione, il format ha ottenuto ottimi dati di ascolto, tenendo compagnia a più di 2 milioni e 300 mila telespettatori, con il 18% di share.

TIM Summer Hits 2025 seconda puntata, il cast

Sono tanti i cantanti che salgono sul palco del TIM Summer Hits 2025 in occasione della seconda puntata. In ordine alfabetico, sono protagonisti, in primis, Alessandra Amoroso, Alfa, Annalisa, Big Mama, Bnkr44, Coez, Coma_Cose ed Ermal Meta. Con loro ci sono anche Francesco Gabbani, Francesco Renga, Gaia, Noemi, Orietta Berti e Fabio Rovazzi con Fuckyourclique.

Conti e Delogu presentano, inoltre, le esibizioni di Rose Villain, Sayf, Serena Brancale e di Shablo, Joshua e Tormento. I numerosi fan accorsi nella piazza hanno la possibilità di assistere, dal vivo, alle esibizioni di Tropico, Tananai e The Kolors. Infine, c’è Settembre, che con la hit Vertebre ha vinto nella categoria delle Nuove Proposte nell’ultima edizione del Festival di Sanremo.