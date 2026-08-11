È disponibile alla visione, su Netflix, la docu-serie dal titolo Mourinho. La produzione è dedicata a Josè Mourinho, attuale allenatore del Real Madrid e che in Italia ha guidato, con enorme successo, sia l’Inter che la Roma.

Mourinho Netflix, regista e dove è girata

La docu-serie Mourinho è realizzata da John Battsek, mentre la regia è affidata a Joe Perlman. L’obiettivo del format è quello di riuscire a raccontare José Mourinho in tutti i suoi aspetti. Non solo l’allenatore di calcio, dunque, ma anche l’uomo, per comprendere ciò che lo ha portato a essere una delle personalità più influenti del panorama calcistico internazionale.

In totale, la docu-serie è formata da tre puntate, ognuna delle quali ha una durata di circa 50 minuti. Netflix, in tutti i paesi in cui è attivo, ha rilasciato gli appuntamenti nella giornata di martedì 11 agosto.

Mourinho Netflix, la trama

Nel primo episodio di Mourinho la narrazione parte dal 2004, anno che rappresenta una svolta per il tecnico, che approda in Premier League, sulla panchina del Chelsea. Un’avventura, questa, durante la quale l’allenatore acquisisce il soprannome di Special One grazie ai numerosi trofei che riesce a ottenere: in tre stagioni vince due volte il campionato e diversi trofei inglesi, fra cui la FA Cup.

Il secondo appuntamento, invece, racconta ciò che è accaduto nel 2007. Una serie di dinamiche legate a lotte di potere mettono sotto una grande pressione José Mourinho, che sceglie di abbandonare Londra. Per iniziare una nuova avventura decide di sbarcare all’Inter, dove riesce a lasciare subito il segno. Nella prima stagione, infatti, vince il campionato a la Supercoppa Italiana. Ma è l’anno successivo che iscrive Mourinho nell’olimpo degli allenatori: con i nerazzurri, nel 2010, ottiene il Triplete, riuscendo a vincere la Serie A, la Coppa Italia e la Champions League.

Spoiler finale

Il terzo e ultimo episodio della docu-serie propone un focus sulla scelta di José Mourinho di lasciare l’Italia per approdare in Spagna. Il tecnico sceglie di approdare al Real Madrid per porre fine al dominio della squadra rivale, con la quale ha un conto aperto.

Mourinho Netflix, il cast

La docu-serie è arricchita dalle parole di José Mourinho, che si lascia andare a racconti inediti e ad aneddoti relativi alla sua carriera. Inoltre è raccolta la testimonianza di numerosi ex calciatori e dirigenti che hanno avuto la possibilità di lavorare con l’allenatore. Fra gli ospiti presenti ci sono Javier Zanetti, Zlatan Ibrahimovic, Samuel Eto’o, Frank Lampard, Iker Casillas e Massimo Moratti.