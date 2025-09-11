La nostra magnifica ossessione Bernardo Bertolucci e la sua generazione
Joele Germani
11 Settembre 2025
La nostra magnifica ossessione: Bernardo Bertolucci e la sua generazione è un documentario del 2025. Lo dirige Marco Spagnoli. Andrà in onda su Rai 3 l’11 settembre 2025 alle 21:20. Sarà un viaggio nel cuore del cinema italiano. Attraverso la figura di Bernardo Bertolucci. E del gruppo di artisti che ha rivoluzionato lo sguardo di un’intera epoca.

Il regista Pupi Avati in un'intervista per il documentario su Bernardo Bertolucci e la sua generazione.

Regia, produzione e protagonisti del film La nostra magnifica ossessione. Bernardo Bertolucci e la sua generazione

Per quanto riguarda la regia, alla guida del progetto troviamo Marco Spagnoli. Lui è un noto autore e critico cinematografico italiano. Invece, la produzione è curata da Minerva Pictures. Questa casa di produzione ha sede in Italia. Lavora in collaborazione con Rai Documentari. I protagonisti di questo racconto corale sono molti. Ci sono Bernardo Bertolucci e Vittorio Storaro. E anche Ferdinando Scarfiotti e Gato Barbieri. E ancora Stefania Sandrelli e Dario Argento. Con loro ci sono anche Marco Bellocchio e Liliana Cavani. E molti altri grandi nomi del nostro cinema.

Dove è stato girato?

Passando alle location, la troupe ha girato questa produzione in Italia. Le riprese si sono svolte tra Roma, Parma e Casarola. Sono stati utilizzati archivi storici e set cinematografici. E anche i luoghi simbolo della vita e dell’opera di Bernardo Bertolucci. Sono presenti anche materiali d’archivio molto preziosi. Provengono da Francia, Stati Uniti e Giappone. Luoghi dove il regista ha lavorato e lasciato un segno indelebile.

Un'immagine di repertorio di Bernardo Bertolucci sul set di uno dei suoi celebri lungometraggi.

Trama del docufilm La nostra magnifica ossessione. Bernardo Bertolucci e la sua generazione

Questa opera racconta la storia di un gruppo di giovani cineasti. Guidati da Bernardo Bertolucci, hanno trasformato il cinema. Lo hanno reso una dichiarazione politica, affettiva e formale. Attraverso interviste, testimonianze e materiali inediti, il documentario ricostruisce un’epoca. Un’epoca in cui fare cinema significava prendere posizione. Non si celebra solo un regista, ma una “famiglia cinematografica”. Questa famiglia ha condiviso sogni, successi e anche conflitti. E una passione disperata per la settima arte.

Spoiler finale

Nel finale, il documentario mostra Bernardo Bertolucci come una figura carismatica. E anche molto generosa. Era capace di unire talenti diversi in un progetto comune. La sua eredità, quindi, non è solo artistica, ma anche umana. Un modo di vivere il cinema come ossessione creativa e come atto d’amore. Il racconto si chiude con una riflessione collettiva sul futuro. Sul futuro del cinema, tra memoria e necessario rinnovamento.

Alcuni dei registi e artisti intervistati nel documentario, in un collage di testimonianze.

Cast completo del docufilm La nostra magnifica ossessione. Bernardo Bertolucci e la sua generazione

Per concludere, il cast è composto da registi, attori e scenografi. E anche musicisti e collaboratori storici di Bertolucci. Il tutto in un racconto corale e molto appassionato.

  • Bernardo Bertolucci: sé stesso
  • Vittorio Storaro: sé stesso
  • Ferdinando Scarfiotti: sé stesso (archivio)
  • Gato Barbieri: sé stesso (archivio)
  • Stefania Sandrelli: sé stessa
  • Dario Argento: sé stesso
  • Marco Bellocchio: sé stesso
  • Liliana Cavani: sé stessa
  • Daniele Luchetti: sé stesso
  • Enrico Magrelli: sé stesso
  • Tea Falco: sé stessa
  • Vittorio Cecchi Gori: sé stesso

Joele Germani

Sono per metà francese e metà italiano ma vivo qui praticamente da sempre. Amo tutto ciò che riguarda il mondo televisivo, pratico il calcio e tifo sempre per l'Italia.

