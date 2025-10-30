The Witcher 4 è la quarta stagione dell’acclamata serie fantasy tratta dai romanzi di Andrzej Sapkowski, disponibile in esclusiva su Netflix. Composta da 8 episodi ad alto tasso di drammaticità, questa stagione segna un momento cruciale: il debutto di Liam Hemsworth nel ruolo del protagonista, Geralt di Rivia, dopo l’uscita di scena di Henry Cavill.

La narrazione si sviluppa in un Continente profondamente devastato dalla guerra e vede l’inizio della formazione della leggendaria Hanza, il gruppo eterogeneo di alleati che accompagnerà Geralt nel suo nuovo e pericoloso percorso.

Regia, produzione e protagonisti della serie tv The Witcher 4

La serie è creata da Lauren Schmidt Hissrich, la quale continua a dirigere l’adattamento televisivo dell’epopea di Sapkowski. La produzione è curata da Netflix Studios in collaborazione con Platige Films.

La regia degli episodi è stata affidata a un team di professionisti che include Stephen Surjik, Loni Peristere e Gandja Monteiro, i quali garantiscono un alto standard visivo e narrativo.

La serie è ambientata nel vasto e tormentato Continente, un universo fantasy chiaramente ispirato all’Europa medievale. Le riprese si sono svolte in suggestive location tra Gran Bretagna e Sudafrica.

I protagonisti principali, figure centrali di questo complesso dramma, sono:

Liam Hemsworth : Geralt di Rivia (il Witcher)

: Geralt di Rivia (il Witcher) Anya Chalotra : Yennefer di Vengerberg (la maga)

: Yennefer di Vengerberg (la maga) Freya Allan : Cirilla (Ciri, la fonte)

: Cirilla (Ciri, la fonte) Joey Batey : Jaskier (il bardo)

: Jaskier (il bardo) Cassie Clare : Philippa Eilhart (la maga)

: Philippa Eilhart (la maga) Meng’er Zhang : Milva (l’arciera, nuova alleata)

: Milva (l’arciera, nuova alleata) Laurence Fishburne : Regis (il vampiro superiore, new entry)

: Regis (il vampiro superiore, new entry) Sharlto Copley: Leo Bonhart (il cacciatore di taglie, new entry)

Dove è stata girata?

La quarta stagione ha utilizzato principalmente le ambientazioni naturali e storiche del Regno Unito, con riprese in Galles, nel Devon e nel Gloucestershire. Queste zone offrono i panorami ideali per le terre selvagge del Continente. Inoltre, alcune scene di ampio respiro sono state realizzate in Sudafrica. Le rovine medievali e i paesaggi naturali sono stati scelti per rappresentare al meglio le terre devastate dalla guerra e la costante minaccia di mostri e conflitti.

Trama della serie tv The Witcher 4

La stagione si apre dopo i drammatici eventi che hanno chiuso il capitolo precedente: Geralt, Yennefer e Ciri si ritrovano dolorosamente separati e costretti a lottare per la propria sopravvivenza in autonomia, in un mondo che diventa ogni giorno più ostile.

Geralt, ferito nel corpo e profondamente disilluso dalla politica e dalla guerra, prende una decisione cruciale: rinuncia alla sua neutralità e inizia a radunare attorno a sé la Hanza. Questo gruppo si forma strada facendo, includendo l’abile arciera Milva, il misterioso vampiro superiore Regis e la guerriera Angoulême. Il loro viaggio diventa una missione di salvataggio e, al tempo stesso, una via di redenzione.

Nel frattempo, la giovane Ciri attraversa un periodo di profonda crisi: è prigioniera dei Ratti, una banda di fuorilegge. Questo capitolo della sua vita la costringe a confrontarsi con la sua identità e con le sue oscure abilità. Parallelamente, Yennefer si impegna in una complessa missione politica e magica: cerca di ricostruire i resti della Fratellanza delle Maghe, un’impresa difficile che la vede muoversi tra alleanze fragili e doppi giochi.

Questa stagione si distingue per il suo tono più oscuro e riflessivo. La trama è dominata dalle guerre politiche tra regni, dalla spietata caccia ai mutanti e dai conflitti interiori che affliggono i protagonisti, ognuno alle prese con perdite e scelte difficili.

Spoiler finale

Nel climax della stagione, Geralt si trova ad affrontare un duello cruciale con Leo Bonhart, uno dei nemici più spietati e letali dell’intera saga letteraria. Nello stesso tempo, Ciri, dopo aver compiuto un atto brutale uccidendo uno dei Ratti, fugge dalla prigionia. Questa esperienza la spinge sempre più vicino a realizzare il suo destino come figlia del caos e a manifestare pienamente il suo potere. Yennefer riesce a riunire una parte significativa della Fratellanza, ma la vittoria diplomatica le costa cara in termini di fiducia e perdite personali. La stagione si conclude con Geralt, Regis e Milva che riprendono il loro viaggio, dirigendosi verso il ducato di Toussaint. Questa chiusura potente lascia un forte presagio degli eventi che si svilupperanno nella successiva stagione, basata sul celebre romanzo La Signora del Lago.

Cast completo della serie tv The Witcher 4

Il cast della quarta stagione unisce volti storici amati dai fan e nuove, significative entrate, che promettono interpretazioni intense e visivamente potenti.