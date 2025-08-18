La serata di martedì 19 agosto 2025 propone fiction romantiche, serie d’azione, commedie italiane e film cult. Su Rai 1 va in onda Amore sul Danubio, una storia d’amore ambientata su una crociera tra Vienna e Budapest. Su Canale 5 debutta la serie Watson, spin-off ambientato dopo la morte di Sherlock Holmes. Italia 1 ospita l’evento musicale Yoga Radio Bruno Estate, mentre Rete 4 rispolvera la commedia cult Il bisbetico domato. Ecco la guida completa.

Stasera in TV martedì 19 agosto 2025, Rai

Rai 1, ore 21:30 – Amore sul Danubio – Una canzone d’amore

Jack e Sarah si incontrano durante una crociera sul Danubio. Entrambi viaggiano con i genitori vedovi. Tra paesaggi romantici e note musicali, nasce un legame inatteso.

Rai 2, ore 21:20 – Squadra Speciale Cobra 11 – La cacciatrice

Semir e Vicky vengono accusati di aver ucciso un procuratore. Per salvarsi devono fuggire e indagare per conto proprio.

Rai 3, ore 21:20 – Restiamo amici

Alessandro, giovane vedovo con un figlio adolescente, riceve una chiamata dal Brasile dal suo amico Gigi, gravemente malato. Il viaggio cambierà la sua vita.

Rai 4, ore 21:20 – Fire Country – Dirty Money

Bode, ora libero, cerca di diventare pompiere. Tra ostacoli burocratici e minacce legali, affronta il passato e nuove sfide.

Rai Movie, ore 21:10 – John Wick 3 – Parabellum

John è in fuga con una taglia sulla testa. Azione, combattimenti e vendetta in un capitolo adrenalinico della saga.

Rai Premium, ore 21:20 – Il giovane Montalbano 2

Salvo indaga su un caso che coinvolge una famiglia aristocratica e un misterioso testamento. Intuizione e ironia in Sicilia.

Programmi Mediaset, La7, TV8, Nove

Canale 5, ore 21:20 – Watson – Un nuovo inizio

Sei mesi dopo la morte di Sherlock Holmes, John Watson riprende la carriera medica come direttore di una clinica. Nuovi misteri e vecchie ombre.

Italia 1, ore 21:25 – Yoga Radio Bruno Estate – Forlì

Seconda tappa dell’evento musicale estivo. Ospiti, performance live e atmosfera da festival.

Rete 4, ore 21:25 – Il bisbetico domato

Commedia cult con Adriano Celentano e Ornella Muti. Lui è un contadino burbero, lei una donna di città. Tra scontri e seduzioni, nasce l’amore.

La7, ore 22:00 – I miserabili

Film del 1998 tratto dal romanzo di Victor Hugo. Jean Valjean, ex galeotto, cerca redenzione in una Francia segnata da ingiustizie.

TV8, ore 21:30 – X Factor – Il meglio delle audizioni

Puntata celebrativa con i momenti più emozionanti delle scorse edizioni.

Nove, ore 21:30 – La Corrida

Show di dilettanti allo sbaraglio. Comicità, improvvisazione e pubblico protagonista.

I film di questa sera in TV – martedì 19 agosto 2025

Iris, ore 21:00 – Nikita

Thriller francese di Luc Besson. Una giovane criminale viene trasformata in agente segreto. Azione, tensione e stile.

Cielo, ore 21:20 – Il Trono di Spade – Giuramento infranto

Episodio della sesta stagione. A seguire Il libro dello straniero e il film Ma mère con Isabelle Huppert.

La5, ore 21:10 – Escándalo – Storia di un’ossessione

Serie spagnola. Inés sviluppa un legame ossessivo con un adolescente, tra desiderio e senso di colpa.

La7D, ore 21:20 – Una giusta causa

Dramma legale con Felicity Jones. Ruth Bader Ginsburg lotta per l’uguaglianza di genere davanti alla Corte Suprema.

I film su Sky – martedì 19 agosto 2025

Sky Cinema Uno, ore 21:15 – Star Trek – Il futuro ha inizio

Reboot della saga diretto da J.J. Abrams. La giovinezza di James T. Kirk e il suo incontro con Spock.

Sky Cinema Action, ore 21:00 – Heart of the Sea – Le origini di Moby Dick

Avventura epica con Chris Hemsworth. Un equipaggio di balenieri affronta una creatura leggendaria.

Sky Cinema Collection, ore 21:15 – I delitti del BarLume – Aria di mare

Un nuovo omicidio scuote il bar più famoso della Toscana. Massimo e i pensionati tornano in azione.

Sky Cinema Comedy, ore 21:00 – Una notte da leoni 2

Il gruppo di amici si risveglia a Bangkok senza memoria. Commedia demenziale e cult generazionale.

Sky Cinema Family, ore 21:00 – Dolittle

Robert Downey Jr. interpreta il celebre medico capace di parlare con gli animali.

Sky Cinema Romance, ore 21:00 – Mamma mia! – Ci risiamo

Sophie cerca di riaprire l’hotel Bella Donna. Musical romantico con Amanda Seyfried e Meryl Streep.