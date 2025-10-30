Per la prima volta di giovedì, il 30 ottobre, dalle 21:25 circa su Canale 5, è andata in onda una nuova puntata del Grande Fratello, che noi abbiamo seguito in diretta. Al timone c’è Simona Ventura, affiancata dagli opinionisti Cristina Plevani, Floriana Secondi ed Ascanio Pacelli. A loro si aggiunge Sonia Bruganelli.

Nella serata odierna è prevista una sorpresa per Simone. Il ragazza, infatti, avrà la possibilità di incontrare il padre, con cui, da qualche tempo, non ha un legame profondo. Inoltre, tornerà nella Casa, questa volta non solo per una semplice ospitata, Valentina, compagna di Domenico.

Grande Fratello diretta 30 ottobre, lo scontro Jonas Omer

Inizia la diretta del 30 ottobre del Grande Fratello. Si parte subito con la presenza di Valentina. In studio, la compagna di Domenico continua a lamentarsi per la vicinanza fra il concorrente e Benedetta. Per questo, la ragazza entrerà, per qualche giorno, all’interno della Casa, per cercare di capire che tipo di relazione è presente realmente fra i due inquilini.

La conduttrice propone un focus sul rapporto fra Omer e Jonas. I due continuano a lanciarsi provocazioni e a dedicarsi espressioni poco lusinghiere. Per Secondi, Jonas prova invidia ed ha un gioco “disonesto”. Ma il concorrente non ci sta: “Penso che una persona debba parlare quando ha qualcosa da dire“. Scontro fra Jonas e Domenico. Quest’ultimo definisce il primo “arrogante” e “provocatore”, mentre Jonas accusa il secondo di “giocare con Benedetta“.

Domenico si arrabbia perché il concorrente ha parlato della sua famiglia, ma Simona Ventura e Cristina Plevani ricordano (giustamente) che ha scelto di partecipare al GF e che il commento di quel che accade nella Casa è l’essenza del format. Francesco Rana, invece, invita Omer ad “esprimersi meglio” perché “siamo in Italia“.

Simone incontra il padre

La diretta del 30 ottobre del Grande Fratello va avanti con una sorpresa per Simone. Il concorrente, infatti, riceve la visita del padre Alessio, con cui non ha più un bel rapporto da qualche anno, da quando il genitore ha tradito la mamma Francesca. Un gesto, questo, che ha portato al divorzio. Oggi Alessio vorrebbe chiedere scusa al figlio.

Molta commozione nella Casa per il racconto di Simone, che domanda al padre: “In un momento così tanto delicato bastava un sorriso, perché invece c’era così tanta rabbia?“. Il padre raggiunge il figlio e, abbracciandolo, gli chiede perdono: “Sei la cosa più bella che ho fatto, mi spiace averti messo in mezzo e averti fatto sentire il peso della situazione. Non litigare con mamma perché lei è unica. Sono pentito per quel che ho fatto, vorrei tornare indietro“. Lacrime di Simona Ventura.

Alessio, al Grande Fratello del 30 ottobre, incontra anche Francesca. Quest’ultima, commossa, chiede al marito: “Hai visto quanto Simone sta male, ho bisogno di aiuto, promettimi che ci sarai”.

Grande Fratello diretta 30 ottobre, il televoto

La diretta del Grande Fratello del 30 ottobre va avanti. Un focus è proposto sul rapporto fra i tre concorrenti al televoto. Per Jonas e Francesco, la concorrente Donatella dovrebbe andare oltre il proprio personaggio, non limitandosi solamente a svolgere le faccende domestiche. Le discussioni sono interrotte con l’esito del televoto. Il meno votato è Francesco, scelto solamente dal 18,19%, ed è il primo candidato alla prossima eliminazione. La più votata, con più del 40% dei voti, è Donatella.

Si parla, ora, di Valentina-Domenico-Benedetta. Una clip mostra ciò che è accaduto poche ore dopo il confronto di lunedì: in molti, dentro il programma, hanno mosso critiche verso il comportamento di Domenico, che intanto ha provato a stare distante da Benedetta. Quest’ultima ha fatto un confessionale in cui si è lasciata andare ad uno sfogo, nel quale mostra grande malessere per il distacco avuto da Domenico. Intervento a gamba tesa di Bruganelli, che invita l’uomo ad “usare la testa“. Poi attacca: “Ti nascondi dietro Scampa, ma non usarla solo quando vuoi tu perché è lì che hai lasciato la tua compagna“.

Valentina annuncia che rimarrà nel programma come ospite per qualche giorno, ma tiene a chiarire: “Sarò qui come Valentina, non come compagna di Domenico“.

Le nomination

La diretta del Grande Fratello del 30 ottobre continua. Domenico, fuori onda, continua a ripetere che la storia relativa a Valentina è stata “costruita“. Benedetta sbotta: “Il loro passato mi viene addosso, hanno avuto problemi in passato, ma di cui sono completamente estranea“. Grazia e Giulia affrontano una prova a tema Halloween, poi ci si avvia alle nomination. Gli immuni sono, ancora, Omer, Domenico, Anita ed Ivana.

Francesco e Simone/Francesca votano Grazia. Jonas seleziona Donatella. Benedetta, Ivana, Anita, Mattia e Grazia optano per Francesca/Simone. Flaminia, Domenico ed Omer spendono la nomination per Jonas. Donatella, Rasha e Giulia scelgono Mattia. Al televoto, eliminatorio, vanno, oltre a Francesco, anche Francesca/Simone, Mattia e Jonas.

Nella puntata del 30 ottobre, il programma comunica che Domenico andrà, nei prossimi giorni, in Tugurio. Giunge al termine la puntata.