Si intitola The Echoes of Survivors I sopravvissuti alle tragedie coreane la docuserie rilasciata su Netflix a partire da venerdì 15 agosto. Il titolo è originario della Corea del Sud.

The Echoes of Survivors I sopravvissuti alle tragedie coreane, regista e quanti episodi sono

The Echoes of Survivors è il sequel di In the Name of God: A Holy Betrayal, rilasciata dalla sempre dalla piattaforma di intrattenimento streaming nel 2023.

Il grande protagonista della produzione è Cho Sung Hyun, che ha realizzato il titolo, scrivendo anche la sceneggiatura. La docuserie evento è composta da otto episodi dalla durata di circa un’ora ciascuno. Netflix li rilascia tutti insieme e, oltre che in Italia, sono pubblicati in tutti i paesi del mondo in cui il servizio è attivo.

The Echoes of Survivors I sopravvissuti alle tragedie coreane, la setta Jesus Morning Star

Al centro di The Echoes of Survivors vi sono le storie di coloro che hanno vissuto, in prima persona, quattro terribili vicende avvenute in Corea del Sud.

La prima riguarda la setta Jesus Morning Star, conosciuta anche con il nome Providence. Fondata da Jung Myung-seok, quest’ultimo si è autoproclamato nuovo Messia ed ha attirato, in breve tempo, numerosi adepti. Ben presto, però, è finito al centro di uno scandalo, in quanto è stato accusato da giovani donne di abusi sessuali e manipolazione. Al termine di un lungo procedimento giudiziario, Jung Myung-seok è stato condannato.

La struttura Brother’s Home

La seconda storia al centro della narrazione è quella relativa alla Brother’s Home. Questo era il nome della struttura assistenziale che operava a Busan fra gli anni ’70 ed ’80, finita al centro di uno scandalo. Il luogo, infatti, era in realtà un campo di internamento, all’interno del quale sono stati perpetrati numerosi abusi e violazioni dei diritti umani. Non a caso, vari media ed organi di stampa locali hanno soprannominato tale luogo l’Auschwitz della Corea, a conferma delle atrocità che si sono verificate.

The Echoes of Survivors I sopravvissuti alle tragedie coreane, le altre due storie

Negli appuntamenti di The Echoes of Survivors si parla degli omicidi seriali di Jijonpa, una gang criminale attiva nella metà degli anni ’90 e che ha terrorizzato tutto il paese. Infine, è analizzato il crollo del centro commerciale Sampoong di Seul. L’evento è avvenuto il 29 giugno 1995 a causa di errori tecnici commessi durante la fase della costruzione. Pesantissimo il bilancio: si sono registrate 502 vittime, mentre i feriti sono stati quasi mille.