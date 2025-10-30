Aileen Storia di una serial killer è un film documentario originale Netflix che ripercorre in modo diretto e crudo la tragica e controversa vicenda di Aileen Wuornos. La donna, prostituta e vagabonda, fu condannata per l’omicidio di sette uomini avvenuti tra il 1989 e il 1990 in Florida.

Il film è disponibile in streaming su Netflix e si distingue per un approccio diretto e profondamente biografico. Il documentario utilizza materiali d’archivio originali e interviste inedite per tracciare un ritratto complesso della killer.

Regia, produzione e protagonisti del film Aileen Storia di una serial killer

La regia è sapientemente firmata da Emily Turner, la quale riesce a bilanciare l’analisi biografica con la ricostruzione dei fatti. La produzione è frutto della collaborazione tra la BBC Studios Documentary Unit e la NBC News Studios, garantendo uno standard elevato di giornalismo investigativo.

Il documentario è stato realizzato negli Stati Uniti d’America, con il supporto distributivo e produttivo di Netflix.

Protagonista assoluta della narrazione è Aileen Carol Wuornos, la cui storia viene raccontata attraverso le voci dei testimoni chiave: la sua ex compagna Tyria Moore, i giornalisti, gli psichiatri, gli avvocati difensori e gli agenti di polizia direttamente coinvolti nel caso.

Dove è stato girato?

Il documentario è stato girato in diverse aree degli Stati Uniti, in particolare tra Florida, Michigan e Illinois. Le riprese si sono svolte in location che evocano la cupezza della sua esistenza: gli interni delle carceri e dei tribunali, le anonime strade statali dove Aileen vagabondava, gli archivi giudiziari e i locali notturni.

Queste location originali sono state arricchite e integrate con ricostruzioni visive evocative, filmati d’epoca e interviste ambientate che offrono un contesto vivido e inquietante alla sua storia.

Trama del film Aileen Storia di una serial killer

Il documentario traccia meticolosamente l’intera esistenza di Aileen Wuornos. Nata il 29 febbraio 1956 a Rochester, Michigan, la sua infanzia e adolescenza furono segnate da un trauma indicibile, tra abusi familiari, l’abbandono e una grave instabilità psichiatrica che affliggeva la sua famiglia. Questi fattori hanno plasmato una vita ai margini della società.

Dopo anni trascorsi a vivere di espedienti e prostituzione, Aileen commette una serie di omicidi in Florida, togliendo la vita a sette uomini. Nel corso dei processi, lei ha sempre sostenuto con veemenza di aver agito per pura e semplice legittima difesa in risposta alle violenze subite dai suoi clienti.

Il documentario non si limita a ricostruire i crimini, ma analizza in profondità le circostanze sociali in cui Aileen si è formata, i traumi infantili non curati, le relazioni tossiche che l’hanno distrutta e l’influenza distorta dei processi mediatici che hanno contribuito a sigillare la sua condanna a morte.

La forza della narrazione è amplificata dal fatto che è in gran parte affidata alla sua voce diretta, grazie a estratti esclusivi dalle numerose interviste in carcere e a inedite registrazioni audio che rivelano la sua complessa psiche. In questo modo, il film invita a guardare oltre l’etichetta di “serial killer” per cercare di comprendere l’origine della sua violenza.

Spoiler finale

Il documentario giunge alla sua conclusione con il momento finale della vicenda: l’esecuzione capitale di Aileen Wuornos avvenuta nel 2002, dopo anni trascorsi nel braccio della morte in Florida. Il suo percorso giudiziario è stato lungo e controverso, sollevando dubbi sulla sua sanità mentale. Aileen ha lasciato un’ultima dichiarazione che il film riporta integralmente.

Questa scelta lascia allo spettatore l’onere e l’opportunità di riflettere in modo autonomo e critico sui concetti di giustizia, sul peso del trauma personale e sulla responsabilità collettiva della società nel non averla protetta.

Cast completo del film Aileen Storia di una serial killer

Il cast è composto dalle figure reali che hanno giocato un ruolo chiave nella vita e nel processo di Aileen Wuornos.