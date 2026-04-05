Sabato 4 aprile è andata in onda una nuova puntata del Serale di Amici 25. La trasmissione, guidata da Maria De Filippi, ha avuto due nuove eliminazioni.

Serale Amici 25 puntata 4 aprile, il ballottaggio elimina Valentina

La puntata del 4 aprile del Serale di Amici, in onda in prima serata su Canale 5, si è aperta con il ballottaggio fra Caterina e Valentina. Le due ragazze, a rischio dall’appuntamento precedente, hanno realizzato nuove performance e, alla fine, i giudici Gigi D’Alessio, Amadeus, Elena D’Amario e Cristiano Malgioglio hanno deciso di eliminare Valentina.

A seguire si è svolta la prima manche della serata. A contendersi la vittoria ci sono i team Celentano-Zerbi e Cuccarini-Peparini. I primi due hanno ottenuto la vittoria grazie ai punti ottenuti dai ballerini Emiliano e Nicola, che hanno sconfitto rispettivamente Angie e Alex. A nulla è servita la vittoria di Lorenzo, cantante della Cuccarini che ha avuto la meglio su Caterina. In tale manche c’è stata ampia tensione quando la maestra Celentano ha proposto un guanto di sfida fra Nicola e Alex. La giuria ha bocciato tale prova, giudicandola non equa.

Zerbi-Celentano hanno scelto di mandare al ballottaggio Alex e Angie, con quest’ultima che è diventata, poi, la prima candidata all’eliminazione.

La seconda e terza manche

Nella seconda manche della puntata del 4 aprile del Serale di Amici 25, Zerbi-Celentano hanno sfidato Pettinelli-Lo. Proprio questi ultimi sono riusciti a vincere, ancora una volta grazie alla danza: Kiara e Alessio, infatti, hanno realizzato i punti decisivi contro Riccardo e Plasma. Per il team sconfitto, invece, l’unico punto è arrivato da Elena, che ha sconfitto, in un faccia a faccia, Kiara. I professori vincenti hanno mandato al ballottaggio Emiliano, Riccardo e Caterina, con quest’ultima diventata la seconda candidata all’eliminazione.

Infine, nella terza e ultima manche, Pettinelli-Lo hanno deciso ancora di affrontare Zerbi-Celentano, riuscendo ancora una volta a vincere. Il primo punto è andato a Gard, dopo un guanto di sfida mancato: Zerbi infatti ha rifiutato la prova destinata a Plasma, ma la giuria ha ritenuto che la sfida fosse, in realtà, equa. Il secondo punto, quello decisivo, lo ha messo a segno Alessio, che ha superato Nicola. Al ballottaggio sono finiti Nicola, Elena e Plasma, con quest’ultimo terzo candidato all’eliminazione.

Serale Amici 25 puntata 4 aprile, eliminato Plasma

Durante la puntata del 4 aprile del Serale di Amici 25, i concorrenti Angie, Plasma ed Elena si sono affrontati al ballottaggio, con i quattro giudici che hanno deciso di eliminare Plasma.

Per quel che concerne gli ospiti, nella rubrica Password guidata da Alessandro Cattelan hanno partecipato Nicolas Maupas ed Elisabetta Canalis. Lui ha gareggiato con Lorella Cuccarini, lei con Amadeus, ottenendo alla fine la vittoria.

Infine, Tommaso Paradiso ha intonato il singolo I Romantici, mentre il monologo comico è firmato da Enrico Brignano.