La serata di martedì 19 agosto 2025 propone fiction romantiche, serie d’azione, commedie italiane e film cult. Su Rai 1 va in onda Amore sul Danubio, una storia d’amore ambientata su una crociera tra Vienna e Budapest. Su Canale 5 debutta la serie Watson, spin-off ambientato dopo la morte di Sherlock Holmes. Italia 1 ospita l’evento musicale Yoga Radio Bruno Estate, mentre Rete 4 rispolvera la commedia cult Il bisbetico domato. Ecco la guida completa.
Stasera in TV martedì 19 agosto 2025, Rai
Rai 1, ore 21:30 – Amore sul Danubio – Una canzone d’amore
Jack e Sarah si incontrano durante una crociera sul Danubio. Entrambi viaggiano con i genitori vedovi. Tra paesaggi romantici e note musicali, nasce un legame inatteso.
Rai 2, ore 21:20 – Squadra Speciale Cobra 11 – La cacciatrice
Semir e Vicky vengono accusati di aver ucciso un procuratore. Per salvarsi devono fuggire e indagare per conto proprio.
Rai 3, ore 21:20 – Restiamo amici
Alessandro, giovane vedovo con un figlio adolescente, riceve una chiamata dal Brasile dal suo amico Gigi, gravemente malato. Il viaggio cambierà la sua vita.
Rai 4, ore 21:20 – Fire Country – Dirty Money
Bode, ora libero, cerca di diventare pompiere. Tra ostacoli burocratici e minacce legali, affronta il passato e nuove sfide.
Rai Movie, ore 21:10 – John Wick 3 – Parabellum
John è in fuga con una taglia sulla testa. Azione, combattimenti e vendetta in un capitolo adrenalinico della saga.
Rai Premium, ore 21:20 – Il giovane Montalbano 2
Salvo indaga su un caso che coinvolge una famiglia aristocratica e un misterioso testamento. Intuizione e ironia in Sicilia.
Programmi Mediaset, La7, TV8, Nove
Canale 5, ore 21:20 – Watson – Un nuovo inizio
Sei mesi dopo la morte di Sherlock Holmes, John Watson riprende la carriera medica come direttore di una clinica. Nuovi misteri e vecchie ombre.
Italia 1, ore 21:25 – Yoga Radio Bruno Estate – Forlì
Seconda tappa dell’evento musicale estivo. Ospiti, performance live e atmosfera da festival.
Rete 4, ore 21:25 – Il bisbetico domato
Commedia cult con Adriano Celentano e Ornella Muti. Lui è un contadino burbero, lei una donna di città. Tra scontri e seduzioni, nasce l’amore.
La7, ore 22:00 – I miserabili
Film del 1998 tratto dal romanzo di Victor Hugo. Jean Valjean, ex galeotto, cerca redenzione in una Francia segnata da ingiustizie.
TV8, ore 21:30 – X Factor – Il meglio delle audizioni
Puntata celebrativa con i momenti più emozionanti delle scorse edizioni.
Nove, ore 21:30 – La Corrida
Show di dilettanti allo sbaraglio. Comicità, improvvisazione e pubblico protagonista.
I film di questa sera in TV – martedì 19 agosto 2025
Iris, ore 21:00 – Nikita
Thriller francese di Luc Besson. Una giovane criminale viene trasformata in agente segreto. Azione, tensione e stile.
Cielo, ore 21:20 – Il Trono di Spade – Giuramento infranto
Episodio della sesta stagione. A seguire Il libro dello straniero e il film Ma mère con Isabelle Huppert.
La5, ore 21:10 – Escándalo – Storia di un’ossessione
Serie spagnola. Inés sviluppa un legame ossessivo con un adolescente, tra desiderio e senso di colpa.
La7D, ore 21:20 – Una giusta causa
Dramma legale con Felicity Jones. Ruth Bader Ginsburg lotta per l’uguaglianza di genere davanti alla Corte Suprema.
I film su Sky – martedì 19 agosto 2025
Sky Cinema Uno, ore 21:15 – Star Trek – Il futuro ha inizio
Reboot della saga diretto da J.J. Abrams. La giovinezza di James T. Kirk e il suo incontro con Spock.
Sky Cinema Action, ore 21:00 – Heart of the Sea – Le origini di Moby Dick
Avventura epica con Chris Hemsworth. Un equipaggio di balenieri affronta una creatura leggendaria.
Sky Cinema Collection, ore 21:15 – I delitti del BarLume – Aria di mare
Un nuovo omicidio scuote il bar più famoso della Toscana. Massimo e i pensionati tornano in azione.
Sky Cinema Comedy, ore 21:00 – Una notte da leoni 2
Il gruppo di amici si risveglia a Bangkok senza memoria. Commedia demenziale e cult generazionale.
Sky Cinema Family, ore 21:00 – Dolittle
Robert Downey Jr. interpreta il celebre medico capace di parlare con gli animali.
Sky Cinema Romance, ore 21:00 – Mamma mia! – Ci risiamo
Sophie cerca di riaprire l’hotel Bella Donna. Musical romantico con Amanda Seyfried e Meryl Streep.