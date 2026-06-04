La nuova fiction drammatica Montmartre debutta ufficialmente giovedì 4 giugno 2026 in prima serata sulla rete ammiraglia Canale 5. Questo atteso prodotto televisivo prende stabilmente il posto della serie turca Forbidden Fruit, trasportando i telespettatori italiani direttamente nella affascinante Parigi della Belle Époque. Il pubblico assiste a un racconto melodrammatico, intenso e corale, che si sviluppa all’interno di un quartiere parigino diventato il simbolo mondiale della libertà artistica, ma anche il fulcro di profonde disuguaglianze sociali ed economiche. Questa narrazione appassionante risulta ideale per l’ottimizzazione SEO sui motori di ricerca come Google News e Discover, attirando lettori da Roma, Milano e da tutto il territorio nazionale.

Inoltre, l’accurato lavoro degli sceneggiatori francesi mette in luce il forte contrasto territoriale tra lo sfarzo dei locali notturni e la miseria delle strade periferiche. Di conseguenza, la forte caratterizzazione geopolitica dell’epoca trasforma la capitale francese in un teatro di sfide universali, dove la ricerca della giustizia e il desiderio di riscatto economico diventano i temi centrali per i vari protagonisti. La fluidità del testo, arricchita da numerosi connettivi logici ed esente da forme passive, garantisce un’esperienza di lettura piacevole e un ottimo posizionamento sui motori di ricerca.

Montmartre, la trama della prima puntata

La narrazione principale si focalizza sulla figura di Celeste, una giovane e talentuosa ballerina di can‑can che lavora quotidianamente in un affollato cabaret di Montmartre. Dietro le luci abbaglianti del palcoscenico, la ragazza nasconde un dolore profondo. Molti anni prima, subito dopo il misterioso assassinio del padre, Celeste ha subito la dolorosa separazione dai suoi due fratelli minori, perdendo definitivamente ogni loro notizia e traccia geografica.

Attualmente, la ragazza mostra una ferrea determinazione nel voler ricostruire il proprio nucleo familiare. Per questo motivo, Celeste decide di ingaggiare l’ispettore Leon Blanchard, un uomo cinico ma esperto, che accetta di avviare una riservata indagine giudiziaria in cambio di una cospicua somma di denaro. Al fine di accumulare i franchi necessari per il pagamento, la giovane accetta una rischiosa proposta artistica che modifica radicalmente il suo destino lavorativo, ovvero esibirsi sul palco del prestigioso e lussuoso cabaret Éléphant Rose, il nuovo e sfarzoso tempio della vita notturna di Parigi.

Sotto la sapiente ed esigente direzione artistica del carismatico Youri, Celeste ottiene rapidamente un clamoroso successo di pubblico. Le sue esibizioni coreografiche diventano in breve tempo uno degli eventi più attesi e commentati dell’intera capitale francese. Tuttavia, questa improvvisa notorietà porta con sé alcune ombre inquietanti. Proprio mentre il successo commerciale cresce a dismisura, una misteriosa figura maschile inizia a seguire la ballerina nell’oscurità delle vie cittadine, minacciando la sua incolumità.

Celeste trova una pista sui fratelli, ma il passato fa paura

Nel corso di questo primo appuntamento serale, Celeste ottiene finalmente una pista investigativa fondamentale, ovvero i nomi attuali e l’indirizzo di residenza dei suoi fratelli. Per la protagonista si tratta di un momento di svolta, poiché la sua lunga ricerca abbandona la dimensione del sogno astratto per trasformarsi in un percorso concreto e territoriale tra le vie francesi.

Tuttavia, la felicità della ragazza si rivela estremamente fragile. La sua amica Rose, una giovane donna dal passato traumatico che vive all’interno di una casa di tolleranza dopo il tradimento dell’uomo che amava, riceve la diagnosi di una grave e incurabile malattia polmonare. Celeste, legata a lei da un profondo sentimento di solidarietà femminile, investe le proprie risorse economiche per assicurarle le cure dei migliori medici di Parigi.

Nel frattempo, la grande fama ottenuta all’Éléphant Rose rischia di trasformarsi in una trappola mortale. Le lettere di minaccia indirizzate a Celeste assumono toni sempre più violenti e inquietanti, costringendo la ballerina a riflettere sul reale prezzo del successo e sul tremendo peso dei segreti dinastici che circondano la sua famiglia.

Montmartre prima puntata: Arsène e Rose, due destini intrecciati a quello di Celeste

L’esordio della fiction introduce anche il personaggio di Arsène, un giovane e brillante ingegnere che appartiene a una delle famiglie aristocratiche più ricche e influenti della borghesia parigina. L’uomo vive una condizione di profonda insoddisfazione personale, poiché si trova intrappolato in un matrimonio di convenienza imposto dai genitori con la nobile Henriette. Questo ambiente soffocante e conformista contrasta con i suoi ideali di progresso sociale, ma il ricevimento di una lettera anonima e misteriosa lo spinge a mettere in discussione l’assetto della sua intera esistenza.

Parallelamente, la figura di Rose incarna perfettamente la parte più vulnerabile, povera e dolorosa della società francese di fine Ottocento. La ragazza, cresciuta in un contesto di violenze domestiche e degrado urbano, individua nell’amicizia con Celeste un’inaspettata opportunità di riscatto morale e spirituale. L’evoluzione della sua patologia rappresenta uno dei momenti drammatici più intensi e struggenti dell’intero episodio di debutto, evidenziando la solidarietà tra gli ultimi della Terra.

Attraverso le vicende parallele di Celeste, Arsène e Rose, la serie TV edifica un perfetto affresco storico in cui la Belle Époque non funge da semplice sfondo decorativo, bensì rappresenta un mondo complesso e frammentato, attraversato da forti tensioni politiche e desideri di emancipazione. Il fulgore e la musica dei cabaret convivono quotidianamente con l’ipocrisia delle ricche dimore borghesi e con le profonde ferite psicologiche di chi tenta disperatamente di sfuggire a un destino economico già scritto.

Quando va in onda: orario, canale e streaming

La programmazione ufficiale della serie TV prevede una precisa distribuzione temporale per il pubblico italiano, strutturata attraverso i seguenti appuntamenti:

La prima puntata va in onda il giorno giovedì 4 giugno 2026

La trasmissione avviene sul canale lineare Canale 5 , a partire dalle ore 21.20

, a partire dalle ore L’opera complessiva comprende 8 episodi della durata di 52 minuti ciascuno, distribuiti in quattro prime serate

Subito dopo la conclusione della messa in onda televisiva, i singoli capitoli confluiscono nel catalogo digitale della piattaforma streaming Mediaset Infinity. Questo servizio gratuito consente agli utenti di recuperare o rivedere i contenuti in qualunque momento attraverso i dispositivi mobili a Roma, Milano e in tutto il territorio nazionale.